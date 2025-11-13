CA After 12th: CA बनण्यासाठी १२वी नंतर काय करावं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाणून घ्या

Chartered Accountant Course: जर तुम्हाला संख्या समजून घ्यायची असेल आणि तुम्हाला अकाउंट्स किंवा फायनान्समध्ये रस असेल, तर चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) बनणे तुमच्यासाठी एक उत्तम करिअर पर्याय असू शकतो. .पण बऱ्याच विद्यार्थ्यांना सीए होण्याची प्रक्रिया, कोणत्या परीक्षा द्याव्या लागतात आणि कोणती पात्रता आवश्यक आहे हे माहित नसते. सीए कसे व्हावे आणि कोणत्या खास गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील हे आपण टप्प्याटप्प्याने जाणून घेऊया.सीए म्हणजे काय?सीए म्हणजे असा व्यावसायिक जो अकाउंटिंग, कर, ऑडिट, आर्थिक सल्लागार आणि व्यवसाय सल्लागार या क्षेत्रातील तज्ञ असतो. कोणत्याही लहान किंवा मोठ्या कंपनीसाठी सीएची भूमिका खूप महत्त्वाची असते कारण ती कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन करते आणि सरकारी कर नियमांचे पालन सुनिश्चित करते..Youth Travel India: ट्रॅव्हल आता फक्त शौक नाही, तर भारतीय तरुणांची बनली जीवनशैली; जाणून घ्या आकडेवारी.पात्रता काय आहे?१२वी पास विद्यार्थ्यांसाठी: कॉमर्स, सायन्स किंवा आर्टस् या शाखेतील विध्यार्थी १२वी नंतर सीएचा कोर्स करू शकतात.कॉमर्स पार्श्वभूमीचे फायदे: १२ वी कॉमर्स घेतलेल्या विद्यार्थी अकाउंटिंग, अर्थशास्त्र आणि गणित विषयांमध्ये पारंगत असेल आणि तो फाउंडेशन स्टेज उत्तीर्ण होऊ शकेल.पदवीधरांसाठी: पदवी पूर्ण केल्यानंतर, इंटरमिजिएट स्तरावरून थेट प्रवेश घेता येतो..CA बनण्याचे तीन टप्पे1. CA फाउंडेशन (CA Foundation)बारावी नंतर सुरू होणारे बेसिक लेव्हलविषय: अकाउंटिंग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय कायदा, गणितपरीक्षा: वर्षातून डोनाडा (मे आणि नोव्हेंबर)उत्तीर्ण गुण: प्रत्येक विषयात किमान ४०%, एकूण ५०%2. सीए इंटरमीडिएट (CA Intermediate)फाउंडेशन उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढचे पाऊल८ पेपर्स, दोन गटांमध्ये विभागलेलेविषय: अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टॅक्सेशन, कॉस्टिंगसिद्धांत आणि व्यावहारिक दोन्ही शिकवले जातात.IB Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये 258 जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू, आजच करा अर्ज.फाउंडेशन उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढचा टप्पा८ पेपर्स, दोन गटांमध्ये विभागलेलेविषय: अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टॅक्सेशन, कॉस्टिंगसिद्धांत आणि व्यावहारिक दोन्ही शिकवले जातातसीए अंतिम (CA Final)इंटरमिजिएट उत्तीर्ण झाल्यानंतर अंतिम टप्पादोन गट, विषय: ऑडिट, स्ट्रॅटेजिक फायनान्स, अॅडव्हान्स टॅक्सेशनकिंवा नंतर तुम्ही प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट व्हाल.आर्टिकलशिप (प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग)इंटरमिजिएट उत्तीर्ण झाल्यानंतर, ३ वर्षांचे व्यावहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य आहे.वरिष्ठ सीए कठोर परिश्रम करून वास्तविक जगातील अकाउंटिंग, ऑडिटिंग आणि कर आकारणीचा अनुभव मिळवतात.केवळ प्रशिक्षणच एखाद्याच्या करिअरसाठी मजबूत पाया प्रदान करते..सीए होण्यासाठी लागणारा वेळ१२ वी नंतर, फाउंडेशन उत्तीर्ण झाल्यानंतर, साधारण ४-५ वर्षे अर्ज करता येतो.वेळ तुमच्या कठोर परिश्रमावर आणि परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यावर अवलंबून असतो.सीए नंतर करिअरच्या संधीखाजगी कंपनी किंवा बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये वित्त व्यवस्थापक/ऑडिटरसीए फर्ममध्ये भागीदार किंवा सल्लागारस्वतःची चार्टर्ड अकाउंटन्सी फर्मबँकिंग, कर आणि आर्थिक नियोजन क्षेत्रे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.