एज्युकेशन जॉब्स

Green Economy Jobs: भारत 2047 मध्ये हरित अर्थव्यवस्थेत 48 दशलक्ष रोजगार निर्माण होणार, सीईईडब्ल्यूचा अंदाज

Benefits of Green Employment for the Economy: भारत २०४७ मध्ये १.१ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स हरित बाजारपेठ निर्माण करू शकतो. सीईईडब्‍ल्‍यू संशोधनाने नवीकरणीय, परिपत्र व जैव अर्थव्‍यवस्‍थांमधील ३६ हरित मूल्‍य साखळ्यांना निदर्शनास आणले आहे
Green Economy Jobs: भारत 2047 मध्ये हरित अर्थव्यवस्थेत 48 दशलक्ष रोजगार निर्माण होणार, सीईईडब्ल्यूचा अंदाज
Monika Shinde
Updated on

Skills Required for Green Economy Jobs: कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्‍व्‍हायरोन्‍मेंट अँड वॉटर (सीईईडब्‍ल्‍यू)ने आज लाँच केलेल्या नवीन व स्वतंत्र संशोधनानुसार भारत एकत्रितपणे ४.१ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स (३६० लाख कोटी रूपये) हरित गुंतवणूक आकर्षित करू शकतो, परिणामत: ४८ दशलक्ष (४.८ कोटी) फुल-टाइम इक्विव्‍हॅलण्‍ट (एफटीई) रोजगार निर्माण होऊ शकतात.

Loading content, please wait...
america
economy
jobs
job
Job Opportunity
Government Jobs
Economic cycle
Job Portal
America Country
Economy in India
Goverment Job
Job News
Indian Economy
Economic Development
indian army job news
Economy article
amazon job
New Job
Green Jobs in Solar Energy
job scam
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.