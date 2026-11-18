विनायक द्रविड :- करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरअनेक वर्षांपूर्वीचा एक प्रसंग आहे, मी तेव्हा वयाने बराच लहान होतो, माझे वडील मला घेऊन खरेदीला गेले. आम्ही खरेदी केली व वडिलांनी दुकानदाराला पैसे दिले. दुकानदाराने चुकून वडिलांना जास्त पैसे परत केले. वडिलांनी जास्त आलेले पैसे लगेच दुकानदाराला परत केले आणि त्याला सांगितलं, तुम्ही जास्त पैसे दिले चुकून. दुकानदाराने वडिलांना धन्यवाद दिले आणि आम्ही तिथून घरी निघून आलो. माझ्या आयुष्यात प्रामाणिकपणाचा हा पहिला धडा तोच होता आणि तो कायमचा मनावर कोरला गेला. प्रामाणिकपणामुळे तुमची विश्वासार्हता ठरविली जाते. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात हा गुण असणे आवश्यक आहे. वरवर पाहता प्रामाणिकपणा हा अगदी किमान स्वरूपाचा गुण वाटतो. परंतु त्याची व्याप्ती तुमच्या आयुष्यात महत्त्वाची ठरते. प्रामाणिकपणाचे महत्त्व फक्त आर्थिक व्यवहारात असते, हा एक मोठा समज आहे. हा गुण तुमच्या रोजच्या व्यवहारात व प्रत्येक उपक्रमात लागू पडतो व त्याचे महत्त्वही तेवढेच आहे. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात हा गुण नसल्यास लोकांचा तुमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होतो. आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील प्रामाणिकपणा पाहूयात....शिक्षणशिक्षण क्षेत्रामध्ये पेपर सेट करणे, पेपर तपासणे, निकाल लावणे, अशी अनेक संवेदनशील कामे करावी लागतात. या प्रत्येक प्रक्रियेमध्ये प्रामाणिकपणाची गरज असते, ही सर्व प्रक्रिया नाजूक तितकीच महत्त्वाची असते. येथे काम करताना ‘झिरो टॉलरन्स’ने काम करावे लागते. तसे न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. या प्रक्रियेवर सर्व विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असते तिथे शंभर टक्के प्रामाणिकपणे काम करावेच लागते..क्रीडासर्व खेळांमध्ये कायम एका गोष्टीवर रोष दिला जातो ती म्हणजे ‘निवड प्रक्रिया.’ याची पूर्ण जबाबदारी निवडकर्ते यांच्यावर असते प्रत्येक खेळामध्ये ‘निवड समिती’ त्यांच्या परीने उत्तम संघ निवडण्याचा प्रयत्न करीत असते. परंतु खेळाडूंना कायमच त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे अशी भावना असते. खरंतर या प्रक्रियेमध्ये निवडकर्त्यांचा प्रामाणिकपणा सर्वांत मोठा घटक असतो. पूर्णपणे निःस्वार्थी पद्धतीने काम केले जाते, तिथे निवड ही उत्तमच होते परंतु काही वेळा त्यामध्ये पारदर्शकता कमी दिसते तिथेच सर्वोत्तम संघ व खेळाडू निवडले जातीलच याची खात्री वाटत नाही. प्रत्यक्ष खेळातील प्रामाणिकपणा म्हणजे......प्रत्येक वेळी आपली उत्तम कामगिरी टीमसाठी देणे व टीमच्या विजयात आपले योगदान देणे..कॉर्पोरेटकॉर्पोरेटमध्ये अनेक मोठे प्रकल्प सुरू असतात. त्यामध्ये तंत्रज्ञान, ड्रॉइंग्स, मटेरियलची विशिष्ट माहिती, फायनान्स असे अनेक विषय हाताळले जातात. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुप्तता पाळावी लागते, त्यामुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना अर्थातच मोठ्या जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. तुमचे व्यक्तिमत्त्व, प्रामाणिकपणा तसेच तुमची सचोटी या गुणांना सर्वांत प्राधान्य दिले जाते. मुख्यतः आर्थिक व्यवहारात त्याचा फार मोठा परिणाम होतो. एकूणच या गुणांची प्रगती केल्यास तुम्हाला अनेक क्षेत्रात प्राधान्य मिळेल हे नक्की..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.