Post Office Jobs 2026: ग्रामीण डाक सेवक पदांची भरती अंतिम टप्प्यात; या उमेदवारांना संधी, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

India Post GDS Recruitment 2026: भारतीय टपाल विभागाकडून देशभरातील विविध राज्यांमध्ये ग्रामीण डाक सेवक (GDS) पदांच्या एकूण २८, ७४० रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे. या भरतीसाठी नोंदणीची अंतिम तारीख १४ फेब्रुवारी तर अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख १६ फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली आहे..अद्याप देखील अर्ज न करण्याऱ्या उमेदवारांनी वेळ न घालवता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज लगेच करावा, जेणेकरून शेवटच्या क्षणी वेबसाइटवर होणाऱ्या अडचणी टाळता येतील. या भरतीसाठी तुम्ही घर बसल्या स्वतः सुद्धा अर्ज भरू शकतात. असे ते जाणून घेऊया..Finance Ministry Jobs 2026: खुशखबर! वित्त मंत्रालयाकडून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटमध्ये कंत्राटी भरती जाहीर, पाहा कोण अर्ज करू शकतात?.स्वतः अर्ज करू शकताइच्छुक उमेदवारांनी अर्ज स्वतःही भरू शकतात. त्यामुळे सायबर कॅफे किंवा इतर ठिकाणी अतिरिक्त शुल्क देण्याची गरज लागणार नाही. खाली दिलेल्या सोप्या पद्धतीने अर्ज भरा.सर्वप्रथम indiapostgdsonline.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.“GDS ऑनलाइन एंगेजमेंटसाठी नोंदणी” या मुख्य पृष्ठाशी संबंधित लिंकवर क्लिक करा.नवीन पनवार, “नोंदणी/अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा” वर क्लिक करा.“नवीन उमेदवार नोंदणी” निवडा आणि आवश्यक माहिती भरून नोंदणी पूर्ण करा.त्यानंतर आवश्यक तपशील भरून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करा.अर्ज सबमिट करा आणि भविष्यातील वापरासाठी प्रिंटआउट सुरक्षित ठेवा..अर्ज शुल्कया भरतीसाठी अर्ज करताना, सामान्य आणि ओबीसी श्रेणीतील उमेदवारांना १०० रुपये शुल्क भरावे लागेल.अनुसूचित जाती, जमाती आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग श्रेणीतील उमेदवारांसाठी अर्ज मोफत आहे..Valentine's Day Trip: निसर्गप्रेमी जोडप्यांसाठी परफेक्ट डेस्टिनेशन! पुण्याजवळच्या ‘या’ ठिकाणी साजरा करा व्हॅलेंटाईन डे.पात्रताया भरतीत सहभागी होण्यासाठी उमेदवार हा भारतीय नागरिक असावाकोणत्याही मान्यताप्राप्त मंडळ/संस्थेतून दहावी (मॅट्रिक) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.दहावीमध्ये गणित आणि इंग्रजी विषय उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.या भरतीसाठी किमान वय १८ वर्षे आणि कमाल वय ४० वर्षांपेक्षा जास्त आवश्यक आहे.राखीव श्रेणीतील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयात सूट दिली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.