ICAI CA 2025 Result : खुशखबर! CA परीक्षेचा निकाल लागला..कोण आहेत टॉपर्स अन् कसा चेक करावा रिझल्ट? पाहा एका क्लिकवर

how to check ICAI CA 2025 Result : CA 2025 निकाल जाहीर, कसा चेक करावा रिजल्ट पाहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.
ICAI CA September Result 2025 Declared

ICAI CA September Result 2025 Declared

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

ICAI CA September Result 2025: चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) संस्थेने आज मोठी खुशखबर दिली आहे. सप्टेंबर २०२५ सत्रातील CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट आणि फायनल परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले. ही बातमी लाखो उमेदवारांसाठी स्वप्नवत ठरली असून काहींच्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रू तर काहींच्या चेहऱ्यावर विजयी हास्य उमटले.

ICAI च्या अधिकृत पोर्टल icai.org आणि icai.nic.in वर निकाल उपलब्ध असून आज दुपारी २ वाजण्यापूर्वीच जाहीर होताच देशभरात उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले. हे निकाल केवळ गुणांची यादी नाहीत, तर मेहनतीचे सुवर्णफळ आहेत..

