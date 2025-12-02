एज्युकेशन जॉब्स

Job: एक लाख पगार, काम फक्त खायचं; वजन वाढलं तरी फायदाच! कुठे आहे ही नोकरी?

Food Taster Job With Weight Gain Subsidy: Know Salary, Work Profile & Risks: हा जॉब नेमका कुठे आणि कामाचं स्वरुप कसं आहे, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
संतोष कानडे
Updated on

Vacancies: जर तुम्हाला महिन्याला एक लाख रुपये पगार मिळला आणि काम म्हणाल तर जेवण करायचं.. असं असेल तर? खोटं वाटत असेल पण हे खरं आहे. फूड टेस्टर किंवा सेन्सरी इव्हॅल्युशन इंजिनिअर हे पद आहे. वरवर बघता ही नोकरी प्रत्येकालाच हवीहवीशी वाटेल. पण हे काम वाट्टेल तितकं सोपं नाही.

China
education
job

