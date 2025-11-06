IRCTC Recruitment 2025: IRCTC मध्ये ‘हॉस्पिटॅलिटी मॉनिटर्स’ पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या पात्रता, पगार आणि मुलाखतीचे ठिकाण

IRCTC Hospitality Monitors Recruitment 2025: तुमचं हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये शिक्षण झालं आहे आणि सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल, तर तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे..भारतीय रेल्वे केटरींग आणि टुरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेल्वे मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत नवंरत्न सर्वजनिक उपक्रम, यांनी दक्षिण मध्य विभागात हॉस्पिटॅलिटी मॉनिटर्स या पदांसाठी कराराधारित भरतीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या भरतीसाठी पात्र उमेदवारांसाठी वॉल-इन इंटव्ह्यू १३ आणि १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सिकंदराबाद येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. अधिकमाहितीसाठी IRCTC PDF जाहिरात डाउनलोड करू शकता. तसेच अधिकृत संकेतस्थळा www.irctc.com वर भेट देऊ शकतात. .Dev Diwali 2025: देव दिवाळीच्या रात्री 'या' शहरांत दिसणार खास सुपरमून; जाणून घ्या वेळ आणि महत्त्व.पदाची माहितीया भरतीद्वारे एकूण ४६ पदे भरली जाणार असून, आरक्षण शासनाच्या धोरणानुसार लागू होणार आहे. ही भरती पूर्णतः कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने २ वर्षासाठी असेल, आणि कामगिरी समाधानकारक असल्यास एक वर्षासाठी वाढवली जाऊ शकते.पगारतसे निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा ३०,००० (ctc) इतके मानधन मिळेल. याशिवाय दैनिक भत्ता (DA): 350/- प्रति दिवस (सेवेच्या कालावधीनुसार), रात्री मुक्काम भत्ता: 240/- (आऊटस्टेशन मुक्काम असल्यास), राष्ट्रीय सुट्टी भत्ता (NHA): 384/- (काम केल्यास) आणि वैद्यकीय विमा: वयाच्या गटानुसार 1,400 ते 2,000 प्रतिमाह मिळेल..शैक्षणिक पात्रता- बी.एस्सी. (आतिथ्य आणि हॉटेल प्रशासन) NCHMCT/UGC/AICTE मान्यताप्राप्त संस्था- बीबीए/एमबीए (पाककला) - भारतीय पाककला संस्था (पर्यटन मंत्रालयांतर्गत)- बी.एस्सी. (हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग सायन्स) राज्य मान्यताप्राप्त विद्यापीठ- एमबीए (पर्यटन आणि हॉटेल व्यवस्थापन) - UGC/AICTE मान्यताप्राप्त संस्था- किमान २वर्षाचा संबंधित क्षेत्रातील अनुभव आवश्यक आहे.वयोमर्यादासामान्य प्रवर्ग कमाल वय: 28 वर्षेशिथिलता शासन नियमांनुसार - SC/ST: 5 वर्षे, ओबीसी : 3 वर्षे आणि PwBD: 10 वर्षेसामान्य सैनिक: सेवाकाल + ३ वर्षे.Public Health Department Jobs 2025: सार्वजनिक आरोग्य विभागात मेगा भरती जाहीर, जाणून घ्या पगार किती मिळेल! .पोस्टिंग ठिकाणनिवडक निवडकांना आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये नियुक्त केले जाईल. तथापि, IRCTC च्या गरजेनुसार लोकांना भारतातील कोणत्याही ठिकाणी जाऊ शकते.कर्तव्याचे स्वरूप‘हॉस्पिटॅलिटी मॉनिकर्स’ व्यक्तींना रेल्वे आणि स्थिर केटरिंग पदावर निवडून दिलेले अन्नउत्पादन, आणि गुणवत्ता तपासणी आणि नियंत्रण सेवा द्यावी.त्यांची मुख्य जबाबदारी पुढीलप्रमाणे असेल –वंदे भारत, मेल/एक्सप्रेस, टुरिस्ट ट्रेन्समधील भोजन सेवांचे निरीक्षण कराबेस किचन आणि स्थिर स्वस्थता आणि गुणवत्तेची खात्रीग्राहकांचे हक्काचे आणि अभिप्राय संकलनकंपनीच्या धोरणांचे पालन आणि स्वच्छता प्रशिक्षणरेल्वे गाड्या प्रवास करून केटरिंगचे परीक्षण.इतर अटीनिवड उच्चारण आवश्यक आहे.निवडक खरेदीदारांनी 25,00/- ची सुरक्षा ठेव (सुरक्षा ठेव) जमा करा.एका वर्षापूर्वी सेवा सोडल्यास ही जप्त केली जाईल.कोणताही प्रवास किंवा निवास भत्ता (TA/DA) दिला जाणार नाही.संगणकीय ज्ञान (एमएस ऑफिस) आणि रिपोर्ट तयार करण्याचे ज्ञान आवश्यक आहे.मुलाखतीचे ठिकाण व दिनांकस्थळ:IRCTC, दक्षिण मध्य विभाग, विभागीय कार्यालय,1ला मजला, ऑक्सफर्ड प्लाझा, सरोजिनी देवी रोड,सिकंदराबाद – ५००००३तारीख: 13 आणि 14 नोव्हेंबर 2025टीप: तारखेत बदल अधिक माहिती IRCTC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.irctc.com ) प्रसिद्ध केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.