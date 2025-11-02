एज्युकेशन जॉब्स

JEE Main 2026: जेईई-मुख्य परीक्षेसाठी नोंदणी सुरू; जानेवारीतील पहिल्या सत्रासाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज

Exam Schedule and Mode of Conduct: राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (एनटीए) मार्फत घेण्यात येणाऱ्या संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई- मेन्स) २०२६ साठी पहिल्या सत्राची (जानेवारी २०२६) नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (एनटीए) मार्फत घेण्यात येणाऱ्या संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई- मेन्स) २०२६ साठी पहिल्या सत्राची (जानेवारी २०२६) नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ऑनलाइन अर्ज ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू असून २७ नोव्हेंबरच्या रात्री ९ पर्यंत करता येईल.

