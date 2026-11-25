AI Jobs: आजच्या डिजिटल युगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात होत आहे. मोठ्या टेक कंपन्यांपासून ते नव्या स्टार्टअप्सपर्यंत AI क्षेत्रातील तज्ज्ञांची गरज वाढत आहे. त्यामुळे ग्रॅज्युएशन किंवा टेक्निकल शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर चांगला पगार आणि भविष्यातील संधी लक्षात घेऊन करिअर निवडायचे असेल, तर AI क्षेत्राचा विचार करता येऊ शकतो.चला तर मग, AI क्षेत्रातील ५ महत्त्वाच्या आणि चांगला पगार मिळवून देणाऱ्या नोकऱ्या कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया..Maharashtra Education News: मोठा निर्णय! आता ‘खासगी’ शाळांमध्ये लॉटरीद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश; खासगी शाळांची थांबणार मनमानी; प्रवेशासाठी वयोमर्यादाही निश्चित.AI प्रोडक्ट मॅनेजरAI प्रोडक्ट मॅनेजरचे काम AI वर आधारित प्रोडक्ट तयार करण्यापासून ते ते बाजारात लॉन्च करण्यापर्यंत असते. कंपनीला कोणते AI प्रोडक्ट तयार करायचे, त्यात कोणते फीचर्स असावेत आणि ते ग्राहकांसाठी कसे उपयोगी ठरेल, याचे नियोजन ते करतात.या क्षेत्रात सुरुवातीला १२ ते २० लाख रुपये वार्षिक पॅकेज मिळू शकते. अनुभव आणि कौशल्य वाढल्यावर पगारही वाढतो..मशीन लर्निंग इंजिनिअरमशीन लर्निंग इंजिनिअर AI सिस्टीमसाठी आवश्यक मॉडेल तयार करतात. मशीनला दिलेल्या डेटामधून शिकता यावे आणि त्यानुसार योग्य निर्णय घेता यावा, यासाठी ते काम करतात.AI मॉडेल तयार करणे, त्याची चाचणी घेणे आणि त्यामध्ये काही अडचण आल्यास ती दूर करणे, ही त्यांची महत्त्वाची कामे आहेत. या क्षेत्रात सुरुवातीला १२ ते १८ लाख रुपये वार्षिक पगार मिळू शकतो.रोबोटिक्स इंजिनिअररोबोटिक्स इंजिनिअर आधुनिक रोबोट आणि स्मार्ट मशीन तयार करण्याचे काम करतात. हेल्थकेअर, ऑटोमोबाइल, मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये रोबोटिक्सचा वापर वाढत आहे.रोबोटचे डिझाइन तयार करणे, त्याची निर्मिती करणे आणि तो योग्य पद्धतीने काम करतोय का हे तपासणे अशी विविध कामे या क्षेत्रातील इंजिनिअर्स करतात. सुरुवातीला ५ ते १० लाख रुपये वार्षिक पॅकेज मिळू शकते..शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेला नियमांचा लगाम! पालकांच्या मुलाखती, विद्यार्थ्यांच्या चाचण्या आणि देणगी घेण्यास बंदी.डेटा सायंटिस्टAI क्षेत्रात डेटा सायंटिस्टची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात डेटा असतो. या डेटाचा अभ्यास करून त्यातून उपयोगी माहिती आणि भविष्यातील अंदाज मिळवण्याचे काम डेटा सायंटिस्ट करतात.डेटा गोळा करणे, चुकीचा किंवा अपूर्ण डेटा दुरुस्त करणे, त्याचे विश्लेषण करणे आणि त्यातून महत्त्वाचे निष्कर्ष काढणे ही त्यांची प्रमुख कामे आहेत. AI आणि मशीन लर्निंगच्या मदतीने नवीन टूल्स आणि सिस्टीम विकसित करण्यासाठीही ते काम करतात..AI रिसर्च सायंटिस्टज्यांना रिसर्च आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात रस आहे, त्यांच्यासाठी AI रिसर्च सायंटिस्ट हा चांगला करिअर पर्याय आहे.हे तज्ज्ञ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आणि AIच्या इतर प्रगत क्षेत्रांमध्ये संशोधन करतात. नवीन अल्गोरिदम आणि तंत्रज्ञान विकसित करणे, कठीण तांत्रिक समस्या सोडवणे आणि आपल्या संशोधनावर पेपर प्रकाशित करणे अशी कामे ते करतात..IIT-JEE प्रमाणे 12वी बोर्ड परीक्षेतही विद्यार्थी कॅल्क्युलेटर नेऊ शकतील का? CBSE आणि केंद्राकडून हायकोर्टाने मागितले उत्तर.AI क्षेत्रात करिअरची संधीAI चा वापर दिवसेंदिवस वाढत असल्याने या क्षेत्रात विविध प्रकारच्या नोकरीच्या संधी निर्माण होत आहेत. मात्र, या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी टेक्निकल ज्ञानासोबत प्रोग्रामिंग, डेटा आणि AI टूल्सची माहिती असणे फायदेशीर ठरते. त्यामुळे योग्य कौशल्ये आत्मसात करून AI क्षेत्रात करिअरची सुरुवात करता येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.