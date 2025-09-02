Modi Lipi : मोडी लिपी कुठे शिकायची? शिकायला किती दिवस लागतात अन् फायदे काय..जाणून घ्या

Manoj Jarange Patil Mumbai Protest : मुंबईत मराठा आरक्षणासंबंधित आंदोलन सुरू होते. आता शासनाकडून या मागण्या मान्य होणार असल्याचे चित्र दिसत असल्याने मनोज जरांगे पाटील आंदोलन मागे घेत मुंबई सोडणार आहेत. राज्य मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने हैदराबाद गॅझेटला मान्यता दिली असून लवकरच राज्यपालांच्या सहीनंतर शासन निर्णय (GR) काढण्यात येणार आहे. या संदर्भात उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, जयकुमार गोरे, शिवेंद्रराजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे हे शिष्टमंडळ घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. त्यांनी नवीन मसुदा मनोज जरांगेंना दाखवला आणि शासनाच्या निर्णयाविषयी सविस्तर माहिती दिली..यावेळी जरांगे म्हणाले की पूर्वीच्या काळातील दस्तऐवज मोडी लिपीत होते. त्यामुळे कुणबी नोंदी शोधताना मोडी लिपी खूप महत्वाची आहे. अशात त्यांनी महाराष्ट्रातील लोकांना मोडी शिकण्याचे आवाहन केले. पण तुम्हाला माहितीये मोडी कुठे शिकायची, किती दिवस लागतात आणि ही लिपी शिकल्यानंतर किती फायदे होतात. चला तर मग जाणून घ्या मोडी लिपीबद्दल सर्वकाही...DMart Offers : डीमार्टमधून चुकूनही खरेदी करू नका 'या' वस्तू, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.मराठी भाषेचा ऐतिहासिक ठेवा असलेली मोडी लिपी पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. ही लवकर लिहिण्यासाठी विकसित केलेली लिपी १३व्या शतकापासून २०व्या शतकापर्यंत मराठीच्या लेखनात प्रचलित होती. आज इतिहासप्रेमी आणि मराठी भाषेचे अभ्यासक या लिपीच्या पुनरुज्जनासाठी प्रयत्नशील आहेत.कुठे शिकाल?महाराष्ट्रातील अनेक संस्था मोडी लिपीचे प्रशिक्षण देतात. महाराष्ट्र राज्य पुरातत्त्व विभाग दरवर्षी उन्हाळ्यात ८ ते १५ दिवसांचे प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करते, जिथे लेखन, वाचन आणि शिवकालीन पेशवेकालीन कागदपत्रांचा अभ्यास शिकवला जातो. याशिवाय भारत इतिहास संशोधक मंडळ (पुणे) आणि जागतिक मोडी लिपी प्रसार समिती (मुंबई) यांचे वर्ग उपलब्ध आहेत. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवरही ‘मोडी लिपी शिका सरावातून’सारखी पुस्तके आणि यूट्यूबवरील व्हिडिओ कोर्सेस उपलब्ध आहेत. ‘मोडी निकम’ आणि ‘अक्षरमुख’ सारखी डिजिटल साधनेही शिकण्यास उपयुक्त ठरतात..TET Mandatory: शिक्षकांना मोठा झटका! आता पदोन्नतीसाठी TET बंधनकारक; वाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन निर्णय .शिकण्यास किती वेळ लागतो?मोडी लिपी शिकण्याचा कालावधी व्यक्तीच्या समर्पणावर अवलंबून आहे. प्राथमिक स्तरावर मुळाक्षरे, बाराखडी आणि जोडाक्षरे शिकण्यास १५ ते ३० दिवस लागतात. सखोल प्रशिक्षणासाठी, विशेषतः ऐतिहासिक दस्तऐवज वाचनासाठी, ३ ते ६ महिन्यांचा सराव आवश्यक आहे. नियमित अभ्यासाने ही लिपी सहज आत्मसात करता येते.फायदे काय?मोडी लिपी शिकणे म्हणजे मराठीच्या समृद्ध इतिहासाशी जोडले जाणे. यामुळे शिवकालीन पत्रे, आज्ञापत्रे आणि जमीन व्यवहारांचे दस्तऐवज वाचता येतात, जे इतिहास संशोधनासाठी अमूल्य आहेत. लाखो कागदपत्रे धूळ खात पडली असून, त्यांचे वाचन करून आपण इतिहासाचा अनमोल ठेवा उजागर करू शकतो. याशिवाय, ही लिपी शिकणे मराठी भाषेचा गौरव वाढवते आणि नव्या पिढीला आपल्या वारशाची ओळख करून देते..FAQs What is Modi script? / मोडी लिपी म्हणजे काय?मोडी लिपी ही मराठी भाषेची ऐतिहासिक लिपी आहे, जी १३व्या ते २०व्या शतकापर्यंत शीघ्रलेखनासाठी वापरली गेली.Where can I learn Modi script? / मोडी लिपी कुठे शिकता येते?महाराष्ट्रातील पुरातत्त्व विभाग, भारत इतिहास संशोधक मंडळ, आणि ऑनलाइन कोर्सेसद्वारे मोडी लिपी शिकता येते.How long does it take to learn Modi script? / मोडी लिपी शिकण्यास किती वेळ लागतो?प्राथमिक स्तरावर १५-३० दिवस, तर सखोल अभ्यासासाठी ३-६ महिने लागतात.What are the benefits of learning Modi script? / मोडी लिपी शिकण्याचे फायदे काय?ऐतिहासिक दस्तऐवज वाचन, मराठी वारसा जतन, आणि इतिहास संशोधनाला प्रोत्साहन ही प्रमुख फायदे आहेत.Are there online resources for learning Modi script? / मोडी लिपी शिकण्यासाठी ऑनलाइन साधने उपलब्ध आहेत का?होय, यूट्यूब कोर्सेस, ‘मोडी निकम’ आणि ‘अक्षरमुख’ सारख्या डिजिटल साधनांद्वारे शिकता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.