Highest Paying Jobs 2026: आयटीऐवजी ‘या’ क्षेत्रांत तिपटीने वाढली भरती; धक्कादायक अहवालात समोर आली आकडेवारी

New High-Growth Sectors in India: भारतामध्ये इंजिनिअरिंग आणि आयटी क्षेत्राला करिअरसाठी सर्वात उत्तम पर्याय मानले जाते. मात्र, एकीकडे मोठ्या टेक कंपन्यांमध्ये लेऑफ्स सुरू असताना, दुसरीकडे अनेक क्षेत्रे नव्या रोजगार संधींसह पुढे येत आहेत. काही क्षेत्रांमध्ये तर भरतीत तिपटीने वाढ झाल्याचे दिसून येते..आता भारतात उत्तम करिअर पर्याय फक्त बीई/बीटेक किंवा आयटीपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. हेल्थकेअर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेतृत्व पदे आणि स्पेशलाइज्ड भूमिका या क्षेत्रांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. हा अहवाल पगार पारदर्शकता आणि वर्षानुवर्षे वाढणाऱ्या भरतीच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे..Sarkari Naukri 2026: सरकारी नोकरीची संधी! तीन नामांकित संस्थांकडून मोठी भरती जाहीर; अर्जाची संपूर्ण माहिती येथे वाचा.सर्वाधिक भरती आणि पगार असलेली पदेअहवालांनुसार, सुरक्षित आणि मागणी असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये सर्जन आणि वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश आहे. विशेषतः त्वचारोगतज्ज्ञ पदासाठी, २०२४-२०२५ दरम्यान १८२% वाढ नोंदवली गेली आहे. किंवा पडाचा यांचा सरासरी मासिक पगार ९३,४११ रुपये आहे.मध्यमवर्गीयांकडून विशेष वैद्यकीय सेवेवरील वाढता खर्च, मेट्रो आणि टियर-2 शहरांमध्ये विशेष रुग्णालये आणि दवाखाने यांची वाढ, तसेच त्वचेची काळजी आणि जीवनशैली उपचारांची वाढती मागणी यामुळे या प्रदेशात अनुभवी वैद्यकीय तज्ञांची मागणी आहे..इतर क्षेत्रांतही मोठी वाढक्वांटिटी सर्वेक्षक पदासाठी १९८% वाढरिअल्टर पदासाठी १९१% वाढवरिष्ठ स्थापत्य अभियंते, आर्किटेक्ट आणि इलेक्ट्रिकल डिझायनर्सची भरतीवरिष्ठ स्थापत्य अभियंते, आर्किटेक्ट आणि इलेक्ट्रिकल डिझायनर्सची भरतीवरिष्ठ स्थापत्य अभियंत्याचा सरासरी मासिक पगार ४२,५२६ आहे आणि वरिष्ठ आर्किटेक्टचा पगार सुमारे ४८,४५७ आहे.यामध्ये प्रसिद्ध मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) यांचा समावेश आहे. या पदासाठी १७१% वाढ झाली आहे आणि सरासरी मासिक पगार ८२,५२८ आहे. कंपन्या धोरणात्मक निर्णयांसाठी अनुभवी वित्त तज्ञांना चांगले पगार देण्यास तयार आहेत.आयटी क्षेत्राचे भविष्यअहवालांनुसार, आयटी क्षेत्र पूर्णपणे समृद्ध नाही, त्याची वाढ फक्त मंदावू शकते. पायथॉन डेव्हलपर्स हे सर्वात जास्त मागणी असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये आहेत. केवळ वार्षिक भरती वाढ ० % नोंदवली गेली आहे. पडाचाचा सरासरी मासिक पगार ३४,७९८ आहे.याशिवाय, सोशल मीडिया मॅनेजर, इंटीरियर डिझायनर आणि ट्रॅव्हल कन्सल्टंट सारख्या नवीन भूमिका देखील रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करत आहेत..CBSE New Scheme: CBSE ची नवीन योजना! आता 9वी आणि 10वीच्या अभ्यासक्रमात AI ची एंट्री होणार.अहवाल कसा तयार करायचा?इंडीजच्या २०२६ च्या सर्वोत्तम नोकऱ्यांच्या यादीसाठी पाच निकषांवर भारतीय जॉब पोस्टिंग डेटाचे सखोल विश्लेषण केले गेले:सरासरी पगारनोकरीची उपलब्धता (नोकरीचे प्रमाण)२०२२ ते २०२५ दरम्यान पगारात वाढत्याच कालावधीत जॉब पोस्टिंगमध्ये वाढदूरस्थ कामाची उपलब्धताविश्वसनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी, २०२५ पर्यंत किमान २०% पगार पारदर्शकता आणि किमान १,००० जॉब पोस्टिंगसह भूमिकांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.