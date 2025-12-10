डी. एस. कुलकर्णी (जीवनकौशल्य प्रशिक्षक)जरा हटकेतःच्या मुलांच्याद्वारे आपली स्वप्ने पूर्ण करू पाहणारे पालक किंवा मुलगा कदाचित एखादे वर्ष नापास झाल्यास त्याच्या आयुष्याचे फार मोठ्ठे नुकसान झाले आणि मुलाने खानदानाची इज्जत घालवली, मुलाला वेगळे काही करण्याचे स्वातंत्र्य न देऊ शकणारे व मूल केव्हा एकदा हाताखाली येईल, असे समज आणि घाई असणाऱ्या पालकांसाठी या लेखात करिअरचा मार्ग अजिबात सुचवत नाही..भीतीच नसणे म्हणजे धाडस नव्हे, तर भीतीवर विजय मिळवणे हे आयुष्याचे खरे गमक आहे, अशा पालकांसाठी आजचा लेख आहे. धीरज (खरे नाव बदलले आहे.) आणि त्याला त्याच्या मनासारखे करिअर निवडू देण्याचे धाडस दाखवणारे त्याचे आईवडील यांची कथा आहे. सायबर सिक्युरिटी आणि इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी या क्षेत्राचे सूचन मी करतोय. हे क्षेत्र काळानुसार खूप खोल, सर्वदूर विस्तारत गेले, गुंतागुंतीचे बनले आणि त्यात प्रावीण्य मिळवण्यासाठी, कुशाग्र बुद्धी, चिकाटी, शिस्त आणि सातत्य या बाबींचा संगम आवश्यक ठरला आहे. अर्थात ही आणि अशी अनेक जीवन कौशल्ये गरजेची, आवश्यक ठरत आलेली आहेत. धीरजची कहाणी ही याच जीवन कौशल्यांच्या संगमातून जन्मलेली प्रेरणादायी वाटचाल आहे..सातवीत असताना कॉम्प्युटरच्या जगातले बारकावे धीरजला चटकन समजू लागले. वेबसाइट डिझाइनिंगपासून सुरुवात. घरात इतर मुलांसारखे मोबाईल गेम्स नाहीत तर, कोड लिहिणं, डिबगिंग, डिजिटल लॉक्स उलगडणं, सिस्टीम्स समजून घेणं हा त्याचा छंद होता. त्याची दुनिया वेगळीच. त्याच्या आई–वडिलांनी एक निर्णय घेतला, ‘‘तुझे जिथे मन रमते, तिकडे जा; आम्ही तुझ्या मागे आहोत.’’ या एका मोकळीकने धीरजच्या आयुष्याला दिशा दिली..सायबर किंवा इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी संदर्भात, जिथे ‘सीईएच’ (Certified Ethical Hacker), ‘सीएचएफआय’ (Computer Hacking Forensic Investigator), ‘कॉम्प टीआयए’ Comp TIA Security+, OSCP (Offensive Security Certified Professional) किंवा ‘सीआयएसएसपी’ सारख्या कठीण परीक्षा त्याच्या वयाच्या तरुणांना धडकी भरवतात, त्या त्याने जिद्दीने पार केल्या. समजायला लागल्यापासून तो १७ ते १८ तास सलग एकाग्रतेने बसून संशोधन करू लागला. त्याची आई रात्री सगळे दिवे बंद करेपर्यंत तो त्याच्या कोडच्या अथांग समुद्रात डुंबलेलाच असे. पीएचडी करण्याची महत्त्वाकांक्षा ही त्याच्यातील जन्मजात ‘संशोधक’ वृत्तीची खूण आहे..या सगळ्याला सुंदर संदर्भ पंचतंत्रातील गोष्टीत सापडतो. एकदा एका शेतकऱ्याला जमिनीखाली दडलेला खजिना हवा होता. वडिलांनी सांगितले, ‘‘जमीन खोद, खजिना नक्कीच सापडेल.’’ मुलगा दिवसेंदिवस खोदत राहिला. खजिना नाही मिळाला, परंतु जमीन मात्र इतकी सुपीक झाली की पुढच्या वर्षी दुप्पट उत्पन्न मिळाले. खजिना जमिनीत नव्हताच; तो परिश्रमात दडलेला होता..धीरजदेखील आत्ता तसाच आहे. त्याच्या खोदकामाचा खजिना त्याला आज मिळणार नाही. परंतु त्याचे संशोधन, त्याची मेहनत, पॅशन यांची फळे उद्या नक्कीच त्याच्या हातात येतील. आयुष्य खूप प्रयोगशील आहे, स्वतःला तेव्हढी सवड देणे गरजेचे आहे. सायबर क्राइम वाढत असताना, त्यासमोर ताठ उभे राहणारे तरुण संशोधक खूप महत्त्वाचे आहेत. धीरजसारख्या तरुणांच्या कथा पुढच्या पिढ्यांना सांगाव्या वाटतात. कारण त्या स्वप्नांचा, मेहनतीचा आणि ध्येयाप्रती वेडाच्या नादाचा अनोखा संगम दाखवतात. धीरजचा प्रवास अजून सुरू आहे. आणि उद्याच्या भारताच्या डिजिटल सुरक्षेच्या इतिहासात त्याचे नाव कुठेतरी नक्कीच चमकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.