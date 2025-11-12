शिक्षकाचे स्थान!

- डी. एस. कुलकर्णी, जीवन कौशल्य प्रशिक्षकआंतरजालावर एका शिक्षिकेची गोष्ट वाचायला मिळाली. मिसेस थॉमसन या शिक्षिकेच्या वर्गात टेडी नावाचा विद्यार्थी होता. तो वर्गात झोपायचा, अभ्यासात मागे राहायचा. त्यामुळे थॉमसन त्याच्याशी कडक वागत. एकदा कुणीतरी त्यांना सल्ला दिला की, टेडीचा पूर्वइतिहास वाचा..ते वाचून त्यांच्या मनात वादळ उठले. टेडी पूर्वी हुशार, उत्साही मुलगा होता;परंतु आईच्या निधनानंतर तो हरवून गेला होता. वडीलही दुर्लक्ष करत होते. हे समजताच थॉमसन यांच्या नजरेतला टेडी बदलला. त्यांनी त्याच्यावर प्रेम, माया दाखवायला सुरुवात केली. टेडी खुलत, प्रगती करत गेला. वर्षअखेरच्या दिवशी सर्व विद्यार्थ्यांनी टीचरला भेटवस्तू दिल्या..टेडीने मात्र जुनं, तुटलेलं कंगन आणि थोडं उरलेलं अत्तर दिलं. इतर मुलं हसली, परंतु थॉमसन यांनी ते घातलं. टेडी भावुक होऊन म्हणाला, ‘तुम्ही माझ्या आईसारख्या वाटलात!’ त्या दिवसानंतर थॉमसन खऱ्या अर्थाने शिक्षक बनल्या. टेडी त्याच्या प्रगतीचे पत्र त्यांना पाठवायचा.शेवटच्या पत्रात ‘टेडी स्टॉडर्ड, एम.डी.’ अशी सही होती. लग्नाचं आमंत्रण देताना त्याने लिहिलं, ‘टीचर, कृपया ते कंगन घालून आणि तो परफ्यूम लावून या.’ समारंभात टेडीने आपल्या पत्नीला ओळख करून दिली, ‘या माझ्या टीचर, माझ्या आयुष्यातील प्रेरणा!’ मिसेस थॉमसनच्या डोळ्यात पाणी आलं, त्या म्हणाल्या, ‘नाही रे बाळा, मीच तुझ्याकडून, शिकले–प्रेम आणि समजुतीचं खरं शिक्षण.’.ही कथा सांगते, एखाद्याबद्दल पुरेशी माहिती नसताना गैरसमज बाळगू नयेत;प्रेमाने वागलं तर प्रत्येक ‘टेडी’ उजळतो. आजच्या काहीशा रोकड्या, कोरड्या परिप्रेक्षात ही गोष्ट काही काही जणांना भाबडी वाटू शकते. परंतु आठवून बघा, एखादाच शिक्षक आठवतो.ज्या शिक्षकाचा अमीट ठसा स्मृतीपटलावर उमटलाय, ज्याने खरोखरच जीव लावून शिकवले, प्रसंगी मदतही केली, तेच शिक्षक लक्षात राहतात. शिक्षक म्हणून मलाही काही हृद्य प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. अचानक एखादा माजी विद्यार्थी भेटतो किंवा त्यांच्या बॅचच्या स्नेहसंमेलनात मानाने बोलावले जाते. पोरं पटापटा पाया पडतात. ‘सर तुमच्यामुळे मी घडलो. फार मोठ्ठा वाटा, माझ्या जडणघडणीत तुमचा आहे सर,’ असे अत्यंत विनम्रतेने सांगतो. मी हे अत्यंत विनयाने घेतो..विद्यार्थ्याने त्याच्या मेहनतीने, कष्टाने, सातत्याने उत्कृष्ट नियोजन करून, कौशल्याने स्वतःचे करिअर घडवलेले असते. त्याच्या यशाचे सर्व शिक्षकांना देऊ पाहतो. हा त्याचा मोठेपणा. एक हाडामांसाचा, इतर अनेक नागरिकांसारखा शिक्षक हा माणूसच आहे. शिक्षक सुविधा पुरवणारा असतो. तयार अन्न पुरवून घास भरवणारा नसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.