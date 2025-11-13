IB Recruitment 2025: इंटेलिजन्स ब्युरोत 258 पदांसाठी मेगाभरती, 16 नोव्हेंबरपर्यंत करा अर्ज! सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी सोडू नका

Intelligence Bureau Jobs Vacancies: तुमचं उच्च शिक्षण झालं आहे आणि सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करताय तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. गृह मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) तर्फे सहाय्यक केंद्रीय गुप्तचर अधिकारी (Assistant Central Intelligence Officer) या पदांसाठी नवी भरती जाहीर झाली आहे..या भरतीद्वारे एकूण २५८ पदांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. अर्ज करण्याची प्रक्रिया २५ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरु झाली असून १६ नोव्हेंबर २०२५ शेवटची तारीख आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊयात शैक्षणिक पात्रता काय आहेत..Maharashtra CET Exam 2026: राज्यात आता वर्षातून दोन सीईटी परीक्षा; विद्यार्थांना मिळणार दुहेरी संधी! .शैक्षणिक पात्रताअर्जदारांनी खालीलपैकी कोणतीही शैक्षणिक पात्रता असावी:B.E. / B.Tech. पदवी किंवा Master’s Degree (मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेतून)अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी अधिकृत जाहिरात अवश्य वाचावी..वेतनश्रेणीया पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या नियमानुसार आकर्षक वेतन दिले जाईल.वेतनश्रेणी: 44,900 ते 1,42,400 प्रतिमहिना (लेव्हल 7 पे स्केल)अर्ज शुल्कसर्वसाधारण / OBC उमेदवारांसाठी : 100/-इतर श्रेणींसाठी सवलत शासन नियमानुसार लागू..Children’s Day 2025: बालदिनानिमित्त सरप्राईज द्यायचंय? घरच्या घरी बच्चे कंपनीसाठी करता येतील 'या' हटके गोष्टी.अर्ज प्रक्रियाउमेदवारांनी अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीने भरावा.अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत Notification PDF काळजीपूर्वक वाचावे.आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून योग्य स्वरूपात अपलोड करावीत.अर्ज सादर करताना दिलेली सर्व माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी.ऑनलाइन अर्जासाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: https://www.mha.gov.in/.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.