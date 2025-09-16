एज्युकेशन जॉब्स

IOB Recruitment 2025: IOB मध्ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी भरती सुरु; जाणून घ्या पात्रता आणि निवड प्रक्रिया कशी होईल?

Eligibility Criteria for IOB SO Posts: इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदांसाठी एक मोठी भरती जाहीर झाली आहे. 12 सप्टेंबर 2025 पासून सुरु ऑनलाईन अर्ज सुरु झाले असून अंतिम तारीख 3 ऑक्टोबर 2025 आहे.
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. इंडियन ओव्हरसीज बँकेत 127 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी भरती सुरू असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 ऑक्टोबर 2025 आहे.

  2. अर्ज करण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील शैक्षणिक पात्रता आणि 18 ते 35 वर्ष वयोगटातील उमेदवार पात्र आहेत.

  3. निवड प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा आणि मुलाखतीच्या आधारे होणार आहे.

