अभ्यासाला हवी तंत्रज्ञानाची जोड!

- डॉ. तन्मयी जोशी, असिस्टंट प्रोफेसर, रिसर्चरअन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांमध्ये आता आरोग्याचाही समावेश करण्यात आला असून, ते टिकवण्यासाठी औषधे महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. औषधांशिवाय जगण्याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही. त्यामुळे औषधनिर्माणशास्त्र (फार्मसी) या क्षेत्रात सातत्याने नवनवीन संधी निर्माण होत असून, त्याचे महत्त्व अबाधित आहे. बदलत्या काळानुसार अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून या क्षेत्रातील संधी ओळखल्या तर तो करिअर घडवण्याचा राजमार्ग ठरू शकतो..तुमच्या करिअरचा प्रवास थोडक्यात सांगा.- मी मुंबईतील के.एम.कुंदनानी कॉलेजमधून बी.फार्म ही पदवी घेतली आणि त्यानंतर इंग्लंडमधील शेफिल्ड विद्यापीठातून 'फार्माकोलॉजी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. त्यानंतर भारतात आल्यावर एस.एन.डी.टी महिला विद्यापीठाच्या सी. यू. शहा कॉलेज ऑफ फार्मसीमध्ये मला प्राध्यापक म्हणून नोकरी लागली. मी तिथे साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून साधारण १५ वर्षांपासून कार्यरत आहे. दरम्यानच्या काळात मी 'पीचडी'ची पदवी संपादित केली. तसेच, अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या 'जर्नल्स'मध्ये माझे शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत..या क्षेत्रात काम करण्यासाठी कोणती कौशल्ये अंगी असावीत?- फार्मसी म्हणजे औषधनिर्माणशास्त्र. औषधनिर्मितीमध्ये केमिस्ट्री, ह्यूमन ॲनॉटॉमी, जेनेटिक्स अशा विविध विषयांचा अंतर्भाव होतो. त्यामुळे तुम्हाला या विषयांची आवड असायला हवी. त्यांची किमान तोंडओळख आधी करून घ्यावी. या क्षेत्रात काम करण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन हवा, विश्लेषण करण्याची क्षमता हवा, इंग्रजी भाषेचा सराव हवा, स्वतःला सतत अपडेट करण्याची तयारी हवी, पाठांतर हवं आणि महत्त्वाचं म्हणजे प्रचंड संयम हवा..फार्मसीतील संधीबाबत सांगा- फार्मसी हे बहुआयामी (मल्टिडायमेन्शनल) आणि बहुविद्याशाखीय (मल्टिडिसिप्लिनरी) क्षेत्र आहे. त्यामुळे औषधांची निर्मिती ही थोडी लांबलचक आणि किचकट प्रक्रिया असते. मात्र, त्यामुळे संधीही अनेक आहेत. प्रत्यक्ष औषध निर्माण करणे, त्याचा 'डोसेज फॉर्म' म्हणजे गोळी, कॅप्सूल, पातळ औषध, क्रीम वगैरे करणे, क्वालिटी कंट्रोल, पॅकेजिंग, मार्केटिंग, अशा विविध संधी उपलब्ध आहेत. औषधनिर्मितीशी निगडित नियम आणि कायदे यांचा अभ्यास करणे, स्वतःचे औषधाचे दुकान सुरू करणे, ड्रग इन्स्पेक्टर, क्लिनिकल ट्रायल, महाविद्यालयात अध्यापन, पेटंट, संशोधन अशा संधी या क्षेत्रात आहेत..'एआय'चा या क्षेत्रावर परिणाम होतो आहे का?- 'एआय'चा औषधउद्योगावर लक्षणीय परिणाम होतो आहे. समोर येणाऱ्या मोठ्या 'डेटासेट'चे तांत्रिक विश्लेषण करून औषधाच्या परिणामकारकतेचा अंदाज लावणे, विविध 'डोसेज फॉर्म'चे डिझाईन तयार करणे, औषधाचे शरीरातील अभिशोषण व उत्सर्जन, औषधांचे दुष्परिणामांचा अंदाज लावणे अशा विविध गोष्टींसाठी आता 'एआय'ची मदत घेतली जाते. त्यासाठी काही खास 'सॉफ्टवेअर्स'देखील उपलब्ध आहेत. त्यामुळे 'एआय'ला हाताशी धरूनच येत्या काळात काम करावे लागणार आहे..औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रात...संधी प्रचंड असल्याने स्पर्धाही भरपूर आहे. त्यामुळे कष्ट करण्याची तयारी ठेवा.बहुविद्याशाखीय क्षेत्र असल्याने विविध शाखांचे विद्यार्थीही येतात. त्यामुळे तुमची 'स्पेशॅलिटी' ओळखा.प्रचंड मेहनत, अभ्यासू वृत्ती, अचूकता आणि नवे शिकण्याची तयारी ठेवा.(शब्दांकन - मयूर भावे).