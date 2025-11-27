IBPS Clerk Scorecard: IBPS क्लार्क प्रिलिम्सचा गुणपत्रक प्रसिद्ध; जाणून घ्या डाउनलोड करण्याची सोपी पद्धत

IBPS Clerk Prelims Exam Scorecard: बँकिंग क्षेत्रात नोकरीची तयारी करण्याऱ्या उमेदवारांसाठी एक महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. IBPS क्लार्क / सीएसए (CSA) भरतीच्या प्रारंभिक परीक्षेचे गुणपत्रक जाहीर केले असून आता परीक्षार्थी आपले गुण अधिकृत वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकतात..गुणपत्रक पाहण्यासाठी २५ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. प्रिलिम्समध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे मुख्य परीक्षेची तयारी अधिक काटेकोरपणे करण्याची ही योग्य वेळ आहे..PNB Officer Recruitment 2025: सरकारी बँकेत करिअरची सुवर्णसंधी! PNB मध्ये 750 ऑफिसर पदांसाठी अर्ज सुरू; अंतिम तारीख 1 डिसेंबर.२० नोव्हेंबर २०२५ रोजी आयबीपीएस (IBPS) ने CRP-CSA-XV प्रिलिम्स परीक्षेचा फक्त क्वालिफायिंग स्टेटस जाहीर केला होता. त्यामुळे उमेदवारांना फक्त ते उत्तीर्ण झाले की नाही हेच पाहता येत होते. आता स्कोअरकार्ड उपलब्ध झाल्याने उमेदवारांना त्यांचे खरे गुण, कट- ऑफची तुलना पुढील धोरण निश्चित करणे शक्य होणार आहे. परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही मोठी आणि महत्त्वाची माहिती आहे..मुख्य परीक्षा 29 नोव्हेंबरलाआयबीपीएस मुख्य परीक्षा २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. किंवा संस्थेने परीक्षेसाठी काही महत्त्वाची माहिती जारी केली आहे. नियमांचे पालन न केल्यास परीक्षेदरम्यान समस्या निर्माण होऊ शकतात.उमेदवारांनी सोबत खालील कागदपत्रे घेणे आवश्यक आहे- पूर्व परीक्षेसाठी स्वाक्षरी केलेले प्रवेशपत्र- मुख्य परीक्षेसाठी नवीन कॉल लेटर- वैध ओळखपत्र पुरावा- पासपोर्ट आकाराच्या फोटोची प्रत- अर्ज करताना अपलोड केलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपी- बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य.Winter Stomach Pain: हिवाळ्यात वारंवार पोटदुखी होते? जाणून घ्या त्यामागील कारणे आणि प्रभावी उपाय.परीक्षा केंद्रावर प्रत्येक उमेदवाराचे बोटांचे ठसे आणि छायाचित्र घेऊन बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाईल. आयबीपीएसने स्पष्ट केले आहे की जर माहितीमध्ये कोणतीही तफावत किंवा जुळत नसेल तर उमेदवारांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.स्कोअरकार्ड कसे डाउनलोड करायचे?ibps.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.“CRP-CSA-XV स्कोअरकार्ड” हा पर्याय निवडा.तुमचा नोंदणी क्रमांक किंवा रोल क्रमांक टाइप करा.नंतर पासवर्ड किंवा जन्मतारीख (DD-MM-YYYY) प्रविष्ट करा.स्क्रीनवर कॅप्चा दिसेल.लॉगिन बटणावर क्लिक करा.तुमचा स्कोअरकार्ड स्क्रीनवर दिसेल - नंतर तो डाउनलोड करा आणि सेव्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.