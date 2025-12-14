एज्युकेशन जॉब्स

Tips For JEE Main Preparation: 12वी बोर्ड परीक्षेसोबत JEE Main ची तयारी कशी करावी? जाणून घ्या एक्सपर्टकडून

Tips For JEE Main Preparation: 12वी बोर्ड परीक्षा आणि जेईई मेन २०२६ यांची एकत्र तयारी करणे विद्यार्थ्यांसाठी आव्हानात्मक असले तरी योग्य नियोजन आणि संतुलन ठेवल्यास दोन्ही परीक्षांत चांगले यश मिळवता येते. चला तर जाणून घेऊया एक्सपर्टकडून काही सोपे टिप्स
Understanding the Syllabus Overlap Between JEE Main and Class 12: १२वी बोर्ड परीक्षा आणि जेईई मेन या दोन्ही परीक्षांची तयारी एकाच वेळी करणे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी तणावपुर्ण ठरते. अभ्यासाचा प्रचंड ताण, वेळेची कमतरता आणि अपेक्षांचा दबाब यामुळे बऱ्याच जणांनाचा गोंधळ उडतो. मात्र योग्य ट्रिक्स, आणि शिस्तबद्ध अभ्यास आणि स्मार्ट प्लॅनिंग केल्यास या दोन्ही परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवणे नक्कीच शक्य होईल.

नुकतीच NTA कडून JEE Main 2026 सत्र 1 चे वेळापत्रक जाहीर झाले असून ही परीक्षा २१ ते ३० जानेवारी २०२६ दरम्यान होणार आहे. याच काळात CBSE तसेच विविध राज्य मंडळाच्या १२ बोर्ड परीक्षा फेब्रुवारी- मार्च मध्ये होणार आहेत. त्यामुळे इंजिनिअरिंगचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

जर पूर्ण वेळ जेईई मेन कडे लक्ष दिले तर बोर्ड परीक्षेतील गुण कमी होण्याचा धोका असतो आणि पात्रतेच्या निकषांवर परिणाम होऊ शकतो. उलट फक्त बोर्ड परीक्षेवर लक्ष केंद्रित केल्यास जेईई मेन मध्ये अपेक्षित स्कोअर न मिळाल्याने चांगल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश कठीण होऊ शकतो. यासाठी एक्स्पर्ट काढून योग्य टिप्स जाणून घ्या जेणे करून तुम्हाला दोन्ही परीक्षाच एकत्र अभ्यास करता येईल

बोर्ड आणि JEE ची तयारी वेगळी नाही, तर एकत्र करा

JEE तज्ज्ञांच्या मते, बोर्ड परीक्षा आणि जेईई मेन या पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी नसून त्यांचा पाया समान आहे. फरक फक्त प्रश्नाची पद्धत आणि उत्तर मांडणीचा असतो.

योग्य स्पष्टता आणि योग्य दिशा मिळाल्यास हा काळ विद्यार्थ्याच्या अभ्यासातील सर्वात प्रभावी टप्पा ठरू शकतो.

अभ्यासक्रमाचा योग्य वापर करा

१२वी बोर्ड आणि जेईई मेनचा बहुतेक अभ्यासक्रम सारखाच आहे.

संकल्पना स्पष्टपणे समजून घ्या, परंतु त्यांचा वेगवेगळ्या प्रकारे वापर करायला शिका.

बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये, तपशीलवार, संबंधित आणि नीटनेटके उत्तरे देणे महत्त्वाचे आहे.

जेईईमध्ये वेग, तर्कशास्त्र आणि अचूकता सर्वात महत्त्वाची आहे

बोर्डाची तयारी करा पण जेईईमध्ये दूर जाऊ नका.

जेईई मेन ही बोर्डाची अर्धी परीक्षा आहे, म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.

एनसीईआरटीची पुस्तके भरा आणि उत्तर लेखनाचा सराव करा.

दररोज किमान काही वेळ जेईईचा सराव करत रहा - फक्त ३० मिनि

NCERT आणि मॉक टेस्ट

NCERT ही बोर्ड परीक्षांची गुरुकिल्ली आहे आणि JEE चा मजबूत पाया आहे.

NCERT कडून प्रत्येक NEET सराव विशेषतः रसायनशास्त्रासाठी.

पुस्तकांचे हायलाइट्स, तुमच्या स्वतःच्या नोट्स आणि नियमित पुनरावृत्ती ठेवा.

आठवड्यातून ३ ते ४ मॉक टेस्ट द्या, यामुळे आत्मविश्वास, वेग आणि सहनशक्ती वाढते.

सतत नवीन पुस्तके बदलू नका, निवडलेल्या स्त्रोतांवर विश्वास ठेवा.

वेळेवर नियोजन करा

तुमच्या क्षमतेनुसार वेळापत्रक बनवा:

सकाळ: बोर्ड अभ्यास + थिअरी रिव्हिजन

दुपार/संध्याकाळ: एनसीईआरटी प्रश्नसंच सोडवणे

रात्री: जेईई आधारित प्रश्न किंवा थोड्या काळासाठी क्विझ

मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याची काळजी घ्या

सतत व्यायामामुळे बर्नआउट होऊ शकते, म्हणून पुरेशी झोप घ्या आणि संतुलित आहार घ्या.

मोबाईल, सोशल मीडिया इत्यादी गोष्टी मर्यादित ठेवा.

थकलेल्या मनापेक्षा ताजे आणि शांत मन अधिक प्रभावी असते.

मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य जपा

सतत अभ्यासामुळे बर्नआउट होऊ शकतो, त्यामुळे पुरेशी झोप आणि संतुलित आहार घ्या.

मोबाइल, सोशल मीडिया यांसारख्या गोष्टी मर्यादित ठेवा.

ताजे आणि शांत मन हे थकलेल्या मनापेक्षा अधिक परिणामकारक असते.

JEE Main 2026 (जानेवारी) साठी खास टिप्स

डिसेंबर महिना पूर्णपणे रिव्हिजन आणि सरावासाठी वापरा.

दर आठवड्याला 3–4 फुल-लेंथ टेस्ट द्या.

तुम्हाला अधिक गुण देणारे विषय भरा:

आधुनिक भौतिकशास्त्र

समन्वय भूमिती

थर्मोडायनामिक्स

सेंद्रिय रसायनशास्त्राची मूलतत्त्वे

जानेवारी सत्राला शिकण्याचा अनुभव म्हणून पहा, फक्त त्याबद्दल विचार करू नका.

