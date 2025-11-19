Indian Railways Recruitment 2025: भारतीय रेल्वेत ज्युनियर इंजिनिअरच्या पदांसाठी भरती सुरू; येथे वाचा संपूर्ण माहिती

Indian Railways Junior Engineer Recruitment 2025: रेल्वे भरती मंडळ (RRB) कनिष्ठ अभियंता भरती २०२५ बाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे, ज्याची लाखो उमेदवार वाट पाहत आहेत. बोर्डाने केवळ रिक्त पदांची संख्या वाढवली नाही तर अर्ज करण्याची शेवटची तारीखही वाढवली आहे. यामुळे पात्र उमेदवारांसाठी अर्ज करण्याची संधी अधिक सोयीची झाली आहे..आरआरबीने जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, चेन्नई आणि जम्मू-श्रीनगर विभागासाठी अतिरिक्त पदे जोडण्यात आली आहेत. चेन्नईसाठी १६९ आणि जम्मू-श्रीनगरसाठी ९५ जागांची वाढ झाली आहे. येथे एकूण २५६९ रिक्त पदे भरली जातील. यामध्ये कनिष्ठ अभियंता (जेई), डेपो मटेरियल अधीक्षक आणि केमिकल आणि मेटलर्जिकल असिस्टंट पदांचा समावेश आहे..Viral Video: अरे देवा ! मास्तरांना येत नाही सोप्पं स्पेलिंग, विद्यार्थ्यांना चुकीच्या पद्धतीने शिकवण्याचा व्हिडिओ व्हायरल.अर्जाची नवीन अंतिम तारीखअर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० डिसेंबर २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे, जी पूर्वीच्या नियोजित वेळापत्रकात वाढ आहे. उमेदवार देय तारखेला किंवा त्यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. ज्यांनी आधीच फॉर्म भरला आहे त्यांच्यासाठी शुल्क भरण्याची शेवटची तारीख १२ डिसेंबर २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे, सर्व प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे..दुरुस्ती विंडो १३ डिसेंबरपासून उघडेलकधीकधी अर्ज भरणे कठीण असू शकते. उमेदवारांच्या सोयीसाठी आरआरबीने दुरुस्ती विंडो उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही विंडो १३ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होईल आणि २२ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सक्रिय राहील. या काळात उमेदवार त्यांच्या अर्जात दुरुस्त्या करू शकतात. विंडो बंद झाल्यानंतर कोणतीही दुरुस्ती शक्य होणार नाही..Skin Cancer Risk: कोणाला आहे स्किन कॅन्सरचा धोका? जाणून घ्या त्याची सुरुवातीचे लक्षणं.अर्ज कसा करायचा?सर्वप्रथम संबंधित RRB च्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.RRB JE भरती २०२५ लिंकवर क्लिक करा.नवीन नोंदणी करा किंवा जुन्या खात्यात लॉगिन करा.अर्ज भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.शुल्क भरल्यानंतर अंतिम सबमिट बटण दाबा.फॉर्म डाउनलोड करा आणि त्याची प्रिंट सुरक्षित ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.