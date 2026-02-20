एज्युकेशन जॉब्स

Highest Paying Jobs 2026: आयटीऐवजी ‘या’ क्षेत्रांत तिपटीने वाढली भरती; धक्कादायक अहवालात समोर आली आकडेवारी

India Job Market Trends: भारतामधील नोकरी बाजार पेठ झपाट्याने बदलत चालले आहे. अशा परिस्थितीत Indeed च्या इंडियाज बेस्ट जॉब्स २०२६ अहवालात इतर क्षेत्रांमध्ये वाढत्या भरती आणि पगाराबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे
High Paying Non-IT Jobs 2026

New High-Growth Sectors in India: भारतामध्ये इंजिनिअरिंग आणि आयटी क्षेत्राला करिअरसाठी सर्वात उत्तम पर्याय मानले जाते. मात्र, एकीकडे मोठ्या टेक कंपन्यांमध्ये लेऑफ्स सुरू असताना, दुसरीकडे अनेक क्षेत्रे नव्या रोजगार संधींसह पुढे येत आहेत. काही क्षेत्रांमध्ये तर भरतीत तिपटीने वाढ झाल्याचे दिसून येते.

