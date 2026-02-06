Malaysia Job Portal: विदेशात नोकरीची सुवर्णसंधी! जॉब पोर्टल लाँच झाल्याने मलेशियात एजंटशिवाय मिळणार जॉब

Malaysia labour jobs latest news in Marathi: भारतीय कामगार लवकरच कोणत्याही एजंट किंवा मध्यस्थांशिवाय मलेशियामध्ये नोकरीसाठी अर्ज करू शकतील. सध्या, अनेक कमी कुशल कामगार एजंटना लाखो रुपये देऊन मलेशियामध्ये नोकऱ्या शोधतात. सरकार एक नवीन थेट भरती प्लॅटफॉर्म तयार करण्याच्या दिशेने काम करत आहे, ज्यामुळे कंपन्या तृतीय-पक्ष एजंटशिवाय परदेशी कामगारांना कामावर ठेवू शकतील. यामुळे परदेशी कामगारांचे पैसे वाचतील आणि कंपन्या कमिशन देखील वाचवू शकतील..द मलेशियन रिझर्व्हच्या मते, सरकारचे उद्दिष्ट परदेशी कामगारांचे शोषण कमी करणे आणि भरती प्लॅटफॉर्मद्वारे भरती खर्च कमी करणे आहे. मानव संसाधन मंत्री दातुक सेरी रामानन रामकृष्णन यांनी सांगितले की, पोर्टलवर गृह मंत्रालय आणि इतर प्रमुख भागधारकांशी चर्चा केली जाईल आणि नंतर ते मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाईल. कामगार भरतीमध्ये एजंट आणि मध्यस्थांची भूमिका दूर करण्याची सरकारची योजना आहे, जी एक मोठी समस्या बनली आहे. .लाखो रुपये देऊन लोक नोकऱ्या मिळवतातरामानन म्हणाले की, मध्यस्थांवर अवलंबून राहिल्यामुळे परदेशी कामगारांना मोठे कमिशन द्यावे लागते. ते आधुनिक गुलामगिरीचे बळी देखील बनतात. ते पुढे म्हणाले, "हा मुद्दा संसदेत अनेक वेळा चर्चेत आला आहे आणि माध्यमांमध्येही उपस्थित करण्यात आला आहे. आम्हाला मध्यस्थांची समस्या दूर करायची आहे." मलेशियामध्ये नोकरी मिळविण्यासाठी परदेशी कामगारांना मोठे कमिशन द्यावे लागू नये म्हणून या वर्षी एक नवीन पोर्टल तयार होईल असे मंत्री म्हणाले. .Laxmi Narayan Rajyog 2026: लक्ष्मी नारायण योगाचा महाप्रभाव! ‘या’ राशींना प्रत्येक क्षेत्रात मिळेल यश अन् प्रगती.त्यांनी स्पष्ट केले की काही परदेशी कामगार मलेशियामध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी $5,000 ते $8,000 पर्यंत कमिशन देतात. यामुळे सामाजिक समस्या निर्माण होतात आणि मानवी तस्करी आणि मनी लाँडरिंगचा धोका देखील असतो. त्यांनी पुढे सांगितले की आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने असा आदेश दिला आहे की भरती शुल्क परदेशी कामगाराच्या एका महिन्याच्या पगारापेक्षा जास्त नसावे..पोर्टल कसे काम करेल?प्रस्तावित पोर्टलमुळे कंपन्यांना परदेशी कामगारांशी थेट संवाद साधता येईल. यामुळे दोन्ही पक्षांना कामावर ठेवण्यापूर्वी रोजगाराच्या अटी स्पष्टपणे समजण्यास मदत होईल. यामुळे अशावेळी टाळता येतील जिथे कामगारांना एका कामाचे आश्वासन दिले जाते, परंतु मलेशियात आल्यावर दुसरे काहीतरी करावे लागते. सध्या कंपन्या एजंट्सद्वारे संवाद साधतात. एजंट कोणत्या अटींवर कामगारांना नोकरीच्या ऑफरवर स्वाक्षरी करून घेत आहेत याची कंपनीला माहिती नाही. पोर्टलमुळे कंपन्यांना नोकरीच्या अटींवर आधारित परदेशी कामगारांशी संपर्क साधता येईल. व्हर्च्युअल मुलाखती देखील उपलब्ध असतील. भाषेच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी रिअल-टाइम भाषांतरासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) चा वापर केला जाईल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.