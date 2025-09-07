Labour Law Changes: कामगार कायद्यात मोठा बदल! आता ९ नव्हे तर १२ तास काम? जाणून घ्या मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

थोडक्यात:महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने कामाच्या तासांमध्ये वाढ करून दररोज १२ तास काम करण्याची परवानगी दिली आहे.ओव्हरटाइमसाठी कामगारांची लेखी संमती अनिवार्य असून, दुप्पट वेतनाचा मोबदला देणे बंधनकारक आहे.हे नियम २० किंवा अधिक कामगार असलेल्या कारखान्यांमध्ये आणि उद्योगांमध्ये लागू होतील..Employee Working Hours: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील उद्योग आणि कामगार धोरणात मोठे बदल करत कारखाना कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणा अंतर्गत कामाच्या तासांमध्ये वाढ करण्यात आली असून, आता कामगारांना दररोज १२ तासांपर्यंत काम करावे लागू शकते. हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे..कायद्यात काय बदल करण्यात आले?महाराष्ट्र सरकारने कारखाना अधिनियम 1948 मध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. यानुसार, कामाचे दैनिक तास ९ वरून १० आणि साप्ताहिक तास ४८ वरून ६० पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. तसेच, ओव्हरटाईमसाठीची मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, ओव्हरटाईमसाठी लेखी संमती घेणे अनिवार्य केले आहे. कामगारांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही कामगाराला अतिरिक्त तास काम करावं लागणार नाही..Pitru Paksha 2025: १०० वर्षांनी पुन्हा एकदा! पितृपक्षाचा दुर्लभ योग; जाणून घ्या काय आहे खास?.ओव्हरटाईमसाठी मोबदलाकामाचे तास वाढले असले तरी त्याबदल्यात कामगारांना दुप्पट वेतनाने ओव्हरटाईमचा मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच, कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.कोणत्या ठिकाणी हे नियम लागू होतील?हे नियम २० किंवा अधिक कामगार असलेल्या कारखान्यांवर लागू होणार आहेत. यामध्ये दुकाने, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स, उद्योग संस्था यांचा समावेश आहे..या निर्णयामागचं उद्दिष्ट काय?- राज्यातील उद्योगांना चालना देणे- गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे- रोजगाराच्या संधी वाढवणे- Ease of Doing Business मध्ये प्रगतीसरकारचं म्हणणं काय आहे?कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, “हे बदल कामगारांचे हक्क सुरक्षित ठेवून उद्योगांना लवचिकता देतील. दोन्ही घटकांचे हित जोपासणे हेच या सुधारणेचे उद्दिष्ट आहे.” त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानले.IB Recruitment 2025: १०वी उत्तीर्णांसाठी सुवर्णसंधी! इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये भरती सुरू; पगार मिळणार ६९,१०० रुपयांपर्यंत, आजच करा अर्ज.महत्त्वाच्या दुरुस्त्या- कारखाना कायद्यात सुधारणा- ओव्हरटाईमचे अधिक नियमबद्ध स्वरूप- कामगार संमतीशिवाय ओव्हरटाईम नाही- वाढीव कामाचे योग्य मोबदले आणि सवलती- आरोग्य, विश्रांती व रजा याबाबत स्पष्ट नियम.FAQsप्रश्न १: कामाचे तास आता किती झाले आहेत? (What are the new working hours?)आता कामाचे दैनंदिन तास ९ तासांऐवजी १२ तासांपर्यंत वाढले आहेत आणि साप्ताहिक तास ४८ वरून ६० पर्यंत करण्यात आले आहेत.प्रश्न २: ओव्हरटाइमसाठी काय नियम बदलले आहेत? (What are the new rules for overtime?)ओव्हरटाइमची मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढवली गेली असून कामगारांची लेखी संमती घेणे अनिवार्य आहे आणि ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतन देणे आवश्यक आहे.प्रश्न ३: हे नवीन नियम कोणत्या कंपन्यांना लागू होतील? (Which companies will these new rules apply to?)हे नियम २० किंवा अधिक कामगार असलेल्या कारखाने, दुकानं, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आणि उद्योगांवर लागू होतील.प्रश्न ४: या निर्णयामागील मुख्य उद्दिष्ट काय आहे? (What is the main objective behind this decision?)उद्योगांना चालना देणे, गुंतवणूक वाढविणे, रोजगार संधी वाढवणे आणि कामगारांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे हे या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.