ICMAI CMA Results: इंटर व फायनल निकाल जाहीर; हे आहेत 'या' वर्षीचे टॉप 3 विद्यार्थी

ICMAI CMA Results for December 2025: भारतीय कॉस्ट अकाउंटंट्स संस्थानने डिसेंबर सत्राच्या कॉस्ट आणि मॅनेजमेंट अकाउंटिंग (CMA) परीक्षांचे निकाल आज जाहीर केले आहे. यात जयपूरची परी अग्रवाल CMA इंटरमीडिएट परीक्षेत टॉप रँक मिळवणारी ठरली आहे, तर कोलकात्याच्या MD फैजान CMA फायनलमध्ये पहिले स्थान मिळवले आहे
Meet the Toppers: CMA Intermediate and Final Rank Holders

ICMAI CMA December 2025 Results Declared: भारतीय कॉस्ट अकाउंटंट्स संस्थान (Institute of Cost Accountants of India – ICMAI) ने डिसेंबर सत्राच्या कॉस्ट आणि मॅनेजमेंट अकाउंटिंग (CMA) परीक्षांचे निकाल आज जाहीर केले आहेत. इंटरमीडिएट आणि फायनल लेव्हलसाठी निकाल अधिकृत संकेतस्थळ icmai.in वर ११ फेब्रुवारी २०२६ पासून उपलब्ध आहे.

