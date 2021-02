ग्रुप डिस्कशनमध्ये कसं यशस्वी व्हायचं, याच्या काही टिप्स

कोणत्याही मोठ्या पदाच्या नोकरीसाठी इंटरव्ह्यू घेतला जातो. काही ठिकाणी ग्रुप डिस्कशनद्वारेच निवड केली जाते. नेमका कसा असतो हा प्रकार. चला तर मग जाणून घेऊयात. जीडी म्हणजे काय त्यात कसं यशस्वी व्हायचं. आपल्या देशासह इतर परदेशी विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्था उच्च वर्गात दाखल झाल्या आहेत. शैक्षणिक पदवी अभ्यासक्रम: वैयक्तिक मुलाखतीसमवेत ग्रुप डिस्कशन (जीडी) च्या माध्यमातून पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करतो. कधीकधी काही विद्यार्थी हुशार असूनही आत्मविश्वासाच्या अभावामुळे गट चर्चेची फेरी पूर्ण करू शकत नाहीत आणि यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या अव्वल संस्थेत प्रवेश मिळवता येत नाही. परंतु जर विद्यार्थ्यांनी काही विशेष मुद्दे लक्षात ठेवले तर ते कोणत्याही जीडीमध्ये यश मिळवू शकतात. सामान्यत: आपल्या देशातील बहुतेक संस्था सर्वात सक्षम उमेदवार निवडण्यासाठी 2 प्रकारच्या गट चर्चा आयोजित करतात. गट चर्चा पुढीलप्रमाणेः विषय-आधारित गट चर्चा

केस स्टडीच्या आधारे सामूहिक चर्चा. ज्याप्रमाणे विद्यार्थी त्यांची परीक्षा आणि मुलाखती खूप तयार करतात. त्याच प्रकारे त्यांनी त्यांच्या जीडीच्या तयारीकडे दुर्लक्ष करू नये. आता, आपल्या मनात एक महत्वाचा प्रश्नदेखील येईल की आपल्या आगामी जीडी फेरीची उत्तम तयारी करण्यासाठी आपण आपल्या पहिल्या जीडी फेरीत कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्याव्या? येथे आम्ही आपल्याला गट-चर्चेच्या विविध प्रकारांनुसार चांगले तयार करण्यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे सांगत आहोत. आपण केवळ या मुद्द्यांची पूर्ण काळजी घेत आपली जीडी फेरी तयार केली पाहिजे आणि नंतर संपूर्ण आत्मविश्वासाने आपल्या जीडी फेरीमध्ये सामील व्हावे. जीडीच्या फेरीमध्ये यशस्वी होण्यास मदत करण्यासाठी हे विशेष मुद्दे आपणास बरीच मदत करतील. जीडी फेऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या विषयांची चांगली कल्पना मिळवा.

या प्रकारच्या गट चर्चेत, आपल्याला वादविवादात ओळखल्या जाणार्‍या सर्व महत्त्वाच्या विषयांचे चांगले ज्ञान असले पाहिजे. या प्रकारच्या जीडीमध्ये तथ्य आणि डेटा इ. सादर करून आपण आपली चर्चा अधिक प्रभावी करू शकता. परंतु, आपण वादविवादात सादर करीत असलेली माहिती योग्य असावी. जेणेकरून पॅनेलमधील प्रत्येकजण आपल्या मुद्द्यांशी सहमत असेल. या व्यतिरिक्त, बोलताना आपण पूर्ण आत्मविश्वासाने आपली चर्चा सादर केली पाहिजे. आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ आपण ठेवलेल्या मुद्द्यांविषयी आपल्याकडे संपूर्ण माहिती असावी. माहिती-आधारित विषयांतर्गत, आपल्याला बर्‍याचदा "एमबीएला भारतात जास्त महत्त्व दिले जात आहे" आणि "कॉर्पोरेट विरूद्ध सरकारी नोकरी" असे विषय विचारले जातात. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी गट चर्चेत यशस्वी होण्यासाठी अनन्य टिप्स महत्त्वपूर्ण संकल्पनांवर बोलण्यासाठी विशेष तयारी करा ः

आजकाल संकल्पना / संकल्पनेवर आधारित विषय बरेचदा दिले जातात. कारण आता प्रत्येक संस्था विद्यार्थ्यांचे विश्लेषण आणि योग्यता कौशल्य तसेच त्यांचे संपूर्ण ज्ञान यांचे विश्लेषण करू इच्छित आहे. या प्रकारच्या सामूहिक चर्चेत विषय एकाच वेळी निवडला जातो आणि बर्‍याच प्रकरणांमध्ये हा विषय अगदी अस्पष्ट असतो. अशा चर्चेमुळे पॅनेलचा सदस्य त्यांच्या विचार करण्याची क्षमता आणि सर्जनशीलता या आधारे विद्यार्थ्यांचा न्याय करण्यास परवानगी देतो. म्हणून, आपल्याकडे पुष्कळ पुस्तक आणि सैद्धांतिक ज्ञान असण्याव्यतिरिक्त प्रत्येक परिस्थितीला आपल्या सर्जनशील कौशल्यासह सामोरे जाण्याचे कौशल्य असणे आवश्यक आहे. अशा कोणत्याही जीडीमध्ये विद्यार्थ्यांना चर्चेत "जसे वाटते तसे वाटते" आणि "जीवन एक कोडे आहे" असे विषय दिले जातात. अशा विषयांमध्ये तथ्ये आणि डेटा आवश्यक नसतात. परंतु आपल्याला आपल्या कल्पनेचा उत्कृष्ट वापर करावा लागेल. म्हणून, अशा गट चर्चेत भाग घेण्यासाठी आपल्याला आपल्या सर्जनशील कौशल्यांचे परिष्करण करणे आवश्यक आहे. कॉलेज विद्यार्थी गट चर्चेत या 10 चुका करण्यास टाळा! विरोधाभासांवर आधारित विषयदेखील सोडू नका.

आता आम्ही तुम्हाला सांगतो की, असे विषय जाणीवपूर्वक विद्यार्थ्यांसमोर मांडले जातात जेणेकरुन हे समजू शकेल की विद्यार्थी आपला तोल न गमावता वादग्रस्त परिस्थितीचा योग्यप्रकारे कसा सामना करतात? खरं तर, हे इतर सहभागींनी तयार केलेल्या विवादित वातावरणात एखादा सहभागी आपले मत किती चांगले व्यक्त करू शकतो हे दर्शविते. या गट चर्चेत "शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण" आणि "जाती व्यवस्था" असे विषय विद्यार्थ्यांसमोर मांडले जातात. म्हणून आपण अशा प्रकारचे वादग्रस्त विषयांवर आपले मुद्दे विनम्रपणे आणि योग्य युक्तिवादांसह सादर केले पाहिजेत. मताच्या विषयांवर निःपक्षपाती मत प्रदान करा

आपले मत किंवा विषय शोधत असलेले मत आपल्या नावाने जितके सोपे वाटते तितके सोपे नाही. खरं तर, अशा चर्चेत विद्यार्थ्यांचे सादरीकरण कौशल्य खूप प्रभावी असले पाहिजे जेणेकरून ते त्यांच्या मताने पॅनेलचा सदस्य प्रभावित करू शकतील. अशा विषयांमधे विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व गुणांवरदेखील लक्ष दिले जाते आणि प्रवेश प्रक्रियेत, नेतृत्व गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते. "विकसनशील राष्ट्र म्हणून भारत" आणि "आपल्या समाजातील महिलांचा प्रभाव" यासारखे विषय बहुतेक वेळा विद्यार्थ्यांसमोर विषय शोधणार्‍या विद्यार्थ्यांसमोर मांडले जातात. या विषयांवर, आपण आपले निःपक्षपाती मत गटासमोर ठेवले. अस्खलित इंग्रजी बोलण्यासाठी, अवलंब करुन हुशार होण्यासाठी या प्रभावी टिप्स आहेत केस स्टडीवरही सामूहिक चर्चेसाठी चांगली तयारी ठेवा.

आता, केस स्टडीवर आधारित गट चर्चा आयआयएम आणि एमआयसीएसारख्या उच्च एमबीए संस्थांमध्ये केल्या जातात. अशा सामूहिक चर्चेत, कोणतीही समस्या किंवा परिस्थिती सर्व सहभागींसमोर सादर केली जाते. आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांना ते सोडवण्यास सांगितले जाते.

Web Title: Here are some tips on how to be successful in group discussions