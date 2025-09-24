सामंजस्य आणि समजूतदारपणा

- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेडआयुष्यात आपण वेगवेगळ्या स्वभावाच्या मानसिकतेच्या आणि विचारांच्या माणसांच्या संपर्कात येतो. प्रत्येक जण आपल्याला वेगळे प्रकारचे अनुभव देतो. अशावेळेस सामंजस्य दाखवून काम करवून पुढे जाणे यातच शहाणपण आहे. ही दुर्मीळ कला आहे..आपल्या व्यावसायिक जीवनात कधी आपले सहकारी, वरिष्ठ किंवा प्रतिस्पर्धी, जे त्यांचे वैयक्तिक लक्ष्य साध्य करण्यासाठी तुमच्या संसाधनांचा वापर करून घेण्यात निष्णात असू शकतात. अनेकदा आपल्याला ते कळत नाही आणि कधी कळाले तरी त्यावर हवे तसे निर्णय घेणे किंवा योग्य पद्धतीने अशा गोष्टी हाताळणे अवघड होते. हीच कला शिकणे आणि त्याचा उपयोग करणे करिअरमध्ये यशस्वी होण्यासाठी गरजेचे आहे..आपल्याला (कु)हेतू लक्षात येतो त्यावेळेस सावध होऊन वेळेतच पावले टाकावीत. आपले आणि आपल्या कामांचे महत्त्व ओळखून अशा संधी आणि परिस्थिती निर्माण करावी. जेणेकरून अशा व्यक्ती आपल्या मागे येतील. ना की आपण त्यांच्यासाठी आपले व आपल्या कंपनीचे संसाधने वापरावीत.वेळेत आणि सामंजस्याने अशा परिस्थितीमधून बाहेर पडणे यशस्वी भविष्यासाठी खूप आवश्यक आहे. कधी आपल्याला भावनिक, आर्थिक किंवा तत्सम प्रलोभने दाखविले जातात. परंतु तुमच्यामध्ये संधिसाधूपणा ओळखण्याची कला अवगत असल्यास तुमचा मार्ग सोपा आणि सुकर होतो..अशाप्रसंगी समजूतदारपणा दाखविणे महत्त्वाचे आहे. अनेकदा समजूतदार, नम्रपणास लोक भित्रेपणा, पळकाढू असाही गैरसमज करून घेतात. जोपर्यंत तुम्हाला माहीत आहे की तुम्ही समजूतदारपणा राखून निर्णय घेतला आहे आणि त्या मार्गावर आहार तोपर्यंत दुसऱ्यांना त्यांच्या भ्रमात राहू देण्यातच शहाणपण आहे.समजूतदार असणे म्हणजे तडजोड करणे नाही तर योग्य प्रकारे आपला निर्णय घेऊन त्यानुसार आपल्या कामाची रूपरेषा मांडावी..हे जमले त्याचा पुढचा मार्ग सुकर होतोच. उदाहरणार्थ कामाच्या वेळेस वेळेत काम पूर्ण करण्याच्या दाबाखाली कधी कुणाला राग येऊन कदाचित तो आक्रमक झाला तर त्यावेळस आपण शांत राहून थोडे दोन पाऊल मागे घेतली पाहिजेत..कधी अधिक जबाबदारी घेऊन समजूतदारपणा दाखविणे म्हणजे आपण दबावाखाली आलो किंवा झुकलो असे होत नाही. उलट काम पुढे जाते आपल्या कृतीचा गौरव होतो आणि जिथे आपण समजूतदारपणा दाखविला होता त्या टप्प्यांची आठवण आणि प्रशंसा होते.सामंजस्य आणि समजूतदार यांचा समतोल साधत, तुमच्या चांगुलपणाचा कुणी गैरवापर नाही करणार याची काळजी घेत आणि असलेले संसाधने योग्य पद्धतीने वापरणे हे यशस्वी भविष्याचे गमक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.