Indian Bank Recruitment 2026: कोणतीही परीक्षा न देता बनू शकता थेट ऑफिसर! इंडियन बँकेत 'या' पदांसाठी निघाली भरती

Indian Bank Government Jobs : जर तुम्हाला लिखित परीक्षा न देता बँकेत नोकरी मिळवायची असेल, तर ही एक उत्तम संधी आहे. इंडियन बँकेने क्रीडा कोट्यातून (Sports Quota) नवीन भरती जाहीर केली आहे. ज्यांना खेळाची आवड आहे आणि जे क्रीडा पार्श्वभूमीचे आहेत, असे उमेदवार या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात..या भरतीमध्ये कोणतीही लिखित परीक्षा घेतली जाणार नाही. उमेदवारांचे अर्ज तपासणी, क्रीडा चाचणी आणि मुलाखतीच्या आधारे केली जाईल. इच्छुक उमेदवार इंडियन बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट indianbank.bank.in वर अर्ज करू शकतात..Pariksha Pe Charcha 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज करणार 'परीक्षा पे चर्चा', परीक्षेतील ताण कमी करण्यासाठी विद्यार्थांशी साधणार संवाद.महत्वाची माहितीबँकेचे नाव: इंडियन बँक (Indian Bank)पदाचे नाव ऑफिसर (JMG स्केल-I), क्लर्कअधिकृत वेबसाइट indianbank.bank.inअर्ज सुरू होण्याची तारीख: ४ फेब्रुवारी २०२६अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २४ फेब्रुवारी २०२६वयोमर्यादा (सामान्य / EWS) : १८ ते २६ वर्षेSC/ST: ५ वर्षांची सूटOBC: ३ वर्षांची सूटपगार अधिकारी (JMG स्केल-I): ४८,४८० - ८५,९२०लिपिक (CSA): २४,०५० ते ६४,४८० (डीए, सीसीए, एचआरए आणि इतर भत्ते वगळता)निवड प्रक्रियाअर्ज छाननी, क्रीडा चाचणी, मुलाखत (लिपिकासाठी मुलाखत नाही)खेळाडूंची भरतीक्रीडा अॅथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बुद्धिबळ, व्हॉलीबॉलअधिक माहिती साठी Indian Bank Recruitment 2026 Notification PDF पाहू शकता..पात्रताऑफिसर (JMG स्केल-I)मान्यताप्राप्त बोर्डातून 12वी किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णउमेदवाराने राष्ट्रीय स्तरावर देशाचे प्रतिनिधित्व केलेले असणे आवश्यकक्लर्क12वी किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णखालीलपैकी कोणतीही अट पूर्ण असावी:स्टेट ज्युनियर नॅशनल / नॅशनल गेम्समध्ये राज्याचे प्रतिनिधित्वसंयुक्त विद्यापीठ संघाचा सदस्यइंटर-युनिव्हर्सिटी स्पर्धेत टॉप 3 स्थानजिल्हा संघाचा भाग म्हणून सहभागमुलाखतीसाठी आवश्यक कागदपत्रेवैध कॉल लेटर (प्रिंटआउट)सिस्टम जनरेटेड अर्जाची प्रत10वीचे प्रमाणपत्र (जन्मतारीखेसाठी)फोटो ओळखपत्र.YouTube New Update: कोरियन असो की इंग्रजी, यूट्यूब आता 27 भाषांमध्ये ऑटो डबिंग करणार.अर्ज कसा करावा?सर्वप्रथम इंडियन बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट indianbank.bank.in ला भेट द्या.Current Openings सेक्शनमध्ये जाऊन "Recruitment of Sportsperson for FY 2025-26" या लिंकवर क्लिक करा.या Click Here for New Registration या पर्यायावर क्लिक करा.तुम्हाला https://ibpsreg.ibps.in/ या वेबसाइटवर रीडायरेक्ट केले जाईल.नाव, मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी भरून नोंदणी पूर्ण करा आणि रजिस्ट्रेशन नंबर मिळवा.पासवर्डच्या मदतीने लॉगइन करा आणि उर्वरित अर्ज भरा.कॅटेगरी, जन्मतारीख, पत्ता आणि इतर माहिती प्रमाणपत्रांनुसार भरा.पासपोर्ट साइज रंगीत फोटो आणि स्वाक्षरी स्कॅन करून अपलोड करा.अर्ज शुल्क भरा आणि अर्जाचा प्रिंटआउट काढून ठेवा.