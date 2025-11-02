JEE Main 2026: जेईई-मुख्य परीक्षेसाठी नोंदणी सुरू; जानेवारीतील पहिल्या सत्रासाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज

छत्रपती संभाजीनगर : राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (एनटीए) मार्फत घेण्यात येणाऱ्या संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई- मेन्स) २०२६ साठी पहिल्या सत्राची (जानेवारी २०२६) नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ऑनलाइन अर्ज ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू असून २७ नोव्हेंबरच्या रात्री ९ पर्यंत करता येईल..ही परीक्षा दोन सत्रांत जानेवारी व एप्रिल २०२६ मध्ये घेण्यात येणार आहे. पहिल्या सत्राची परीक्षा २१ ते ३० जानेवारी दरम्यान देशभर संगणकाधारित (सीबीटी) पद्धतीने होईल. निकाल १२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता आहे..परीक्षेचे स्वरूप पेपर १-बी.ई., बी.टेक. प्रवेशासाठी, पेपर २ ए - बॅचलर ऑफ आर्किटेक्ट, पेपर २ बी-बॅचरल ऑफ प्लॅनिंग प्रत्येक विषयात वस्तुनिष्ठ (एमसीक्यू) व संख्यात्मक उत्तर स्वरूपातील प्रश्न असतील. चुकीच्या उत्तरांवर निगेटिव्ह मार्किंग लागू राहील. पहिली शिफ्ट सकाळी ९ ते दुपारी १२, दुसरी शिफ्ट दुपारी ३ ते संध्याकाळी ६ असणार आहे..अर्ज केवळ ऑनलाइन पद्धतीने https://jeemain.nta.nic.in या संकेतस्थळावरच स्वीकारले जातील. एकाच उमेदवाराने एकाहून अधिक अर्ज भरल्यास अर्ज बाद करण्यात येईल. ई-मेल व मोबाइल क्रमांक स्वतःचा किंवा पालकांचा असणे आवश्यक आहे..JEE Main 2026 परीक्षा वेळापत्रक जाहीर; अर्ज प्रक्रिया लवकरच होणार सुरु.परीक्षा इंग्रजी, हिंदी, मराठी, आसामी, बंगाली, गुजराथी, मल्याळम्, ओडिशा, पंजाबी, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, उर्दू आदी प्रादेशिक १३ भाषांत घेण्यात येणार आहे. एप्रिल २०२६ च्या सत्रासाठी स्वतंत्र नोंदणीची संधी उमेदवारांना पुढे दिली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.