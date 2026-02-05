एज्युकेशन जॉब्स

Himanshu Gupta IAS: हिमांशु गुप्ता यांनी UPSC कशी क्रॅक केली? वाचा चहा विकण्यापासून ते IAS होण्याचा प्रवास

UPSC Success Story of Himanshu Gupta IAS: उत्तराखंडच्या एक सामान्य कुटूंबातील हिमांशू गुप्ता यांनी कठीण परिस्थिती असूनही आयएएस होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. चला तर जाणून घेऊया गुप्ता यांचा जीवनप्रवास
The Inspiring Journey of IAS Himanshu Gupta: हिमांशू गुप्ता उत्तराखंडच्या सीतारगंजचे मूळचे रहिवासी आहेत. त्यांचे वडील रस्त्याच्या कडेवर चहा विकायचे आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करत असतं. घराची आर्थिक परिस्थिती अशी होती की शिक्षण होणे देखील कथिक होते. पण हिमांशूच्या आई- वडिलांचं विश्वास होत की मुलगा शिकून काहीतरी मोठे करेल. म्हणून त्यांनी परिस्थिती नसतानाही पुढील शिक्षणासाठी त्याला प्रेरणा दिली.

