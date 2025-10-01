H- 1B व्हिसाच्या शुल्क वाढल्याने भारतीय तज्ज्ञांची जपानकडे वाटचाल, जाणून घ्या काय आहे यामागचं खरं कारण

थोडक्यात:H-1B व्हिसा शुल्कवाढीमुळे अनेक भारतीय विद्यार्थी आणि तज्ज्ञ जपानकडे आकर्षित होत आहेत.जपानने इंग्रजी माध्यमातील अभ्यासक्रम आणि MEXT शिष्यवृत्ती योजना यांसह अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.जपानमध्ये स्थिर नोकरी, सरकारी पाठबळ आणि स्टार्टअपसाठी मजबूत व्यावसायिक पर्याय आहेत..H-1B Visa Fee Hike: अमेरिकेतील H- 1B व्हिसाच्या अलीकडेच पार्श्वभूमीवर, जपानने भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि व्यावसायिकांना आकर्षित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. जपानी विद्यापीठ आणि सरकारीने आता भारतीयांच्या टॅलेंट कडे लक्ष देत आहे..जसे की जागतिक स्तरावर कुशल मनुष्यबळासाठी स्पर्धा वाढत असल्यामुळे, जपान स्वतःला दर्जेदार पर्याय म्हणून सादर करत आहे. चला तर जाणून घेऊयात जपानच्या योजनेबद्दल.जपानने काय केले?अमेरिकेतील H- 1B व्हिसा फी वाढल्यानंतर, जपानने भारतीयाना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियोजन सुरु केले आहे. फक्त शिक्षणापुरतेच नाही तर संशोधनाच्या संधी, उच्च दर्जेदार शिक्षण आणि नंतर करिअरच्या उत्तम संधी देखील देण्यावर भर दिला जात आहे..मागील वर्षी २०२४ मध्ये जपानमध्ये फक्त १,६०० भारतीय विद्यार्थी होते, जे अमेरिकेच्या तुलनेने खूप कमी आहे. या फरकाला भरून काढण्यासाठी जपान सरकारने अनेक योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे MEXT (Monbukagakusho) शिष्यवृत्ती योजना महत्त्वाची आहे, जी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या तसेच राहण्याच्या खर्चाची पूर्ण किंवा मोठ्या प्रमाणात मदत करते..भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी नवीन संधीटोकियो युनिव्हर्सिटी आणि क्योटो युनिव्हर्सिटी या सारख्या नामंकित विद्यापीठे इंग्रजी माध्यमातून अभियंत्रिकी विज्ञान आणि संशोधन आधारित अभ्यासक्रम देत आहेत. क्योटो विद्यापीठात १३ नोबेल पारितोषिक विजेते असून हे विद्यापीठ जागतिक स्तरावर उच्च स्थानावर आहे.भाषेच्या अडथळ्यावर मातभारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये एक गैरसमज आहे की जपानी भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अनेक जपानी विद्यापीठांनी इंग्रजी माध्यमाचे अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत आणि परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सहाय्यक सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत..अमेरिकेतील बदलांमुळे जपानच्या संधी वाढल्याअमेरिकेने H-1B व्हिसासाठी शुल्क वाढवल्याने अनेक भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांनी अमेरिका टाळून जपान, जर्मनी किंवा युकेसारख्या देशांकडे पाहणं सुरू केलं आहे. जपानमध्ये स्थिर नोकरी, व्यावसायिक वाढ आणि सरकारी पाठबळ मिळण्याचे फायदे आहेत.स्टार्टअप व व्यावसायिक वाढीसाठी सरकारची साथजपानी सरकार आणि JETRO (Japan External Trade Organization) सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून भारतीय स्टार्टअप्सना जपानमध्ये मार्गदर्शन, गुंतवणूक संधी आणि व्यावसायिक नेटवर्किंगसाठी संधी दिल्या जात आहेत..FAQs1. H-1B व्हिसाच्या शुल्कवाढीमुळे भारतीय तज्ज्ञ जपानकडे का जात आहेत? (Why are Indian professionals moving to Japan due to H-1B visa fee hike?)अमेरिकेतील H-1B व्हिसा शुल्क वाढल्यामुळे जपान अधिक परवडणारे आणि आकर्षक पर्याय म्हणून समोर आले आहे.2. जपानमधील भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्या प्रकारच्या संधी उपलब्ध आहेत? (What opportunities are available for Indian students in Japan?)जपानमध्ये इंग्रजी माध्यमातील अभ्यासक्रम, संशोधन संधी आणि MEXT शिष्यवृत्ती योजना यांसह शिक्षण आणि करिअरसाठी चांगल्या संधी आहेत.3. जपानी भाषा शिकणे अनिवार्य आहे का? (Is it mandatory to learn Japanese language?)नाही, अनेक जपानी विद्यापीठांनी इंग्रजी माध्यमाचे कोर्सेस सुरु केले असून विद्यार्थ्यांना विशेष सहाय्यही दिले जाते.4. जपानमध्ये स्टार्टअप किंवा व्यवसाय वाढीसाठी काय सुविधा आहेत? (What facilities are available for startups and business growth in Japan?)JETRO आणि जपानी सरकारमार्फत भारतीय स्टार्टअपसना मार्गदर्शन, गुंतवणूक संधी आणि नेटवर्किंगची सुविधा दिली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.