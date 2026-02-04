Study Tips: परीक्षेत लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अभ्यासाचे टेबल कसे असावे? जाणून घ्या सोपे आणि महत्वाचे टिप्स

Desk Arrangement For Students: परीक्षांचा काळ जवळ आला की विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाची गती वाढते. दहावी- बारावी असो किंवा इतर कोणतीही महत्वाची परीक्षा या काळात एकाग्रता टिकून राहणे खूप गरजेचे असते. अभ्यासात लक्ष लागण्यासाठी फक्त मेहनतच नाही, तर अभ्यासाचे वातावरणही तितकेच महत्वाचे असते. त्यात सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे स्टडी टेबल. .अनेक वेळा विद्यार्थी तासन्तास अभ्यास करतात, पण टेबलावर पसारा असल्यामुळे मन लवकर विचलित होते. पेन, वही, पुस्तकं शोधण्यातच वेळ जातो आणि अभ्यासाची सकारात्मक ऊर्जा कमी होते. त्यामुळे अभ्यासाचे टेबल नेहमी स्वच्छ नीटनेटके आणि योग्य पद्धतीने मांडलेले असणे आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया टेबल कसे ठेवावे..CTET Exam Schedule 2026: उमेदवारांनो लागा तयारीला! CTET 2026 परीक्षा आता दोन दिवस चालणार, CBSE कडून सुधारित वेळापत्रक जाहीर.स्टडी टेबल कसे असावे?वास्तुशास्त्रानुसार अभ्यासाचे टेबल आयताकृती असावे. गोल किंवा अंडाकृती टेबल शक्यतो टाळावेत. टेबलचा रंग पांढरा, मलाई रंगाचा किंवा दुधाळ किंवा इतर हलका आणि फिकट रंगाचा असेल तर अधिक चांगले मानले जाते. टेबलवर साधी काच ठेवली तरी चालते.टेबलावर काय ठेऊ नये?अभ्यास करताना नकारात्मक ऊर्जा वाढवतील असे वस्तू टेबलवर ठेवू नका जसे कि, थांबलेले घड्याळ, तुटलेली किंवा न वापरता येणारी वस्तू किंवा पेन, धारदार चाकू किंवा कोणतीही शास्त्रे याने अभ्यस्त मन लागत नाही.टेबलावर काय ठेवावे?अभ्यास करताना टेबलावर फक्त त्या विषयाशी संबंधित पुस्तके आणि आवश्यक साहित्यच ठेवा. इतर अनावश्यक वस्तू ठेवल्यास लक्ष विचलित होते..अभ्याला कोणत्या दिशेला बसावे?संगणक टेबल पूर्व मध्य किंवा उत्तर मध्य दिशेला ठेवावे.ईशान्य दिशेत संगणक किंवा स्टडी टेबल ठेवणे टाळावे.स्टडी टेबल किंवा खुर्चीच्या वर बीम, कॉलम, जिने किंवा डक्ट नसावेत.स्विच बोर्ड आग्नेय किंवा पश्चिम दिशेला असावा, ईशान्येला नको..IGNOU 2026: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! IGNOU री-रजिस्ट्रेशनची डेडलाइन पुढे ढकलली; 'या' तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज.सकारात्मक वातावरण कसे तयार करावे?सकाळी किंवा संध्याकाळी अभ्यासाच्या खोलीतील मंदिरात किंवा शांत ठिकाणी कापूर किंवा शुद्ध तुपाचा दिवा आणि हलकी सुंगधी अगरबत्ती लावल्यास वातावरण प्रसन्न राहते.इमारतीचा ईशान्य कोपरा कमी- जास्त केलेला नसावा. त्या ठिकाणी जिने, किचन, मास्टर बेडरूम किंवा न वापरलेल्या वस्तू, भंगार, दुकाने किंवा मोठी झाडे नसावीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.