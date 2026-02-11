ICMAI CMA Results: इंटर व फायनल निकाल जाहीर; हे आहेत 'या' वर्षीचे टॉप 3 विद्यार्थी

ICMAI CMA December 2025 Results Declared: भारतीय कॉस्ट अकाउंटंट्स संस्थान (Institute of Cost Accountants of India – ICMAI) ने डिसेंबर सत्राच्या कॉस्ट आणि मॅनेजमेंट अकाउंटिंग (CMA) परीक्षांचे निकाल आज जाहीर केले आहेत. इंटरमीडिएट आणि फायनल लेव्हलसाठी निकाल अधिकृत संकेतस्थळ icmai.in वर ११ फेब्रुवारी २०२६ पासून उपलब्ध आहे..ही परीक्षा १० ते १७ डिसेंबर 2025 दरम्यान पार पडल्या होत्या, तर फाऊंडेशन परीक्षा १३ डिसेंबरला झाली होती. फाऊंडेशन लेव्हलसाठीचे निकाल आधीच ८ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर झाले होते. आता इंटरमीडिएट आणि फायनल परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांनी आपले स्कोरकार्ड डाउनलोड करून शकतील. ज्यामध्ये प्रत्येक पेपरमध्ये मिळालेले गुण, एकूण गुण आणि उत्तीर्ण/अपात्र स्थिती दिसेल. CMA प्रोग्रॅम दरवर्षी दोन वेळा (जून आणि डिसेंबर) आयोजित केला जातो..Fennel Water vs Ajwain Water: बडीशेप की ओव्याचे पाणी? पचनासाठी कोणते अधिक चांगले? जाणून घ्या एका क्लिकवर.टॉपर्सची यादीइंटरमीडिएटजयपूरच्या विद्यार्थ्यांनी हा टप्पा गाजवला:परी अग्रवाल – जयपूरभव्या शर्मा – जयपूरजयश वाधवानी – जयपूरफायनलMD फैजान – कोलकाता (पहिले स्थान)मोहित सुखानी – जयपूरकनिका डांगायच – जयपूर.CMA निकाल कसा तपासावाअधिकृत संकेतस्थळ icmai.in वर जाहोमपेजवर “CMA Result December 2025” लिंकवर क्लिक कराआपले लॉगिन क्रेडेन्शियल्स भरा (रोल नंबर, पॅसवर्ड)निकाल स्क्रीनवर दिसेलस्कोरकार्ड डाउनलोड करा आणि भविष्यासाठी जतन कराICMAI ने निकाल जाहीर होताच रिजल्ट व्हेरिफिकेशन विंडो सुरू केली आहे. उमेदवार या सुविधेचा फायदा घेऊ शकतात आणि जर गुण वाढले तर शुल्क परत मिळते.स्कोरकार्डमध्ये काय माहिती असेल?CMA डिसेंबर 2025 च्या स्कोरकार्डमध्ये खालील तपशील असतात:उमेदवाराचे नावरोल नंबर व नोंदणी क्रमांकप्रयत्न केलेले विषयप्रत्येक पेपरमध्ये मिळालेले गुणएकूण गुण व परीक्षा स्थितीहे स्कोरकार्ड आयुष्यातील कोणत्याही काळासाठी वैध आहे..Finance Ministry Jobs 2026: खुशखबर! वित्त मंत्रालयाकडून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटमध्ये कंत्राटी भरती जाहीर, पाहा कोण अर्ज करू शकतात?.CMA मध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी निकषCMA प्रोग्रॅममध्ये (इंटर किंवा फायनल) उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन महत्वाचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:प्रत्येक पेपरमध्ये किमान 40% गुण मिळणेसंबंधित ग्रुपमध्ये एकूण किमान 50% गुण मिळणेउमेदवारांना 30 दिवसांच्या आत स्कोरकार्ड व्हेरिफिकेशनसाठी अर्ज करता येतो. जर गुण वाढले तर फी परत मिळते. CMA पास टक्केवारी म्हणजे परीक्षेत बसलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी किती उत्तीर्ण झाले ते दर्शवते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.