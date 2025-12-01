एज्युकेशन जॉब्स

Railway Mega Bharti 2025: भारतीय रेल्वेत 8050 जागांची नवीन मेगा भरती जाहीर; जाणून घ्या अर्जाची शेवट तारीख

Railway NTPC Recruitment 2025: भारतीय रेल्वेकडून NTPC श्रेणीतील ८०५० जागांसाठी मोठी भरती जाहीर करण्यात आले आहे. पदवीधर आणि पदवीपूर्ण उमेदवारांसाठी ही उत्कृष्ट शासकीय नोकरीची सुर्वणसंधी असून अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आहे
Railway NTPC Recruitment 2025

Railway NTPC Recruitment 2025

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Indian Railway NTPC Mega Bharti 2025: भारतीय रेल्वेत स्थिर आणि प्रतिष्ठित नोकरी करण्याचे स्वप्न तुमचं असेल तर तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे. रेल्वे भरती बोर्डाकडून मेगा भरती जाहीर झाली आहे. RRB NTPC 2025 अंतर्गत देशभरातील विविध विभागांमध्ये Non-Technical Popular Categories या गटात एकूण ८०५० पदे भरती करणार आहेत.

Loading content, please wait...
education
railway
jobs
job
Job Opportunity
Government Jobs
Railway Job
Job Portal
Goverment Job
Job News
Railway Administration
Indian
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com