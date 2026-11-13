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JEE Advanced 2027 ची तारीख जाहीर; 23 मे रोजी होणार परीक्षा, IIT दिल्लीकडे आयोजनाची जबाबदारी

JEE Main च्या पहिल्या सत्राची परीक्षा 20 ते 28 जानेवारीदरम्यान, तर दुसरे सत्र 2 ते 7 एप्रिलदरम्यान होणार; JEE Main मधील अव्वल 2.5 लाख विद्यार्थ्यांना JEE Advanced ची संधी
JEE Advanced 2027 Exam Date Announced: IIT Delhi to Conduct Exam on May 23

JEE Advanced 2027 Exam Date Announced: IIT Delhi to Conduct Exam on May 23

esakal

Ankur Nikam
Updated on

JEE Advanced 2027: आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जेईई ॲडव्हान्स2027 परीक्षेची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. ही परीक्षा 23 मे 2027 रोजी होणार असून, दिल्लीतील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT Delhi) परीक्षेचे आयोजन करणार आहे. संस्थेने शुक्रवारी यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा केली.

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