Himanshu Gupta IAS: हिमांशु गुप्ता यांनी UPSC कशी क्रॅक केली? वाचा चहा विकण्यापासून ते IAS होण्याचा प्रवास

The Inspiring Journey of IAS Himanshu Gupta: हिमांशू गुप्ता उत्तराखंडच्या सीतारगंजचे मूळचे रहिवासी आहेत. त्यांचे वडील रस्त्याच्या कडेवर चहा विकायचे आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करत असतं. घराची आर्थिक परिस्थिती अशी होती की शिक्षण होणे देखील कथिक होते. पण हिमांशूच्या आई- वडिलांचं विश्वास होत की मुलगा शिकून काहीतरी मोठे करेल. म्हणून त्यांनी परिस्थिती नसतानाही पुढील शिक्षणासाठी त्याला प्रेरणा दिली. .बालपणातील संघर्षहिमांशुंचे बालपण अत्यंत संघर्षात गेले. शाळेत जाण्यासाठी त्यांना रोज अनेक किमी पायी चालत जावे लागत. पावसात आणि उन्हाळ्यातही शाळेत जाणे सोडले नाही. पण शिकण्यात त्यांचा मनाचा राग कायम होता. हिमांशू नेहमी मेहनती आणि अभ्यासात हुशार होते. त्यांचे स्वप्न नेहमी मोठे होते आणि त्यांनी कधी हार मानली नाही..उच्च शिक्षण आणि UPSC ची तयारीशाळेची शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर हिमांशूनी पुढील शिक्षण सुरू ठेवले. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजमधून पदवी प्राप्त केली आणि नंतर JNU मधून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. या काळात त्यांनी UPSC सिव्हिल सेवा परीक्षेची तयारी सुरू केली. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी कधीही महागडे कोचिंग घेतले नाही. त्यांनी जास्त करून स्वतःच्या अभ्यासावर अवलंबून राहून तयारी केली..पहिल्या प्रयत्नात यशयुपीएससीची तयारी सोपी नाही. त्यासाठी वर्षानुवर्षांची मेहनत, संयम आणि सातत्यपूर्ण सराव आवश्यक असतो. हिमांशूंनी २०२८ मध्ये पहिल्या प्रयत्नात UPSC परीक्षा पास केली आणि त्यांची निवड भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवा (IRTS) मध्ये झाली. हे त्यांच्यासाठी मोठी संधी होती, पण त्यांचे स्वप्न IAS होण्याचे होते..सततचा प्रयत्न आणि IPS निवडयानंतर हिमांशुंनी दुसरा प्रयत्न केला. 2019 मध्ये त्यांची निवड भारतीय पोलिस सेवा (IPS) मध्ये झाली. ही त्यांच्यासाठी मोठी संधी होती. पण त्यांचा मुख्य उद्देश हा IAS होणे होता, म्हणून त्यांनी तिसऱ्या प्रयत्नात पूर्ण मेहनतीने तयारी केली. अखेर २०२० मध्ये हिमांशूंनी UPSC परीक्षेत ऑल इंडिया रँक 139 मिळविला आणि त्यांची IAS साठी निवड झाली. त्यांच्या या कठीण संघर्ष आणि सातत्यपूर्ण मेहनतीमुळे फक्त त्यांचे कुटूंबच नव्हे,तर संपूर्ण परिसर प्रेरणेचा स्रोत बनला.