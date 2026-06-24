एज्युकेशन जॉब्स

करिअर वेध : वर्तणुकीचा परिणाम

करिअरमध्ये यशस्वी होण्यासाठी केवळ उच्चशिक्षण, अनुभव पुरेसा नसून सर्वात मोठा फरक घडवते ती सकारात्मक, संयमी आणि आदरपूर्ण वर्तणूक; सीईओ निवड प्रक्रियेतील उदाहरणातून याच मूल्यांची जाणीव करून देणारा मार्गदर्शक लेख
The impact of behavior and attitude on career success

The impact of behavior and attitude on career success

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनर

एका मोठ्या एम.एन.सी. कंपनीमध्ये एकदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ या पदासाठी निवड प्रक्रिया सुरू होती. अनेक उच्चशिक्षित, खूप अनुभव असलेले, परदेशात काम केलेले, मोठ्या हुद्द्यावर काम केलेले, असे उमेदवार मुलाखतीसाठी आले होते. सर्वच उमेदवार ताकदीचे होते, परंतु त्यातून ‘सीईओ’ पदासाठी निवडली गेलेली व्यक्ती एका बाबतीत सर्वांपेक्षा उजवा ठरली आणि ती गोष्ट म्हणजे ‘वर्तणूक.’ नोकरीमधील उच्चस्तरीय काम असो, समाजसेवा असो, खेळाचे नेतृत्व असो किंवा कुटुंबाचा प्रमुख असो सर्व ठिकाणी तुमची वर्तणूक महत्त्वाची ठरते आणि तुमचे अनेक क्षेत्रातील यश, अपयश वर्तणुकीवर अवलंबून असते. त्यामुळे वर्तणूक चांगली असणे महत्त्वाचे आहे.

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