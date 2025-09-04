Recruitment: इंटेलिजेंस ब्युरोमध्ये ४५५ पदांसाठी भरती; अर्ज कसा करायचा? पात्रता काय? जाणून घ्या

नवी दिल्लीः सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. इंटेलिजेंस ब्युरो (IB) ने सिक्युरिटी असिस्टंट (मोटर ट्रान्सपोर्ट) पदांसाठी अधिकृत भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. या भरती प्रक्रियेतून एकूण ४५५ पदे भरली जाणार आहेत. अर्ज करण्याची प्रक्रिया ६ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू होईल आणि उमेदवार २८ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतील. .इच्छुक उमेदवार गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइट www.mha.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. या भरतीमध्ये वेगवेगळ्या वर्गांसाठी पदे आरक्षित केली आहेत. एकूण ४५५ पदांपैकी २१९ पदे सामान्य वर्गातील उमेदवारांसाठी आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) ४६ पदे, ओबीसी (OBC) वर्गासाठी ९० पदे, अनुसूचित जाती (SC) वर्गासाठी ५१ पदे आणि अनुसूचित जमाती (ST) वर्गासाठी ४९ पदे निश्चित करण्यात आली आहेत..आवश्यक शैक्षणिक पात्रताया भरतीसाठी किमान पात्रता १० वी पास ठेवण्यात आली आहे. यासोबतच उमेदवाराकडे लाईट मोटर व्हेईकल (LMV) चा वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे आवश्यक आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळाल्यानंतर उमेदवाराकडे कमीत कमी एक वर्षाचा ड्रायव्हिंगचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे. सर्वात महत्त्वाची अट अशी आहे की, उमेदवार ज्या राज्यासाठी अर्ज करत आहे, त्याच राज्याचा तो रहिवासी असणे आवश्यक आहे.वयोमर्यादावयोमर्यादेबद्दल बोलायचे झाल्यास, उमेदवाराचे वय १८ ते २७ वर्षांच्या दरम्यान असावे. तथापि, आरक्षित वर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सूट मिळेल..इतके असेल अर्ज शुल्कअर्ज शुल्क म्हणून सामान्य वर्ग, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस उमेदवारांना ६५० रुपये शुल्क भरावे लागेल. इतर सर्व वर्गातील उमेदवारांसाठी शुल्क ५५० रुपये निश्चित केले आहे.अर्ज कसा करावा?अर्ज करण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे. उमेदवारांनी सर्वात आधी गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. त्यानंतर भरतीशी संबंधित लिंकवर क्लिक करून आपली माहिती भरावी. लॉगिन केल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून शुल्क भरावे. अर्ज भरल्यानंतर उमेदवारांनी त्याची प्रिंटआउट काढून ठेवावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.