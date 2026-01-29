Indian Army Jobs 2026: कोणतीही लेखी परीक्षा नाही! भारतीय सैन्यात स्पेशल भरती जाहीर; ट्रैनिंगनंतर लॉ स्टुडंट्स थेट लेफ्टनंट होणार

Indian Army Special Recruitment 2026: कायदा क्षेत्राची सुजाण आणि एलएलबी पूर्ण केलेल्या सर्वांसाठी भारतीय सेना अधिकारी सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. इंडियन आर्मीने JAG 124 वी भरतीसाठी अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. .या भरतीमध्ये उमेदवारांची निवड थेट शॉर्टलिस्टिंगनंतर एसएसएसबी मुलाखतीद्वारे होणार आहे. म्हणजेच, यासाठी कोणतीही लेखी परीक्षा द्यावी लागणार नाही. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया 27 जानेवारी 2026 पासून सुरू झाली असून इच्छुक उमेदवारांनी joinindianarmy.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर 27 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत अर्ज करू शकतात. चला तर जाणून घेऊयात अधिक माहिती.Airplane Engine Failure: उड्डाणादरम्यान विमानाचं इंजिन बंद पडलं तर नेमकं काय होतं? सत्य जाणून घ्या.भरतीची अधिक माहितीइंडियन आर्मी JAG भरती २०२६भरती संस्था: भारतीय सेनापद: न्यायाधीश ॲडव्होकेट जनरल- १२४ वा कोर्सएकूण पदे: ८ (पुरुष व महिला मिळून)वयोमर्यादा: 1 जुलै 2026 रोजी 21 ते 27पात्रता: अविवाहित पुरुष आणि अविवाहित महिला (लॉ ग्रॅज्युएट)निवड प्रक्रिया: अर्ज, शॉर्टलिस्टिंग, SSB मुलाखत, मेडिकल, मेरिट लिस्ट, जॉइनिंग लेटरमुलाखत: मे/जून 2026 (५ दिवस)प्रशिक्षण कालावधी: ऑक्टोबर 2026 पासून 49 आठवडेप्रशिक्षणानंतर पद: लेफ्टनंटनियुक्ती कालावधी: 14 वर्षे (प्रथम 10 वर्षे + पुढील 4 वर्षे वाढीची संधी)वार्षिक पगार (CTC): सुमारे 17–18 लाख रुपये.JAG भरतीसाठी कोण अर्ज करू शकतो?उमेदवाराकडे एलएलबी पदवी (३ वर्षाची किंवा ५ वर्षाची) किमान ५५ % गुणांसह असणे आवश्यक आहे.CLAT PG 2025 स्कोअरकार्ड असणे बंधनकारक आहे.बार कौन्सिल ऑफ इंडिया किंवा संबंधित राज्य बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नोंदणीस पात्र असणे आवश्यक आहे.अर्ज करताना एलएलबी पदवी प्रमाणपत्र व गुणपत्रक उपलब्ध असावे..Maharashtra Board Exam 2026: १०वी-१२वी बोर्ड परीक्षा लवकरच होणार सुरू; केंद्रावर जाताना ‘या’ गोष्टी ठेवा लक्षात.अर्ज कसा कराल?उमेदवारांनी joinindianarmy.nic.in या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावीसर्वप्रथम वेबसाइटवर नोंदणी करावी.लॉगिन केल्यानंतर डॅशबोर्डमध्ये 'ऑनलाईन अर्ज करा' या पर्यायावर क्लिक करावे.JAG एंट्री कोर्ससमोरील Apply Now वर क्लिक करावे.वैयक्तिक माहिती, मोबाईल नंबर, ई-मेल, शैक्षणिक आणि एसएसबी नेटवर्क भरावेत.प्रत्येक गटावर माहिती सेव्ह करत जावे.सर्व माहिती योग्य खात्री करून अर्ज सादर करा.अर्ज प्रक्रिया बंद झाल्यानंतर 30 मिनिटांत रोल नंबर असलेला अर्ज दोन प्रतींमध्ये प्रिंट काढावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.