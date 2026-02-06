एज्युकेशन जॉब्स

Malaysia Job Portal: विदेशात नोकरीची सुवर्णसंधी! जॉब पोर्टल लाँच झाल्याने मलेशियात एजंटशिवाय मिळणार जॉब

Malaysia job portal launched for direct hiring: मलेशियामध्ये 2.25 लाखांहून अधिक भारतीय काम करत आहेत. दरवर्षी मोठ्या संख्येने भारतीय नोकरीसाठी तेथे स्थलांतर करतात. आता त्यांच्यासाठी नोकऱ्या शोधणे सोपे होणार आहे.
Malaysia labour jobs latest news in Marathi: भारतीय कामगार लवकरच कोणत्याही एजंट किंवा मध्यस्थांशिवाय मलेशियामध्ये नोकरीसाठी अर्ज करू शकतील. सध्या, अनेक कमी कुशल कामगार एजंटना लाखो रुपये देऊन मलेशियामध्ये नोकऱ्या शोधतात. सरकार एक नवीन थेट भरती प्लॅटफॉर्म तयार करण्याच्या दिशेने काम करत आहे, ज्यामुळे कंपन्या तृतीय-पक्ष एजंटशिवाय परदेशी कामगारांना कामावर ठेवू शकतील. यामुळे परदेशी कामगारांचे पैसे वाचतील आणि कंपन्या कमिशन देखील वाचवू शकतील.

