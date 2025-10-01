एज्युकेशन जॉब्स

H- 1B व्हिसाच्या शुल्क वाढल्याने भारतीय तज्ज्ञांची जपानकडे वाटचाल, जाणून घ्या काय आहे यामागचं खरं कारण

Japan opportunities for Indians: अमेरिकेतील H- 1B व्हिसाच्या अलीकडेच शुल्कवाढीनंतर भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि व्यावसायिक हे जपानकडे वाटचाल करत असल्याचे दिसून येत आहे. चला तर जाणून घेऊया काय आहे यामागचं खरं कारण
थोडक्यात:

  1. H-1B व्हिसा शुल्कवाढीमुळे अनेक भारतीय विद्यार्थी आणि तज्ज्ञ जपानकडे आकर्षित होत आहेत.

  2. जपानने इंग्रजी माध्यमातील अभ्यासक्रम आणि MEXT शिष्यवृत्ती योजना यांसह अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

  3. जपानमध्ये स्थिर नोकरी, सरकारी पाठबळ आणि स्टार्टअपसाठी मजबूत व्यावसायिक पर्याय आहेत.

