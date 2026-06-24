करिअर वेध : वर्तणुकीचा परिणाम

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरएका मोठ्या एम.एन.सी. कंपनीमध्ये एकदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ या पदासाठी निवड प्रक्रिया सुरू होती. अनेक उच्चशिक्षित, खूप अनुभव असलेले, परदेशात काम केलेले, मोठ्या हुद्द्यावर काम केलेले, असे उमेदवार मुलाखतीसाठी आले होते. सर्वच उमेदवार ताकदीचे होते, परंतु त्यातून ‘सीईओ’ पदासाठी निवडली गेलेली व्यक्ती एका बाबतीत सर्वांपेक्षा उजवा ठरली आणि ती गोष्ट म्हणजे ‘वर्तणूक.’ नोकरीमधील उच्चस्तरीय काम असो, समाजसेवा असो, खेळाचे नेतृत्व असो किंवा कुटुंबाचा प्रमुख असो सर्व ठिकाणी तुमची वर्तणूक महत्त्वाची ठरते आणि तुमचे अनेक क्षेत्रातील यश, अपयश वर्तणुकीवर अवलंबून असते. त्यामुळे वर्तणूक चांगली असणे महत्त्वाचे आहे. .चांगल्या वर्तणुकीची ठळक वैशिष्ट्येसर्व परिस्थितीमध्ये शांत राहणेकोणत्याही कारणाने चिडचिड न करणेसगळ्यांचा आदर करणेग्रुपमध्ये, मीटिंगमध्ये सगळ्यांसमोर दुसऱ्यांचा अपमान न करणेचांगल्या सवयी आत्मसात करणेचांगली देहबोली ठेवणेसर्व चांगल्या गोष्टींचे कौतुक करणेसमोरच्या माणसांच्या चुका त्याला एकांतात बसून सांगणेनवीन गोष्टींना प्रोत्साहन देणे..सचिन तेंडुलकरने त्याच्या पुस्तकांमध्ये एक गोष्ट अतिशय स्पष्टपणे सांगितली आहे, ती म्हणजे, वडील रमेश तेंडुलकर त्याला कायम सांगत असत की, तू क्रिकेटर म्हणून आयुष्यात फार तर वीस, पंचवीस वर्षे मोठे नाव करशील, परंतु एकदा का करिअर संपले की तू एक चांगला माणूस म्हणून नाव कमव. सचिनने स्वतःला एक आदर्श व्यक्तिमत्त्व म्हणून सिद्ध केले आहे. त्याचप्रमाणे राहुल द्रविड, व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण, सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ या सर्व मोठ्या क्रिकेटवीरांनी त्यांच्या वागणुकीतून स्वतःबद्दलचा समाजातील मान कायम ठेवला आहे. या सर्वांना अनेक वेळा चुकीच्या निर्णयाचा (अंपायरमुळे) बळी पडावे लागले; परंतु त्यांनी प्रत्येक वेळी त्याचे उत्तर बॅट आणि बॉलने दिले. फील्डवर चुकीची वर्तणूक, प्रतिक्रिया दिलेली नाही. म्हणूनच ते ‘वेगळ्या लीगमध्ये’ गणले जातात..कोणत्याही व्यक्तीला चांगली वर्तणूक विकसित करण्यासाठी खालील गोष्टींवर अभ्यास करावा. त्यानुसार आपल्या वर्तणुकीत बदल करणे हे महत्त्वाचे ठरेलमनात कायम चांगले व सकारात्मक विचार आणणेदुसऱ्यांना मदत करण्याची भावना कायम मनात असणेदुसऱ्याला समजावून घेणेपालकांनी मुलांना चांगल्या वागणुकीचे प्रात्यक्षिक घरातच घडवावे, म्हणजे आपोआप मुलांमध्ये त्याचा सकारात्मक परिणाम होतो.तुमची साथ-संगत, मित्रमंडळी, जवळचे लोक यांचा तुमच्या वर्तणुकीवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे चांगल्या लोकांबरोबर जास्त वेळ घालवणे महत्त्वाचे असते. अशा लोकांची निवड योग्य वयात करणे हे महत्त्वाचे ठरते..आपली समाजातील वागणूक चांगला किंवा वाईट माणूस बनवत असते. जो माणूस (आतून)चांगला आहे; त्याची वर्तणूक मैदानावर, ऑफिसमध्ये व बाहेर सगळीकडे चांगलीच असते. तुमच्या बाहेरील (कुटुंब, समाज आदी) वागणुकीचा परिणाम थेट तुमच्या करिअरवर होत असतो. त्यामुळे आपली वर्तणूक सातत्यपूर्ण चांगली ठेवणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.