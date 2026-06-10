प्रज्ञाविकासाचा राजमार्ग : नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा

जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकग्रा मीण विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यात, त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्यास पात्र बनवण्यात नवोदय विद्यालयांनी बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेची शिक्षण मंत्रालयाने नोंद घेतलेली आहे. शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हा टप्पा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात नमूद केलेल्या समावेशक आणि समतापूर्ण शिक्षण आकांक्षांचा पुरावा आहे. नवोदय विद्यालये ग्रामीण-शहरी दरी कमी करत आहेत, सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीला संधी मिळविण्यात अडथळा बनण्यापासून रोखत आहेत..उद्दिष्ट ःग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे.शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे.राष्ट्रीय एकात्मता आणि सामाजिक समरसता वाढवणे.विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे.भारतीय संस्कृती आणि मूल्यांचे जतन करणे..वैशिष्ट्येकेंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयांतर्गत तसेच केंद्रीय आणि माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी (सीबीएसई) संलग्नइयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत शिक्षण, भोजन, निवास, आणि इतर शैक्षणिक साहित्य (शाळेचा गणवेश, पुस्तके, स्टेशनरी) पूर्णपणे मोफतप्रवेश परीक्षा पात्रता (इ. सहावीसाठी)१ शासनमान्य शाळेत इयत्ता पाचवीत शिकत असणारा संबंधित जिल्ह्यातील विद्यार्थी२ ३१ जुलै रोजी ९ वर्षे वय पूर्ण असलेला किंवा ११ वर्षे ३ महिन्यांपेक्षा जास्त वय नसलेला विद्यार्थीपरीक्षेचे आयोजन ः साधारणपणे जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातपरीक्षेचे स्वरूप ः वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी प्रश्नप्रकारपरीक्षेचा अभ्यासक्रम ः इयत्ता पाचवीपर्यंतचा संबंधित विषयांचावेळ ः ११.३० ते १.३० (२ तास म्हणजे १२० मिनिटे)विद्यार्थी निवड ः दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातून सुमारे दहा हजार विद्यार्थ्यांतून गुणवत्तेनुसार ८० विद्यार्थीआरक्षण (जागा) ः ७५ टक्के ग्रामीण भाग, २५ टक्के अन्य (ग्रामीण व शहरी एकत्रित गुणवत्तेनुसार).निवड यादी ः विद्यार्थी निकष ः७५ टक्के ग्रामीण भाग, उर्वरित २५ टक्के अन्य (ग्रामीण व शहरी एकत्रित गुणवत्तेनुसार)ग्रामीण विद्यार्थी ः इयत्ता तिसरी ते पाचवी ग्रामीण भागातील शाळेत शिकत असावा किंवा किमान पाचवीत संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष संबंधित जिल्ह्यात शिकत असावा असाच ‘ग्रामीण विद्यार्थी’ म्हणून गणला जाईल.शहरी विद्यार्थी ः इयत्ता तिसरी ते पाचवी संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष शहरी भागातील शाळेत शिकत असावा किंवा यातील एकही दिवस शहरी भागातील शाळेत शिकला असेल, तरी तो ‘शहरी विद्यार्थी’ म्हणून गणला जाईल.कटऑफ समान गुण ः दोन किंवा अधिक विद्यार्थ्यांना कटऑफ इतके समान गुण मिळाले असतील, तर ते सर्व विद्यार्थी निवड यादीत स्थान मिळवितीलच असे नाही. अशावेळी निवड यादी करताना खालील निकष लक्षात घेतले जातात.१ मानसिक क्षमता चाचणीत अधिकचे गुण मिळवणारा विद्यार्थी२ मानसिक क्षमता चाचणीतही समान गुण मिळाले असतील, तर अंकगणितात अधिकचे गुण मिळवणारा विद्यार्थी३ सर्वच विभागात समान गुण मिळाले असतील, तर क्रमाने अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग, मुलगी आणि त्यातील वय कमी असणारा विद्यार्थी असा प्राध्यान्यक्रम असतो.महत्त्वाचे ःइयत्ता सहावीच्या प्रवेश परीक्षेच्या धर्तीवर रिक्त जागांवर नववीसाठी प्रवेश परीक्षा घेतली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.