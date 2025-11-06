एज्युकेशन जॉब्स

IRCTC Recruitment 2025: IRCTC मध्ये ‘हॉस्पिटॅलिटी मॉनिटर्स’ पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या पात्रता, पगार आणि मुलाखतीचे ठिकाण

Eligibility Criteria for Hospitality Monitors: हॉटेल मॅनेजमेंट पदवीधरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वे केटरिंग आणि टुरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) अंतर्गत दक्षिण मध्य विभागात हॉस्पिटॅलिटी मॉनिटर्स या पदांसाठी भरती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. चला तर जाणून घेऊयात पगार किती असेल.
Eligibility Criteria for Hospitality Monitors

Eligibility Criteria for Hospitality Monitors

Esakal

Monika Shinde
Updated on

IRCTC Hospitality Monitors Recruitment 2025: तुमचं हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये शिक्षण झालं आहे आणि सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल, तर तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे.

Loading content, please wait...
jobs
job
Job Opportunity
Government Jobs
Job Portal
Goverment Job
Job News
New Job
Driver Monitoring System
Government job vacancies
IRCTC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com