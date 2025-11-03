ICAI CA 2025 Result : खुशखबर! CA परीक्षेचा निकाल लागला..कोण आहेत टॉपर्स अन् कसा चेक करावा रिझल्ट? पाहा एका क्लिकवर

ICAI CA September Result 2025: चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) संस्थेने आज मोठी खुशखबर दिली आहे. सप्टेंबर २०२५ सत्रातील CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट आणि फायनल परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले. ही बातमी लाखो उमेदवारांसाठी स्वप्नवत ठरली असून काहींच्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रू तर काहींच्या चेहऱ्यावर विजयी हास्य उमटले.ICAI च्या अधिकृत पोर्टल icai.org आणि icai.nic.in वर निकाल उपलब्ध असून आज दुपारी २ वाजण्यापूर्वीच जाहीर होताच देशभरात उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले. हे निकाल केवळ गुणांची यादी नाहीत, तर मेहनतीचे सुवर्णफळ आहेत...या परीक्षांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी निकाल तपासणे सोपे आहे. फाउंडेशन स्तरावर प्रत्येक विषयात ४०% आणि एकूण ५०% गुण मिळवणाऱ्यांना पात्र ठरले, तर ७०% पेक्षा जास्त स्कोअर केल्यास डिस्टिंक्शन मिळेल. इंटरमीडिएट आणि फायनलमध्येही कठोर निकषांनुसार यश मिळाले. ICAI ने वेळेचे पालन करून विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक दृढ केला. (how to check CA 2025 Result).Video : छ.संभाजीनगर हादरलं! गतीमंद विद्यार्थ्यांना हातपाय बांधून शाळेत बेदम मारहाण, चिमुकल्यांचा व्हिडिओ पाहून अंगावर शहारा येईल.CA चा निकाल कसा पाहावा?१. ICAI च्या मुख्य वेबसाइट icai.nic.in वर जा.२. होमपेजवर 'CA September 2025 Result' लिंकवर क्लिक करा.३. रोल नंबर आणि रजिस्ट्रेशन नंबर टाका.४. सबमिट करा आणि स्क्रीनवर दिसणारा निकाल डाउनलोड करा.५. प्रिंटआऊट घेऊन भविष्यासाठी सुरक्षित ठेवा. तांत्रिक गोंधळ टाळण्यासाठी सकाळीच तपासा, असा सल्ला ICAI कडून देण्यात आला आहे. निकालानंतर उमेदवारांना सर्टिफिकेट आणि मार्कशीट डिजिटल स्वरूपात मिळेल..MPSC News : माऊलीच्या कष्टाचं सोनं! सफाई कामगार आई अन् बुट पॉलिश करणारा भाऊ; गरीबाची लेक MPSC तून बनली Class 1 अधिकारी, संघर्ष एकदा वाचाच.आता बोलूया टॉपर्सबद्दल.. ज्यांनी सर्वांना प्रेरणा दिली. फाउंडेशन परीक्षेत चेन्नईच्या L राजळक्ष्मीने अव्वल स्थान मिळवले. तिच्या ३६० पैकी ३६० गुणांनी (९०%) सर्वांना मात दिली. दुसऱ्या क्रमांकावर सूरतच्या प्रेम अग्रवाल (३५४ गुण, ८८.५०%) यांचे नाव लिहिले गेले, तर मुंबईच्या नील राजेश शाह (३५३ गुण, ८८.२५%) यांनी तिसरे स्थान पटकावले. या यशाने दक्षिण भारत ते पश्चिमेकडील विद्यार्थ्यांमध्ये जोश निर्माण झाला. (CA 2025 Toppers List)इंटरमीडिएटमध्ये जयपूरच्या नेहा खानवानीने पहिली रँक मिळवली. ६०० पैकी ५०५ गुण (८४.१७%) मिळले. अहमदाबादच्या कृती शर्मा (५०३ गुण, ८३.८३%) यांनी दुसरे स्थान मिळवले, तर मुंबईच्या अक्षत बिरेंद्र नौटियाल (५०० गुण, ८३.३३%) यांनी तिसरे. हे टॉपर्स आता फायनलसाठी सज्ज होत आहेत..DMart Sale : नोव्हेंबर महिना सुरू होताच डीमार्टचा स्पेशल सेल सुरू; 70-80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स..सगळंकाही स्वस्त पाहा एका क्लिकवर.फायनल परीक्षेत धामनोदच्या मुकुंद अग्रवालने ५०० गुण (८३.३३%) मिळवून ऑल इंडिया फर्स्ट रँक पटकावली. हैदराबादच्या तेजस मुंडाडा (४९२ गुण, ८२%) आणि अलवरच्या बाकुल गुपता (४८९ गुण, ८१.५०%) यांनी अनुक्रमे दुसरा व तिसरा रँक मिळवला. हे टॉपर्स आता कॉर्पोरेट जगात धुमाकूळ घालणार आहेत.हजारो विद्यार्थी आता CA म्हणून स्वप्नांना उड्डाण देतील. सोशल मीडियावर #CA2025Results ट्रेंड करत असून विद्यार्थी एकमेकांना शुभेच्छा देत आहेत. यश मिळवणाऱ्यांना अभिनंदन, तर अपयशींना हार न मानता पुन्हा उभे राहण्याची ब्लेसिंग...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.