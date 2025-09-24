H-1B Visa Rules: अमेरिकेत राहून गुगल मध्ये नोकरी करणारे किती भारतीय? H1B व्हिसा नियम बदलल्यानंतर त्यांच्या नोकरीवर काय परिणाम होणार

थोडक्यात:H-1B व्हिसाचे नवीन नियम व शुल्क वाढल्यामुळे भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.गूगल, अॅपल, अमेझॉनसारख्या कंपन्यांमध्ये हजारो भारतीय H-1B व्हिसावर काम करत आहेत.नवीन अर्ज प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती कमी करू शकतात..Indians Working At Google USA: जर तुम्ही अमेरिकेत मायक्रोसॉफ्ट, अँपल, गूगल अशा मोठ्या कंपन्यांमध्ये H-1B व्हिसावर काम करत असला तर तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे. अमेरिका सरकारने अलीकडेच H-1B व्हिसाचे नियम आणि शुल्क यामध्ये मोठे बदल केले आहेत. त्यामुळे अनेक भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर याचा परिमाण होण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. चला तर पाहुयात बदल काय आहेत..सध्या अमेरिकेत H-1B व्हिसावर किती भारतीय काम करतात?भारतीय IT व्यावसायिकांनी गेल्या दोन दशकांपासून अमेरिकेत टेक क्षेत्रात आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. सध्या गूगल, अमेझॉन, अॅपल, फेसबुक यांसारख्या कंपन्यांमध्ये हजारो भारतीय कर्मचारी उच्च पदांवर मोठ्या प्रमाणात काम करत आहेत. बहुतेक कर्मचारी H-1B व्हिसावर अमेरिकेत काम करतात, जो एक अस्थायी, पण अत्यंत महत्त्वाचा कामगार व्हिसा आहे..North Central Railway: उत्तर मध्य रेल्वे झोनमध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी भरती जाहीर, शैक्षणिक पात्रता आणि निवड प्रक्रिया जाणून घ्या.H-1B व्हिसातील नवे बदल काय आहेत?- H-1B व्हिसासाठी अर्ज करताना आता कंपन्यांना अधिक शुल्क भरावे लागेल- आता नवीन अर्जांसाठी काही प्रकरणांमध्ये शुल्क 100,000 (अंदाजे 83 लाख) पर्यंत पोहोचले आहे.- नवीन नियमानुसार आता व्हिसा अर्ज प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली आहे.- कंपन्यांना आता प्रत्येक परदेशी कर्मचाऱ्यासाठी अधिक कागदपत्र सादर करावे लागणार आहेत.- नूतनीकरण आणि रिनूव्हालसाठी नवीन अटी लागू करण्यात आल्या आहेत..नोकऱ्यांवर काय परिणाम होणार आहे?- कंपन्या नवीन H-1B अर्जदारांना भरती करताना अधिक काळजी घेतील.- नवीन भरती कमी होण्याची शक्यता, कारण खर्च वाढलेला असेल.- काही कंपन्या देशांतर्गत (US-based) कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देतील, त्यामुळे परदेशी कर्मचार्यांची संख्या घटू शकते.- विद्यमान कर्मचारी जरी सुरक्षीत असले, तरी नूतनीकरणाच्या वेळी अडचणी निर्माण होऊ शकतात..Paracetamol Side Effects: गर्भवती महिलांसाठी पॅरासिटामोल का आहे धोकादायक? ट्रंपच्या विधानामुळे जगभरात वाढली चर्चा.FAQs1. H-1B व्हिसा म्हणजे काय? (What is an H-1B visa?)H-1B हा एक अस्थायी कामगार व्हिसा आहे, जो अमेरिकेत तांत्रिक किंवा व्यावसायिक कौशल्य असलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी दिला जातो.2. H-1B व्हिसामधील मुख्य बदल कोणते आहेत? (What are the main changes in the H-1B visa rules?)अर्ज शुल्क वाढले आहे, प्रक्रिया अधिक कडक झाली आहे, आणि नूतनीकरणासाठी नवीन अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.3. भारतीय कर्मचाऱ्यांवर या बदलांचा काय परिणाम होईल? (How will these changes affect Indian workers?)नवीन भरती कमी होऊ शकते, आणि नूतनीकरणाच्या वेळी अडचणी येण्याची शक्यता आहे.4. सध्या किती भारतीय H-1B व्हिसावर काम करत आहेत? (How many Indians are currently working on H-1B visas?)हजारो भारतीय गूगल, अॅपल, अमेझॉनसारख्या टेक कंपन्यांमध्ये H-1B व्हिसावर काम करत आहेत, आणि एकूण H-1B धारकांपैकी सुमारे 70% भारतीय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.