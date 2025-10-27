एज्युकेशन जॉब्स

Education News: आठ हजार शाळांत शून्य विद्यार्थी देशाच्या विविध राज्यांतील स्थिती; पश्चिम बंगाल अव्वलस्थानी

Zero Student Schools: देशभरात अंदाजे ८,००० सरकारी शाळांमध्ये सन २०२४-२५ या शैक्षणिक सत्रादरम्यान एकही विद्यार्थी दाखल झाला नाही, असे अधिकृत आकडेवारीत समोर आले आहे. यापैकी सर्वांत जास्त शाळा पश्चिम बंगालमध्ये असून, त्यानंतर तेलंगणाचा क्रमांक लागतो.
पीटीआय
Updated on

