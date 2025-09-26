Success Story: दिवसा २०० ते ४०० विटा वाहिल्या, रात्री यूट्यूबवरून केला अभ्यास... वाचा, मजुर ते डॉक्टर होण्याची प्रेरणादायी कहाणी!

थोडक्यात:सरफराज अहमदने दिवसा मजुरी करत आणि रात्री मोबाईलवर अभ्यास करत NEET मध्ये ७२० पैकी ६७७ गुण मिळवले.घरात छप्पर नव्हते, स्क्रीन तुटलेल्या मोबाईलवरून अभ्यास केला तरी त्याने हार मानली नाही.गरीबी, टोमणे आणि अपघात यावर मात करत तो आता कोलकात्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशित झाला आहे..Inspiration Story of Sarfaraz Ahmed: 'आमच्या घराला छप्परही नव्हतं, सरफराज रात्री अभ्यास करताना थंडी वाजू नये म्हणून त्याच्यासोबत उशिरापर्यंत बसायचे,' असं म्हणणं आहे त्या आईचं जिने आपल्या मुलावर पूर्ण विश्वास ठेवला होतो..तो एक दिवस आपली योग्यता जगाला नक्की दाखवून देईल. एकेकेकाळी रोज २०० ते ४०० किंवा त्याहून अधिक विटा वाहणारा हा मुलगा आज डॉक्टर होण्याच्या मार्गावर आहे. सरफराजची यशोगाथा त्या सर्वच तरुणासाठी प्रेरणादायी आहे, जे मुलं गरिबीमुळे आपले स्वप्न पूर्ण करू शकत नाहीत..Indian Railways Diwali Bonus 2025: रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सरकारकडून दिवाळी बोनस जाहीर; जाणून घ्या किती दिवसांत खात्यात जमा होणार?.रोज ८ तास मजुरीपश्चिम बंगालमधील एक सामान्य कुटूंबात जन्मलेला सरफराज हा २१ वर्षाचा आहे .घराची आर्थिक परीस्थिती अत्यंत हलाखीची होती, म्हणून आई आणि लहान भांवडांचा सांभाळ करण्यासाठी त्याने शाळा शिकत शिकत आपल्या वडिलांसोबत बांधकावर मजुरीचे काम सुरु केले. दिवसा ८ तास काम कंबर दुखेपर्यंत करावे लागत होते. दुसऱ्यांचे पक्के घरे बांधणारा हा मुलगा स्वतः मात्र छप्पर नसलेल्या घरात राहत होता..लोक नाव ठेवायचे तरीही थांबला नाहीफिजिक्स वाला संस्थापक अलख पांडे यांच्यासोबत आपली जीवनाची कहाणी शेअर करताना सराफराजच्या डोळ्यात आश्रू आले. तो म्हणाला की, लोक मला नाव ठेवत होते एवढ शिकूनसुद्धा हेच करतोस? मात्र घर चालवणंही तितकंच महत्वाचं होतं. त्यामुळे मी त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि दिवसा मजुरी करून रात्री अभ्यास करू लागलो.NDAमध्ये जाण्याचं स्वप्न होतं?नेशनल डिफेन्स अकॅडमीमार्फत मला देशसेवा करायचं सराफराजचं स्वप्न होते. आणि २०२२ मध्ये तो पहिला टप्पा उत्तीर्ण केला, पण इंटरव्यूपूर्वी एका अपघातामुळे त्याच स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं नाही. नंतर कोविड काळात त्याने यूट्यूबवर 'फिजिक्स वाला' यांचे व्हिडीओ पाहून नीट साठी तयारी करू लागला..Kanya Pujan Gifts: कन्या पूजनच्या दिवशी मुलींना 'या' नऊ वस्तू भेटं देणं मानलं जातं शुभ, वाचा यादी एका क्लिकवर.फोनवरून नीटची तयारी केलीकोणतेही कोचिंग क्लासेस न लावता घरातला एका मोबाईल त्याचे ही स्क्रीन तुटलेला असताना ही तो त्याच्यावर व्हिडीओ पाहून अभ्यास करू लागला. आणि त्याने नीट २०२४ मध्ये ७२० पैकी ६७७ गुण मिळवत शानदार यश प्राप्त केले. आता तो कोलकाता येथील नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला आहे.एक मजूर ते मेडिकल कॉलेज पर्यंत प्रवासएक सामान्य गरीब कुटूंबातील मुलगा समाजाच्या टोमण्यांवर मात करत सराफराजने आपलं स्वप्न पूर्ण केलं. त्याने सिद्ध करून दाखवले की, परिस्थिती कधीच अडथळा नसते, जर तुमचं ध्येय स्प्ष्ट असेल आणि प्रयत्न सातत्याने सुरु ठेवले तर यश नक्की तुम्हाला मिळेल.FAQs1. सरफराज अहमद कोण आहे आणि त्याने काय यश मिळवलं? (Who is Sarfaraz Ahmad and what has he achieved?)सरफराज अहमद हा पश्चिम बंगालमधील मजूर मुलगा असून, त्याने NEET २०२४ मध्ये ७२० पैकी ६७७ गुण मिळवत मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवला आहे.2. त्याने अभ्यास कसा केला आणि कोणती साधने वापरली? (How did he study and what resources did he use?)त्याने फिजिक्स वाला यूट्यूब चॅनेलवरील व्हिडीओ स्क्रीन तुटलेल्या मोबाईलवर पाहून स्वअभ्यास केला.3. त्याला NEET ची तयारी करताना कोणते अडथळे आले? (What challenges did he face while preparing for NEET?)त्याला आर्थिक अडचणी, मजुरीचं काम, तुटलेला मोबाईल, आणि समाजाचे टोमणे सहन करावे लागले.4. सरफराजचं मूळ स्वप्न काय होतं आणि ते का पूर्ण झालं नाही? (What was Sarfaraz’s original dream and why couldn't he achieve it?)त्याचं मूळ स्वप्न NDAतून देशसेवा करण्याचं होतं, पण अपघातामुळे तो इंटरव्ह्यूपर्यंत पोहचू शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.