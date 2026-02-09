JEE Main 2026 सेशन-1 निकाल लवकरच; जाणून घ्या स्कोअरकार्ड कधी आणि कुठे पाहायचे?

JEE Main 2026 सेशन १ परीक्षेत सहभागी झालेले लाखो विद्यार्थी निकालाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. NTA च्या नोटिफिकेशननुसार, जेईई मेन निकाल १२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत कोणत्याही दिवशी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे असा अंदाज आहे की, आज ना उद्या कधी जाहीर होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांनी JEE मेन सेशन-1 निकाल 2026 संदर्भातील सर्व अपडेट्ससाठी jeemain.nta.nic.in वर भेट द्या..एनटीएकडून जेईई मेन सेशन -१ परीक्षा २१ ते २९ जानेवारी २०२६ दरम्यान घेण्यात आली होती. जेईई मेन २०२६ परीक्षेची तात्पुरती उत्तरपत्रिका आधीच जाहीर करण्यात आली आणि हरकती नोंदवण्याची मुदतही संपली आहे. आता सर्व विद्यार्थ्यांचे लक्ष अधिकृत स्कोअरकार्डकडे लागले आहे, कारण याच स्कोअरच्या आधारे देशातील टॉप NITs, IIITs आणि इतर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. काही इंजिनिअरिंग कॉलेजांमध्ये B.Tech कोर्ससाठीही JEE मेन 2026 स्कोअरच्या आधारे प्रवेश दिला जातो..Budh Transit 2026: बुध उदय कुंभ राशीत; वृषभ, मिथुन व सिंहसह 'या' राशींचे भाग्य चमकणार, व्यवसायात मिळेल पैसाच पैसा.कधी जाहीर होणार निकाललेटेस्ट अपडेट्स आणि मागील वर्षाचा निकाल पाहता, NTA परीक्षा संपल्यानंतर साधारणतः १२ ते १५ दिवसांत निकाल जाहीर करते. यंदाही अशीच शक्यता असून १२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सत्र १ चे निकाल अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर होतील, असा अंदाज आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना एप्रिलमध्ये होणाऱ्या सेशन २ परीक्षेच्या तयारीसाठी योग्य नियोजन ठरवता येईल. JEE मेन 2026 निकालासोबतच फायनल आन्सर की आणि कॅटेगरी-वाइज कट-ऑफ पर्सेंटाइल जाहीर होण्याचीही शक्यता आहे..Normalization म्हणजे काय?जेईई मेन २०२६ सेशन-१ परीक्षा २१ ते २९ जानेवारी २०२६ दरम्यान अनेक शिफ्टमध्ये घेण्यात आली असती. म्हणून, निकाल जाहीर करताना, एनटीए द्वारे सामान्यीकरण (Normalization) प्रक्रिया वापरली जाईल. याचा अर्थ असा की विद्यार्थ्यांना मिळणारे गुण हे रॉ मार्क्स नसून एनटीए पर्सेंटाइल स्कोअर आहेत. एचए स्कोअर दर्शवितो की त्या विशिष्ट शिफ्टमधील किती टक्के उमेदवारांनी तुमच्यापेक्षा जास्त किंवा कमी गुण मिळवले आहेत..Mahashivratri Recipe: घरच्या घरी बनवा महाशिवरात्रीसाठी स्पेशल भांगाचे लाडू, चवीसह आरोग्यासाठी परफेक्ट; लगेच नोट करा रेसिपी.सेशन -२ बद्दल महत्वाची माहितीजेईई मेन २०२६ जाहीर झाल्यानंतर, ज्या उमेदवारांचे गुण अपेक्षेनुसार नाहीत ते सत्र-२ साठी अर्ज करू शकतात. जेईई मेन सेशन -२ साठी नोंदणी प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २५ फेब्रुवारी २०२६ आहे. जेईई मेन सेशन -२ परीक्षा एप्रिल २०२६ मध्ये घेतली जाईल. लक्षात ठेवा, दोन्ही सत्रे संपल्यानंतर अंतिम ऑल इंडिया रँक (एआयआर) निश्चित केला जाईल आणि विद्यार्थ्याचा सर्वोत्तम स्कोअर विचारात घेतला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.