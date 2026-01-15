Indian Navy Recruitment 2026: तरुणांसाठी मोठी बातमी! भारतीय नौदलात SSC अंतर्गत 260 अधिकारी पदांची भरती; कधीपासून करायचा?

Indian Navy SSC Application Start Date & Schedule: देशासाठी काहीतरी करण्याची जिद्द असलेल्या तरुणांसाठी भारतीय नौदलाने मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. भारतीय नौदलाने शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन ऑफिसर भरती २०२६ साठी अधिसूचना जारी केली आहे. .जानेवारी २०२७ मध्ये पासिंग आउट कोर्स अंतर्गत विविध शाखांमध्ये भरती केली जाईल. या अविवाहित पुरुष आणि महिला उमेदवारांना नौदल अधिकारी बनण्याची संधी मिळेल. या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ही २४ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार असून २४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करत येणार आहे.Upcoming Job 2026: जॉब सीकर्ससाठी खुशखबर! जानेवारीत सेना, DRDO आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये संधी.कोणकोणत्या शाखांमध्ये भरती?भरती मोहिमेत एकूण २६० अधिकारी पदे उपलब्ध आहेत. हीच पदे विभागाच्या कार्यकारी, तांत्रिक आणि शिक्षण शाखांमध्ये आहेत. कार्यकारी विभागात पायलट, हवाई ऑपरेशन्स, हवाई वाहतूक नियंत्रण इत्यादी पदांचा समावेश आहे..लॉजिस्टिक्स आणि शिक्षण क्षेत्र ही मर्यादित परंतु महत्त्वाची पदे आहेत. तांत्रिक विभागात अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल आणि पाणबुडी तांत्रिक पदांची भरती केली जात आहे..Laughter Therapy: ताण, चिंता कमी करून उत्तम आरोग्यासाठी मदत करते लाफ्टर थेरपी! ही आहे करण्याची योग्य पद्धत.शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादाप्रत्येक शाखेसाठी शैक्षणिक मानके वेगवेगळी आहेत.तांत्रिक पदांसाठी, मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून अभियांत्रिकी पदवी आवश्यक आहे.शिक्षण शाखेसाठी पदव्युत्तर शिक्षण अनिवार्य आहे.वयोमर्यादेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांनी अधिकृत जाहिरात काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.