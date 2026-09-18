Kanpur Ai Online Course: घरबसल्या करा IIT चा AI-ML कोर्स; गुगल, मायक्रोसॉफ्टमध्ये नोकरीचे स्वप्न पूर्ण होणार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता,: मशीन लर्निंग आणि डीप लर्निंग क्षेत्रातील कौशल्ये आत्मसात करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापक आणि उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी आयआयटी कानपूरने विशेष ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ‘IIT Kanpur Certificate Program on PYTHON for Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning’ हा कार्यक्रम १४ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे.या कार्यक्रमात Pythonच्या माध्यमातून AI, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स आणि डीप लर्निंगच्या विविध संकल्पना शिकवल्या जाणार आहेत. केवळ सैद्धांतिक अभ्यासाऐवजी प्रत्यक्ष डेटासेटवर काम करून प्रोजेक्ट्स तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. .Pythonसह विविध तंत्रज्ञानांचे प्रशिक्षणअभ्यासक्रमात NumPy, Linalg, Matplotlib, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow आणि Keras यांसारख्या Python पॅकेजेसचा वापर शिकवला जाणार आहे. AI आणि मशीन लर्निंगमधील विविध अल्गोरिदम समजून घेण्यासोबतच त्यांची Pythonच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल.कार्यक्रमात प्रत्यक्ष डेटासेटवर आधारित AI, ML आणि डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्सही असतील. प्रोजेक्टसाठी IIT कानपूरच्या टीचिंग असिस्टंट्सकडून Python कोडिंग आणि मार्गदर्शन दिले जाणार आहे..Google-Microsoftमधील तज्ज्ञांची व्याख्यानेकार्यक्रमाच्या शुल्कामध्ये AI, ML आणि DL विषयांवरील ऑनलाइन प्रशिक्षणासोबत Microsoft आणि Googleमधील तज्ज्ञांची अतिथी व्याख्याने देखील समाविष्ट आहेत. याशिवाय प्रॅक्टिकल डेटासेटवर आधारित प्रशिक्षण आणि Python प्रोजेक्टसाठी मार्गदर्शन मिळणार आहे.IIT कानपूरच्या अधिकृत माहितीनुसार, हा कार्यक्रम विद्यार्थी, संशोधक, प्राध्यापक, उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि R&D क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आला आहे..१४ डिसेंबरपासून ऑनलाइन वर्गहा संपूर्ण कार्यक्रम Zoomच्या माध्यमातून ऑनलाइन घेण्यात येणार आहे. अधिकृत वेळापत्रकानुसार १४ डिसेंबरला कार्यक्रमाची सुरुवात होणार असून त्यानंतर AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आणि संबंधित विषयांवरील व्याख्याने व प्रत्यक्ष कोडिंग सत्रे आयोजित केली जातील.नोंदणीच्या विविध टप्प्यांची घोषणाIIT कानपूरने नोंदणीसाठी वेगवेगळ्या अंतिम तारखा जाहीर केल्या आहेत. Golden Registrationची अंतिम तारीख ४ ऑक्टोबर, Flash Registration २५ ऑक्टोबर, Early Bird Registration ८ नोव्हेंबर आणि Regular Registrationची अंतिम तारीख २९ नोव्हेंबर २०२६ आहे. जागा उपलब्ध असल्यास १५ डिसेंबरपर्यंत Spot Registrationची सुविधा असेल.इच्छुक उमेदवारांनी नोंदणीपूर्वी पात्रता, शुल्क आणि इतर अटी IIT कानपूरच्या अधिकृत पोर्टलवर तपासणे आवश्यक आहे. कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर IIT कानपूरकडून AI, ML आणि DL सहभाग प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.