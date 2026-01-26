१० वी पास विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीची संधी; ना परीक्षा ना मुलाखत थेट भरती, पगार ३० हजार, कसा करायचा अर्ज?

India Post GDS Recruitment 2026 : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांसाठी विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय डाक विभागाने ग्रामीण टाक सेवक पदासाठी मेगाभरती जाहीर केली आहे. याअंतर्गत जवळपास २८ हजार ७४० पदं भरली जाणार आहे. २०२६ मधील ही सर्वात मोठी भरती असून सररकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी चांगली संधी आहे..भारतीय डाक विभागने दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण डाक सेवक, शाखा पोस्टमास्ट, सहाय्यक शाखा पोस्टमास्टर अशा पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. एकूण २८ हजार ७४० पदं भरली जाणार असून यासाठी पात्रता केवळ १० वी पास इतकी आहे. यांअंतर्गत २३ डाक सर्कलमध्ये ही भरती होणार आहे..Banking Job Vacancies: बँक ऑफ इंडियात पदभरती; 514 जागांसाठी जाहिरात निघाली, वाचा डिटेल्स.विशेष म्हणजे, डाक विभागातील ही भरती कोणत्याही परीक्षेशिवाय होणार आहे. या नोकरीसाठी तुमची निवड १०वीत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे होणार आहे. या नोकरीबाबत सविस्तर माहिती indiapostgdsonline.gov.in या वेबसाइटवर प्रकाशित केली जाणार आहे. ३१ जानेवारी २०२६ पासून या नोकरीसाठी अर्जप्रक्रिया सुरु होईल, अशी माहिती आहे..Indian Post: लिखित परीक्षा नाही! भारतीय पोस्ट ऑफिसमध्ये स्टाफ कार ड्रायव्हर भरती; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम मुदत काय?.या नोकरीसाठी उमेदवारांनी फक्त १०वी पास असायला हवे. १८ ते ४० वयोगटातील उमेदवार या नोकरीसाठी अर्ज करु शकतात. डाक विभागातील या नोकरीसाठी पगार पदानुसार वेगवेगळा असणार आहे. जीडीएस पदासाठी १०,००० ते २४,४७० रुपये पगार मिळणार आहे. शाखा पोस्ट मास्टर पदासाठी १२,००० ते २९,३८० रुपये पगार मिळणार आहे. हा पगार सरकारी नियमानुसार वाढवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.