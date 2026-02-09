एज्युकेशन जॉब्स

JEE Main 2026 सेशन-1 निकाल लवकरच; जाणून घ्या स्कोअरकार्ड कधी आणि कुठे पाहायचे?

JEE Main 2026 Session-1 Result Coming Soon: जेईई मेन २०२६ सेशन १ च्या निकालाची प्रतीक्षा आता लवकरच संपणार आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) कडून १२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जेईई मेनचा निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे
JEE Main 2026 Session-1 Result

JEE Main 2026 Session-1 Result

esakal

Monika Shinde
Updated on

JEE Main 2026 सेशन १ परीक्षेत सहभागी झालेले लाखो विद्यार्थी निकालाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. NTA च्या नोटिफिकेशननुसार, जेईई मेन निकाल १२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत कोणत्याही दिवशी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे असा अंदाज आहे की, आज ना उद्या कधी जाहीर होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांनी JEE मेन सेशन-1 निकाल 2026 संदर्भातील सर्व अपडेट्ससाठी jeemain.nta.nic.in वर भेट द्या.

Loading content, please wait...
exam
Examination
JEE
JEE Main
Engineering
JEE Advanced exams
JEE MAINS
JEE Main Result
JEE-Advance
Examination centers
Exam

Related Stories

No stories found.