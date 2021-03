मेडिकलला जाता आलं नाही तर हे फिल्ड आहे करिअरचा पर्याय

अहमदनगर ः आजही करिअरमध्ये सर्वाधिक कशात फाईट असेल तर ती डॉक्टर आणि इंजिनिअर. हे पारंपारिक व्यवसाय आहेत. मात्र, नीट अभ्यास तर नीट पास होशील असे संवाद तुमच्या कानावर पडत असतील. त्यात चूक आहे असेही नाही. परंतु डॉक्टरकीला एक पर्याय आहे. आणि तोही कमी खर्चात, कमी वेळेत. पॅकेजही चांगले मिळू शकते. वैद्यकीय क्षेत्रात करियर करण्यासाठी बरेच पर्याय आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे कार्डियाक केअर टेक्निशियन. ते एका वैद्यकीय व्यावसायिकांसारखे वागतात जे रोगाचा शोध घेण्यासाठी रुग्णांची चाचणी करतात आणि डॉक्टरांना उपचार शोधण्यात मदत करतात. हे एक प्रकारे तज्ञांचे डोळे आणि हात आहेत. रुग्णालयात तंत्रज्ञ म्हणून काम करण्यासाठी, काही व्यावहारिक कौशल्ये असणे खूप महत्वाचे आहे. कारण ऑपरेशनच्या वेळी ते डॉक्टरांसारखे कार्य करतात. म्हणूनच, सर्व परिस्थितींचा सामना करणे आणि मशीन जाणून घेणेदेखील आवश्यक आहे, जसे की मॉनिटर आणि रेकॉर्डरला तारा जोडण्याविषयी ज्ञान आणि चांगले कनेक्शन सुनिश्चित करण्यासाठी रिदम स्ट्रीप रेकॉर्डिंगचे ज्ञान किंवा लीड ट्रेसिंगचे ज्ञान, ईसीजी वेव्हफॉर्मस ओळखणे, कलात्मक मुक्त असणे आवश्यक आहे. श्रेणी आणि योग्य लीड लागू करण्याची क्षमता. पात्रता आवश्यकता

या क्षेत्रात अभ्यासक्रम घेण्यासाठी एखाद्या मान्यताप्राप्त मंडळाकडून उमेदवाराने बारावी उत्तीर्ण असायलाच हवे. या व्यतिरिक्त अनेक महाविद्यालये या क्षेत्रात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमदेखील पुरवितात. ज्या मान्यताप्राप्त मंडळाकडून दहावी उत्तीर्ण उमेदवार मिळवून करिअर बनवता येतात. जर उमेदवाराला या क्षेत्रात प्रभुत्व मिळवायचे असेल तर ते बारावीनंतर कार्डिएक केअर टेक्नॉलॉजीमध्ये विज्ञान पदवी देखील करू शकतात. किती पगार

पॅरामेडिकलला वाढती मागणी पाहता पॅरामेडिक्स देशातूनच नव्हे तर परदेशातूनही मागणी येत आहेत. देशभरातील सरकारव्यतिरिक्त खासगी रुग्णालयांच्या वाढत्या रोगांमुळे jobs यांची कमतरता नाही. पगाराच्या बाबतीत, सुरुवातीला कार्डियाक केअर तंत्रज्ञ 20 ते 30 हजार रुपये मासिक कमावू शकतो आणि अनुभवाच्या आधारे ते वाढते. या व्यतिरिक्त सरकारी रुग्णालयातही परीक्षा देऊन उमेदवार सहज नोकरी मिळवू शकतो. संस्था

* दिल्ली पॅरामेडिकल आणि व्यवस्थापन संस्था, नवी दिल्ली

www.dpmiindia.com * क्रॅडल इंस्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्सेस, नवी दिल्ली

www.cmi-hm.com * महर्षि मर्कंडेश्वर विद्यापीठ, अंबाला, हरियाणा

www.mmumullana.org * शिवालिक पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी, चंडीगड

www.shivalikins.org



