हायड्रोजन इंधन तंत्रज्ञान

डॉ. राजेश ओहोळ (करिअर मार्गदर्शक)इंधन सेल म्हणजे फ्युएल सेल हे वीज आणि उष्णता निर्माण करण्यासाठी कार्यक्षम आणि इंधन-लवचीक तंत्रज्ञान आहे. ते विविध उपयोजनांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे, उदाहरणार्थ - ज्यामध्ये विशेष वाहने वीज वितरण प्रणाली, ऑटोमोबाइल्स, साहाय्यक पॉवर युनिट्स आणि पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स यांचा समावेश होतो. ऑटोमोबाइल्समध्ये हायड्रोजन इंधन सेलचा वापर हा शास्त्र तंत्रज्ञानातील संशोधनाचा आकर्षणाचा विषय बनला आहे. .हायड्रोजन इंधन सेलच्या वापरामुळे वायू प्रदूषण कमी होईल आणि देशाचे तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. हायड्रोजन इंधन सेलवरील ऑटोमोबाइल केवळ पाणी उत्सर्जित करत असल्याने, ते भविष्यातील ऑटोमोबाइलचे अंतिम स्वरूप ठरवेल आणि याला पेट्रोल-डिझेल आधारित अंतर्गत ज्वलन इंजिन मॉडेलचा पुढील अवतार म्हणता येईल. म्हणूनच, हायड्रोजन इंधन सेल वाहनांना जगभरात मान्यता मिळाली आहे..फायदे व वापरइथेनॉलसारख्या जैवइंधनांच्या वाढत्या वापराव्यतिरिक्त आणि प्लग-इन हायब्रीड वाहन तंत्रज्ञान, ऊर्जा वाहक म्हणून हायड्रोजनचा वापर अधिक कार्यक्षम आणि वैविध्यपूर्ण ऊर्जा पायाभूत सुविधा देऊ शकतो. हायड्रोजन अंशतः आशादायक ऊर्जा वाहक आहे. कारण ते जीवाश्म, अणु आणि अक्षय ऊर्जा यासह विविध आणि मुबलक संसाधनांमधून तयार केले जाऊ शकते. वाहतुकीच्या गरजांसाठी हायड्रोजनचा वापर केल्याने, मुबलक प्रमाणात देशांतर्गत संसाधनांसह ऊर्जा पुरवठ्यात विविधता आणता येईल. पर्यायाने परदेशी तेलावरील अवलंबित्व कमी करता येईल..गेल्या दहा वर्षांत, मोबाईल फोन, नोटबुक संगणक आणि डिजिटल कॅमेरे यांसारखी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने अधिकाधिक लोकप्रिय बनली आहेत आणि त्यांची कार्ये अधिकाधिक जटिल झाली आहेत आणि ऊर्जेचा वापर वाढला आहे. म्हणून, बॅटरींना उच्च ऊर्जा घनता आणि दीर्घ वापर कालावधी असणे आवश्यक आहे. तथापि, बाजारात सध्या उपलब्ध असलेल्या लिथियम-आयन बॅटरी आता लोकांच्या वाढत्या मागणीच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत. याव्यतिरिक्त, हायड्रोजन इंधन सेल पोर्टेबल चार्जरमध्येही वापरल्या जातात. कॅमेरे, मोबाईल फोन आणि जीपीएस डिव्हाइससाठी फक्त काही मिलिलिटर पाणी लागते. संपूर्ण बॅटरी पॅकचे वजन फक्त १५० ग्रॅम आहे आणि ते खूप हलके आहे आणि ते वाहून नेले जाऊ शकते. चार्जर यूएसबी इंटरफेस असलेल्या कोणत्याही डिव्हाइससह वापरता येतो..संशोधन आव्हानेऊर्जा संवर्धन आणि पर्यावरण संरक्षण साध्य करण्यासाठी हायड्रोजन इंधन सेलचा विकास आणि व्यापारीकरण हे आवश्यक साधन आहे. हायड्रोजन इंधन सेलची व्यावहारिकता जगभरात ओळखली गेली आहे. हायड्रोजन इंधन सेलच्या विकास आणि वापरात अजूनही काही समस्या आहेत, जसे की इलेक्ट्रोड साहित्य किंमत, उत्पादन खर्च, अत्यंत ज्वलनशील वायू साठवण्याशी आणि हाताळण्याशी संबंधित सुरक्षिततेच्या चिंता, हायड्रोजन उत्पादन पद्धतींची अकार्यक्षमता आणि पर्यावरणीय परिणाम..कोण सहभागी होऊ शकते?हायड्रोजन ऊर्जा तंत्रज्ञानातील व्यापक संशोधन व विकासाद्वारे किंमत आणि इंधन सेलच्या व्यापारीकरणातील समस्या हळूहळू सोडवल्या जातील. भविष्यात हायड्रोजन इंधन सेलचा सर्वत्र वापर होईल. या संशोधन कार्यात शास्त्र तंत्रज्ञानातील शिक्षणधारकांनी सहभागी होणे गरजेचे वाटते.