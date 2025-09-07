एज्युकेशन जॉब्स

Labour Law Changes: कामगार कायद्यात मोठा बदल! आता ९ नव्हे तर १२ तास काम? जाणून घ्या मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Indian labour laws: राज्यातील कामगारांसाठी मोठा बदल करण्यात आला आहे. ३ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार आता कामाचे तास वाढवण्यात आले आहेत
थोडक्यात:

  1. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने कामाच्या तासांमध्ये वाढ करून दररोज १२ तास काम करण्याची परवानगी दिली आहे.

  2. ओव्हरटाइमसाठी कामगारांची लेखी संमती अनिवार्य असून, दुप्पट वेतनाचा मोबदला देणे बंधनकारक आहे.

  3. हे नियम २० किंवा अधिक कामगार असलेल्या कारखान्यांमध्ये आणि उद्योगांमध्ये लागू होतील.

