कानपूरमधून B.Tech,अमेरिकेतून PhD; कॉम्प्युटर सायन्स सोडून करतोय मच्छराच्या मेंदूचा अभ्यास! वाचा IIT-JEE टॅापर प्राध्यापकाची गोष्ट...

Meet IIT Kanpur Prof Nitin Gupta: वर्ष 2000 मध्ये देशातील सर्वात कठीण मानल्या जाणाऱ्या IIT-JEE परीक्षेत पहिला नंबर (AIR 1) मिळवणारे नितीन गुप्ता आज एका वेगळ्याच संशोधनामुळे जगभरात चर्चेत आहेत. संगणक अभियंता (Computer Engineer) बनल्यानंतर गलेलठ्ठ पगाराची आयटी नोकरी स्वीकारण्याऐवजी त्यांनी विज्ञानाच्या एका नव्या शाखेत पाऊल ठेवले. आज ते IIT कानपूरच्या बायोसायन्सेस आणि बायोइंजिनिअरिंग विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असून 'डासांच्या मेंदूवर' (Mosquito Brain Research) महत्त्वपूर्ण संशोधन करत आहेत..IIT कानपूर ते अमेरिकेतील उच्च शिक्षणनितीन गुप्ता यांनी 2000 मध्ये JEE टॉप केल्यानंतर IIT कानपूरमध्ये कॉम्प्युटर सायन्स शाखेत प्रवेश घेतला. 2004 मध्ये B.Tech चे शिक्षण पूर्ण करत असतानाच त्यांचा कल जीवशास्त्राकडे (Biology) झुकला.PhD शिक्षण: B.Tech नंतर त्यांनी अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, सॅन डिएगो (UCSD) येथून 'बायोइन्फॉर्मेटिक्स अँड सिस्टीम्स बायोलॉजी'मध्ये 2009 मध्ये PhD पूर्ण केली.पोस्ट-डॉक्टरल संशोधन: PhD नंतर त्यांनी UCSD च्या कॉग्निटिव्ह न्यूरोसायन्स लॅबमध्ये आणि त्यानंतर अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) मध्ये संशोधक म्हणून काम केले. येथे त्यांनी मज्जासंस्थेतील विद्युत क्रियांचा अभ्यास करणाऱ्या 'इलेक्ट्रोफिजिओलॉजी' (Electrophysiology) या तंत्रज्ञानाचे विशेष प्रशिक्षण घेतले..वयाच्या ५२ व्या वर्षीही थलपती विजय इतके फिट कसे? इडली अन् अंड्यांपासून मटण बिर्याणीपर्यंत; पाहा त्यांचा डाएट प्लॅन!.संगणक शास्त्र (Computer Science) आणि कॉम्प्युटेशनल बायोलॉजीकडून सुरू झालेला त्यांचा हा प्रवास हळूहळू प्रायोगिक न्यूरोसायन्सकडे (Experimental Neuroscience) वळला. 2014 मध्ये भारतात परतल्यानंतर त्यांनी IIT कानपूरमध्ये स्वतःची संशोधन प्रयोगशाळा स्थापन केली. आयआयटी कानपूरने त्यांचा उल्लेख "कॉम्प्युटर इंजिनिअर-टर्न-न्यूरोसायंटिस्ट" असा केला आहे..मच्छरांच्या मेंदूचा अभ्यास का आणि कसा?प्रा. नितीन गुप्ता यांची प्रयोगशाळा मुख्यत्वे किटकांची हुंगण्याची क्षमता (Insect Olfactory System) आणि त्यांची मज्जासंस्था माहितीचे विश्लेषण कसे करते, यावर संशोधन करते. यासाठी ते डास, माश्या आणि टोळ (Grasshoppers) या कीटकांचा मॉडेल म्हणून वापर करतात.मानवी वासाचे रहस्य: मच्छर मानवी शरीराचा वास कसा ओळखतात आणि कीटकनाशकांच्या/मॉस्किटो रिपेलेंटच्या (Repellent) वासावर कशी प्रतिक्रिया देतात, याचा सखोल अभ्यास ही प्रयोगशाळा करते.'अँटेनल लोब'वरील संशोधन: डासांच्या मेंदूतील वासाची माहिती विश्लेषित करणाऱ्या 'अँटेनल लोब' (Antennal Lobe) या भागावर त्यांचे मुख्य संशोधन केंद्रित आहे..निसर्गाचा अनोखा पॅटर्न: 2023 मध्ये 'नेचर कम्युनिकेशन्स' (Nature Communications) या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार, प्रा. गुप्ता आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखवून दिले की, 'एडिस इजिप्ती' (Aedes aegypti) डासांचा मेंदू प्रत्येक वासासाठी एका विशिष्ट न्यूरॉनवर अवलंबून राहत नाही; तर अनेक न्यूरॉन्सच्या एकत्र काम करण्याच्या पद्धतीतून वासाची ओळख पटवली जाते..अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सन्मानितन्यूरोसायन्स क्षेत्रातील त्यांच्या या उत्कृष्ट योगदानाबद्दल प्रा. नितीन गुप्ता यांना अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे-एस. रामचंद्रन नॅशनल बायोसायन्स अवॉर्ड (S. Ramchandran National Bioscience Award)सी.एन.आर. राव फॅकल्टी अवॉर्ड (C.N.R. Rao Faculty Award)स्वर्णजयंती फेलोशिप इन लाईफ सायन्सेस (Swarnajayanti Fellowship in Life Sciences)त्यांचे हे संशोधन कीटकांच्या वर्तनाचा अभ्यास करण्यासोबतच डासांमुळे पसरणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भविष्यात अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे..NEET 2026: 'स्लो लर्नर' ते ऑल इंडिया रँक 1; सोडवले 10 हजारांपेक्षा जास्त MCQ! पाहा NEET PG टॉपरची भन्नाट यशोगाथा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.