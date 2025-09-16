IOB Recruitment 2025: IOB मध्ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी भरती सुरु; जाणून घ्या पात्रता आणि निवड प्रक्रिया कशी होईल?

थोडक्यात:इंडियन ओव्हरसीज बँकेत 127 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी भरती सुरू असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 ऑक्टोबर 2025 आहे.अर्ज करण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील शैक्षणिक पात्रता आणि 18 ते 35 वर्ष वयोगटातील उमेदवार पात्र आहेत.निवड प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा आणि मुलाखतीच्या आधारे होणार आहे..Indian Overseas Bank Jobs: उच्च शिक्षण घेऊन देखील काही जणांना चांगली नोकरी मिळत नाही. अशावेळी अनेकांच्या मनात प्रश्न येतो “इतक्या मेहनतीनंतरही नोकरी का नाही मिळत?" जर तुम्हालाही असं सतत वाटत असेल तर चिंता करू नका! कारण आता तुमच्यासाठी इंडियन ओव्हरसीज बँक एक मोठी संधी घेऊन आली आहे..ही बँक सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रतिष्ठित संस्था असून, तिचं मुख्यालय चेन्नईत आहे. बँकेने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदांसाठी 127 जागांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या पदांसाठी अर्ज करण्याची संधी 12 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू झाली असून, अंतिम तारीख 3 ऑक्टोबर 2025 आहे. .Weight Gain: स्मोकिंग सोडल्यावर वजन वाढते? नियंत्रणासाठी घरच्या घरी करा हे उपाय.कोणती पदे आहेत?स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) - MMGS स्केल II आणि IIIएकूण रिक्त पदांची संख्या 127 आहे.पदांची संख्या बँकेच्या गरजेनुसार बदलू शकते.पात्रता1. राष्ट्रीयत्वउमेदवार पुढीलपैकी कोणताही असावा:- भारताचा नागरिक- नेपाळचा नागरिक- भूतानचा नागरिक- तिबेटी निर्वासी जो 1 जानेवारी 1962 पूर्वी भारतात स्थायिक होण्यासाठी आला असेल भारतात कायमस्वरूपी राहण्यासाठी आलेला भारतीय वंशाचा व्यक्ती, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, किंवा पूर्व आफ्रिकेतील देशांमधून (जसे की केनिया, युगांडा, टांझानिया, झांबिया, मलावी, झैरे, इथिओपिया, व्हिएतनाम) स्थलांतरित झाला असेल. अधिक माहितीसाठी तुम्ही IOB Recruitment notification pdf डाउनलोड करू शकता. .शैक्षणिक पात्रतापदानुसार संबंधित क्षेत्रातील पदवी, पदव्युत्तर पदवी, इंजिनिअरिंग, CA, CMA, CFA, MBA इत्यादी असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पदासाठी शैक्षणिक पात्रतेचे वेगळे निकष असू शकतात.वयमर्यादाकिमान वय 18 वर्षे आणिकमाल वय 35 वर्षेआरक्षित वर्गांसाठी शासन नियमांनुसार सूट लागू आहे.Solapur Tourist Places: सोलापूरमध्ये फिरायला जायचंय? मग पावसाळ्यात हे ठिकाणे नक्की एक्सप्लोर करा.अर्ज कसा करावा?अधिकृत पोर्टलवर जा: www.iob.inरजिस्ट्रेशन लिंकवर क्लिक करा व प्रथम नोंदणी करा.लॉगिन करून तुमची शैक्षणिक, वैयक्तिक व इतर माहिती भरा.आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा (फोटो, स्वाक्षरी इ.)अर्ज शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरा.अर्ज सबमिट करा व त्याची प्रिंट घ्या..ऑनलाईन अर्ज फीसामान्य / OBC / EWS - १०००SC / ST / PwD - 175अर्ज शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरावे लागेल. फी भरल्यानंतर कोणतीही परतफेड किंवा पुढील भरतीसाठी ट्रान्सफर होणार नाही.निवड प्रक्रियानिवड प्रक्रिया दोन टप्प्यात पार पडेल:ऑनलाइन परीक्षामुलाखतयशस्वी उमेदवारांना अंतिम नियुक्ती दिली जाईल..FAQs1. या भरतीसाठी कधीपर्यंत अर्ज करता येईल? (What is the last date to apply for this recruitment?)अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 ऑक्टोबर 2025 आहे.2. IOB च्या SO भरतीसाठी पात्रता काय आहे? (What is the eligibility for IOB SO recruitment?)संबंधित क्षेत्रातील पदवी/पदव्युत्तर पदवी/इंजिनिअरिंग/MBA/CA इत्यादी आणि वय 18 ते 35 वर्षे असणे आवश्यक आहे.3. IOB मध्ये निवड प्रक्रिया कशी असेल? (What is the selection process in IOB?)उमेदवारांची निवड ऑनलाइन परीक्षा आणि मुलाखत याच्या आधारे होईल.4. अर्ज करण्यासाठी शुल्क किती आहे? (What is the application fee?)सामान्य/OBC/EWS साठी 1000 आणि SC/ST/PwD साठी 175 शुल्क आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.