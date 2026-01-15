एज्युकेशन जॉब्स

Indian Navy Recruitment 2026: तरुणांसाठी मोठी बातमी! भारतीय नौदलात SSC अंतर्गत 260 अधिकारी पदांची भरती; कधीपासून करायचा?

Eligibility Criteria for Indian Navy SSC Officers: तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. SSC अंतर्गत भारतीय नौदलात २६० अधिकारी पदांची भरती जाहीर झाली आहे. चला तर जाणून घेऊया अर्ज कधी पासून करावे
Monika Shinde
Indian Navy SSC Application Start Date & Schedule: देशासाठी काहीतरी करण्याची जिद्द असलेल्या तरुणांसाठी भारतीय नौदलाने मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. भारतीय नौदलाने शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन ऑफिसर भरती २०२६ साठी अधिसूचना जारी केली आहे.

