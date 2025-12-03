मर्मदृष्टीचे विकसन

मृदुला अडावदकर (सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञ)नव्या वाटामागच्या भागात आपण गणित शिकण्याचा दहा कलमी कार्यक्रम पाहिला. त्यामध्ये उल्लेख केलेल्या गणिती क्षमता जशा-जशा विकसित होत जातात, तशी-तशी एक महत्त्वाची क्षमताही नकळत विकसित होत जाते ती म्हणजे ‘इंट्यूटिव्ह विचार क्षमता!’ एक अगदी सोपं उदाहरण. १० आणि २५ या दोन संख्यांशी संबंधित तिसरी संख्या कोणती? उत्तर ः ५. आता आपल्या मनात कुठून आलं हे उत्तर? कोणी याला ‘अंतर्ज्ञान’ म्हणतात, कोणी ‘सिक्स्थ सेन्स’ म्हणतात. प्रत्येकाचा ‘आतला आवाज’ विकसित होत जाण्याची ही प्रक्रिया असते. चला, आपणही गणिताच्या वाटेने चालताना आपल्या आतल्या आवाजाचा शोध घेऊ या..वर दिलेल्या छायाचित्रात एक प्रसिद्ध कोडं दिलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे मार्ग दिसताहेत. कोणता मार्ग सगळ्यात जवळचा? असं विचारलं तर अर्थातच सरळ रेषेतला मार्ग असं उत्तर आहे. प्रत्येक मार्गात एक छोटा चेंडू सोडून पाहिलं तर काय दिसतं? सरळ रेषेतल्या मार्गावरचा चेंडू सर्वांत आधी पोहोचतच नाही मुळी! ‘ब्रॅचिस्टोक्रोन वक्र.’ मार्गाने जाताना चेंडूला सर्वांत कमी वेळ लागतो. सर्वांत कमी लांबीचा मार्ग चेंडूला सर्वांत लवकर पोचवेलच असं नाही. याचा अर्थ प्रत्येक वेळी समोर जे दिसत असतं तीच वस्तुस्थिती असेल असं नाही. कधी-कधी वास्तव हे प्रत्यक्ष निरीक्षणाच्या पलीकडचं असतं..मर्मदृष्टी आणि व्यवसायज्यांना शास्त्रीय परिभाषेमध्ये ‘चतुर्थक व्यावसायिक’ (quaternary occupations) म्हणतात; त्यांना त्यांच्या व्यावसायिक जगात या अशा प्रत्यक्ष न दिसणाऱ्या वास्तवाचा शोध घेण्याची नेहमीच गरज पडते. हे गुणवान व्यावसायिक, सहज न दिसणाऱ्या चुका शोधून काढण्यात पटाईत असतात आणि एकदम ‘हटके’ क्षेत्रात काम करणारे असतात. त्यांच्यावाचून या इंडस्ट्रीचं बरंच अडणार आहे, अशी वैशिष्ट्यपूर्ण क्षमता असणारे व्यावसायिक या प्रकारात मोडतात. कोणतंही क्षेत्र असू देत, तिथे ‘गुणवत्ता राखणं’, ‘प्रक्रिया सुरळीत ठेवणं’ आणि ‘भविष्यवेधी नियोजन’ यामध्ये या व्यावसायिकांचा मोठा वाटा असतो. ते आपल्या विषयात ज्ञानसंपन्न असतात. शिवाय माहितीचं ज्ञानात रूपांतर करू शकणारी वैशिष्ट्यपूर्ण ‘मर्मदृष्टी’ त्यांच्याकडे असते. सूक्ष्म निरीक्षण, सखोल-तार्किक विचार आणि नेमके प्रश्न विचारण्याची क्षमता अशा धमाल स्किल कॉम्बिनेशनमुळे त्यांना व्यावसायिक जगात प्रचंड मागणी असते..त्यांना एक विशिष्ट उच्च वर्तुळात प्रसिद्धीही मिळते. जिथे जातील तिथे ते व्यवस्थेचा कणा म्हणून काम करताना दिसतात. नवीन स्टार्टअप कंपन्या चालविणारे तरुण त्यांच्या बोर्डवर अशा तज्ज्ञ व्यावसायिकांना सल्लागार किंवा निरपेक्ष डायरेक्टर म्हणून नेमतात करण त्यांना या तज्ज्ञांच्या मर्मदृष्टीचा फायदा व्यवसायासाठी करून घ्यायचा असतो. या व्यक्ती कला क्षेत्रात असतील तर त्या उत्तम कला-समीक्षक असू शकतात, मूलभूत विज्ञानातले संशोधक असू शकतात. हाताने काम करणारे कष्टकरी असतील तर त्यातले काम सोपं करण्यासाठी ‘आयडियाची कल्पना’ लढविणारे ‘जुगाडू’ असू शकतात. प्रत्येक क्षेत्रात, ओबड-धोबड का असेना, पण नवी पायवाट घडविणारे हे पहिले शिलेदार असू शकतात. नवीन जग घडत जाण्याच्या उत्क्रांती प्रक्रियेचे बिनीचे शिलेदार!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.