Low ROI Degrees : कधी काळी यशाचा मार्ग होत्या 'या' १० पदव्या, आता मूल्य झांल कमी ; हॉर्वर्डच्या संशोधनात खुलासा

उच्च शिक्षण नक्की कोणत्या क्षेत्रात घेतले तर फायदेशीर ठरेल?आजच्या काळात याची परिभाषा पुन्हा एकदा ठरवणे हे गरजेचे होत आहे. हॉवर्ड विद्यापीठातील अर्थशास्त्रज्ञांच्या नवीन संशोधनातून असे दिसून आले आहे की सर्व महाविद्यालयीन पदव्या कायमस्वरूपी आर्थिक परतावा देत नाहीत. .एकेकाळी यशाचा हमी मार्ग मानल्या जाणाऱ्या, व्यवसायापासून अभियांत्रिकीपर्यंतच्या पारंपारिक प्रमुख विषयांमध्ये आता या पदव्या घेतल्यानंतर आर्थिक परतावा कमी मिळत असल्याचे दिसून येत आहे, कारण वेगाने नोकऱ्यांची मागणी आणि ऑटोमेशन हे मुळे या पदव्यांना म्हणावे तितके महत्त्व राहिलेले नाही. आता या पदव्यांची चमक कमी झाली आहे. कारण केवळ डिग्री असून उपयोग नाही तर नवीन बदलांमुळे या डिग्र्यांची मार्केट व्हॅल्यू टिकवून ठेवण्यासाठी सतत कौशल्य वाढवणे आवश्यक आहे. .पण यात काही बिझनेस क्षेत्रातील उच्चभ्रू पदव्यांचा देखील समावेश आहे. यावर्षीच्या सुरुवातील हार्वर्ड बिझनेस स्कूल आणि इतर आयव्ही लीग करिअर केंद्रांच्या अहवालात समोर आले की, एमबीए पदवी धारक उमेदवारही मार्केटमध्ये नोकरी टिकवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. त्यामुळे ज्या नोकरीला कधी काळी प्रतिष्ठा होती ते क्षेत्रही आता प्लेसमेंटची हमी देऊ शकत नाही. .मानवतावादी विज्ञानउपयोजित विज्ञान त्यांच्या स्वतःच्या अस्थिरतेच्या स्वरूपाचा सामना करत असताना, मानवता आणि सामाजिक विज्ञान विद्यार्थ्यांच्या आवडीमध्ये हळूहळू घट होत आहे. हार्वर्ड क्रिमसनच्या आकडेवारीनुसार २०१३ पासून मानव्यशास्त्र करणाऱ्यांमध्ये सातत्याने घट होत आहे, कारण विद्यार्थी अधिकाधिक STEM आणि करिअर-केंद्रित कार्यक्रमांना प्राधान्य देत आहेत जिथे नोकरीची शक्यता जास्त आहे. .तज्ञांच्या मते, हा ट्रेंड केवळ विद्यार्थ्यांच्या प्राधान्यांमध्ये बदल करत नाही तर नियोक्त्यांच्या पसंतींमध्येही प्रतिबिंबित करतो. "डिग्री रीसेट" वरील हार्वर्डच्या २०२२ च्या अहवालात असे दिसून आले आहे की कंपन्या डेटा अॅनालिटिक्सपासून डिजिटल साक्षरतेपर्यंत विशिष्ट, प्रात्यक्षिक कौशल्यांच्या भर देत आहेत..बाजारपेठेतील मूल्य गमावणाऱ्या पदव्याहार्वर्डच्या संशोधानुसार आणि २०२५ च्या बाजार अहवालांनुसार, खालील १० पदव्यांच्या आर्थिक परताव्यात लक्षणीय घट होत आहे. १. सामान्य व्यवसाय प्रशासन (एमबीए सह), २ संगणक विज्ञान - ३. यांत्रिक अभियांत्रिकी - ऑटोमेशन आणि ऑफशोअर उत्पादनामुळे प्रभावित.४. अकांउटिंग - एआय आणि ऑटोमेशनमुळे अवलंबित्व कमी५. बायोकेमिस्ट्री - शैक्षणिक क्षेत्राबाहेर मर्यादित वास्तविक-जगातील वे६. मानसशास्त्र (पदवीपूर्व) - प्रगत पदवीशिवाय थेट नोकरीचे काही मार्ग.७. इंग्रजी आणि मानविकी - कमी होत जाणारी नोंदणी आणि अनिश्चित करिअर मूल्य.८. समाजशास्त्र आणि सामाजिक विज्ञान - नोकरीच्या संधी खूपच कमी९. इतिहास - नोकरीच्या कमी संधी, वेतन कमी१०. तत्वज्ञान - कौशल्यांचे मूल्यमापन, परंतु थेट बिझनेसशी किंवा विक्रीशी संबंध नाही.