JEE Advanced 2027 ची तारीख जाहीर; 23 मे रोजी होणार परीक्षा, IIT दिल्लीकडे आयोजनाची जबाबदारी

JEE Advanced 2027: आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जेईई ॲडव्हान्स2027 परीक्षेची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. ही परीक्षा 23 मे 2027 रोजी होणार असून, दिल्लीतील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT Delhi) परीक्षेचे आयोजन करणार आहे. संस्थेने शुक्रवारी यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा केली..जेईई मेन परीक्षेत सर्वोच्च गुण मिळवणाऱ्या पहिल्या 2.5 लाख विद्यार्थ्यांना जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेसाठी पात्र ठरवले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा सलग दोन वर्षांत जास्तीत जास्त दोन वेळा देता येईल. यासाठी बारावी उत्तीर्ण झालेल्या वर्षात पहिला प्रयत्न आणि त्यानंतरच्या सलग वर्षात दुसरा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे..MPSC गट-क भरती; १६,७१७ पदांसाठी आजपासून भरता येणार अर्ज; आधी फॉर्म भरलेल्यांनाही मिळणार नव्या संवर्गांचा पर्याय.जेईई ॲडव्हान्स 2027 मध्ये विद्यार्थ्यांना संगणकाच्या स्क्रीनवर बेसिक कॅल्क्युलेटर वापरण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. हा कॅल्क्युलेटर नॉन-सायंटिफिक प्रकारचा असेल आणि त्यावर 10 ते 12 अंकांपर्यंतची संख्या दिसू शकणार आहे..नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) 24 ऑक्टोबर 2026 रोजी जेईई मेन 2027 चे वेळापत्रक जाहीर केले होते. त्यानुसार, पहिल्या सत्राची परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24 आणि 28 जानेवारी 2027 रोजी होणार आहे. तर दुसऱ्या सत्राची परीक्षा 2 ते 7 एप्रिल 2027 या कालावधीत घेतली जाणार आहे..RRC Mumbai Apprentices 2026: दहावी पास तरुणांसाठी रेल्वेत प्रशिक्षणाची मोठी संधी! २८६१ अप्रेंटिस पदांसाठी अर्ज सुरू; जाणून घ्या संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया.सध्या देशात एकूण 23 भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs) कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांची संख्या अंदाजे 18,160 ते 18,951 दरम्यान आहे. जेईई ॲडव्हान्समधील कामगिरीच्या आधारे विद्यार्थ्यांना या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.