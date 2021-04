Indian Air Force Jobs : दहावी पास आहात! भारतीय वायुसेनेत 1500 जागांची बंपर भरती

Indian Air Force Recruitment 2021: भारतीय हवाई दलात सामील होण्याच्या सुवर्ण संधी आहेत. भारतीय वायुसेनेने अनेक युनिटमधील ग्रुप सीच्या नागरी पदांवर नोकरीसाठी अर्ज मागविले आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार भारतीय हवाई दलाच्या अधिकृत वेबसाइट indianairforce.nic.in वर भेट देऊन विहित नमुन्यात अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 02 मे 2021 आहे. स्टेनोग्राफर, वरिष्ठ संगणक ऑपरेटर, कुक, हाऊस कीपिंग स्टाफ, एमटीएस, एलडीसी, सीएस आणि एसएमडब्ल्यू, सुपरडिट (स्टोअर), सुतार, लाँड्रीमन, हिंदी टायपिस्ट यांच्या माध्यमातून भारतीय वायुसेना (आयएएफ) भरती २०२१ ची अधिसूचना व अर्ज डाउनलोड करण्यासाठी आयएएफच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या. रिक्त जागा तपशील वेस्टर्न एअर कमांड युनिट - 362 पद दक्षिणी एअर कमांड युनिट - 28 ईस्टर्न एअर कमांड युनिट - 132 सेंट्रल एअर कमांड युनिट - 116 देखभाल आदेश युनिट - 479 प्रशिक्षण कमांड युनिट - 407 कोण अर्ज करू शकेल या भरतीसाठी पदवीधरांसह दहावी, बारावी पास झालेले अर्ज करू शकतात. सिव्हियन मेकॅनिकल ट्रान्सपोर्ट ड्रायव्हर, कुक, पेंटर या पदांसाठी दहावी पास अर्ज करू शकतात. लोअर डिव्हिजन लिपिक (एलडीसी), स्टेनोग्राफर, हिंदी टायपिस्ट आणि स्टोअर कीपर आणि वरिष्ठ संगणक ऑपरेटर आणि सुपरटीट (स्टोअर) पदासाठी १२ वी विभाग आवश्यक आहे. पोस्टनुसार शैक्षणिक आणि पात्रता पात्रता बदलू शकतात. संपूर्ण तपशीलांसाठी सूचना काळजीपूर्वक वाचा. वय श्रेणी आयएएफ भर्ती 2021 मध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व पदांचे किमान वय 18 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 25 वर्षे आहे. तथापि, ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना तीन वर्षे, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उमेदवारांना पाच वर्षे आणि अपंग उमेदवारांना जास्तीत जास्त 10 वर्षे वयाची मुदत दिली जाईल. निवड प्रक्रिया शॉर्टलिस्टेड उमेदवारांना लेखी परीक्षा द्यावी लागेल. लेखी परीक्षा किमान शैक्षणिक पात्रतेवर आधारित असेल. सर्व शॉर्टलिस्टेड उमेदवारांना अर्जासह मूळ कागदपत्रे आणावी लागतील. लेखी परीक्षेत जनरल इंटेलिजेंस एण्ड रीझनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश आणि जनरल अवेयरनेसकडून प्रश्न विचारले जातील. पेपर आणि उत्तरपत्रिकेचे माध्यम इंग्रजी आणि हिंदी असेल. सातारकरांनाे! कोरोना चाचणीपासून ते प्लाझ्मा मिळण्यापर्यंतची महत्वाची माहिती जाणून घ्या एका क्लिकवर

