IBPS Clerk Scorecard: IBPS क्लार्क प्रिलिम्सचा गुणपत्रक प्रसिद्ध; जाणून घ्या डाउनलोड करण्याची सोपी पद्धत

Step-by-Step Guide to Download IBPS Clerk Scorecard: आयबीपीएस क्लार्क/ सीएसए प्रिलिम्स परीक्षेचे स्कोअरकार्ड (गुणपत्रक) जारी करण्यात आले असून उमेदवार २ डिसेंबरपर्यंत वेबसाइटवरून आपले गुण डाउनलोड करू शकतात
Esakal

Monika Shinde
Updated on

IBPS Clerk Prelims Exam Scorecard: बँकिंग क्षेत्रात नोकरीची तयारी करण्याऱ्या उमेदवारांसाठी एक महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. IBPS क्लार्क / सीएसए (CSA) भरतीच्या प्रारंभिक परीक्षेचे गुणपत्रक जाहीर केले असून आता परीक्षार्थी आपले गुण अधिकृत वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकतात.

