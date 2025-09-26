IBPS PO Prelims 2025 चा निकाल जाहीर; स्कोअरकार्ड डाऊनलोड करण्यासाठी फॉलो करा हे स्टेप्स!

IBPS PO Prelims Result 2025: बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वप्न अनेक जण बाळगतात. मात्र या वाटचालीसाठी योग्य मार्गदर्शन, स्पष्ट उद्दिष्ट आणि सातत्यपूर्ण अभ्यास अत्यावश्यक असतो. या पार्श्वभूमीवर इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनल सिलेक्शन (IBPS) ने PO प्रिलिम्स परीक्षा २०२५ नुकतीच आयोजित केली होती.या परिक्षेचा निकाल अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला आहे. परीक्षेला बसलेल्या सर्व उमेदवारांनी आता IBPS च्या अधिकृत वेबसाईट www. ibps.in वर जाऊन आपला निकाल पाहू शकता. .Baby Care: 0 ते 2 वर्षांच्या मुलांना बालामृत व बाळगुटी देणे योग्य आहे का? जाणून घ्या काय सांगतो आयुर्वेद! .याशिवाय, उमेदवारांना स्कोअरकार्ड PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्याचीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. निकाल पाहण्यासाठी आणि स्कोअरकार्ड डाउनलोड करण्यासाठी खालील सोप्या स्टेप्स फॉलो करा..निकाल कुठे आणि कसा पाहावा?अधिकृत वेबसाइट ibps.in ला भेट द्या“CRP PO/MT” विभागात Prelims Result 2025 लिंकवर क्लिक करालॉगिनसाठी खालील माहिती भरा- नोंदणी क्रमांक / अर्ज क्रमांक- जन्मतारीख- पासवर्ड / कॅप्चा कोड- लॉगिन केल्यानंतर तुमचे स्कोअरकार्ड PDF स्वरूपात स्क्रीनवर दिसेल- ते डाउनलोड करून सुरक्षित ठिकाणी जतन करा आणि प्रिंट काढा.Low Hemoglobin Women: पन्नाशीनंतर महिलांमध्ये हिमोग्लोबिन सतत कमी होते? मग हे घरगुती उपाय नक्की करून पाहा!.स्कोअरकार्डमध्ये कोणती माहिती असते?- उमेदवाराचे नाव आणि रोल नंबर- जन्मतारीख- विषयानुसार गुण (Subject-wise Marks)- एकूण गुण (Total Marks)- पात्रता स्थिती (Qualified/Not Qualified)- श्रेणी (Category) व रँक.IBPS PO Prelims मेरिट लिस्ट / टॉपर्स लिस्ट PDF कशी मिळवावी?- IBPS ने प्रिलिम्स परीक्षा यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर टॉपर्स लिस्ट आणि मेरिट लिस्ट PDF देखील वेबसाइटवर प्रकाशित केली आहे.- मेरिट लिस्ट डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया: ibps.in या संकेतस्थळावर जा- “IBPS PO Prelims 2025 Merit List / Toppers List” या लिंकवर क्लिक करा- संबंधित PDF फाईल स्क्रीनवर उघडेल- ती डाउनलोड करा आणि आवश्यक असल्यास प्रिंट काढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.