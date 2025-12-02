Job: एक लाख पगार, काम फक्त खायचं; वजन वाढलं तरी फायदाच! कुठे आहे ही नोकरी?

Vacancies: जर तुम्हाला महिन्याला एक लाख रुपये पगार मिळला आणि काम म्हणाल तर जेवण करायचं.. असं असेल तर? खोटं वाटत असेल पण हे खरं आहे. फूड टेस्टर किंवा सेन्सरी इव्हॅल्युशन इंजिनिअर हे पद आहे. वरवर बघता ही नोकरी प्रत्येकालाच हवीहवीशी वाटेल. पण हे काम वाट्टेल तितकं सोपं नाही. .सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, खाण्याच्या नादात जर तमचं वजन वाढलं तर तुमचा बॉस तुम्हाला अजिबात रागवणार नाही किंवा कामावरुन काढूनही टाकणार नाही. उलट जास्तीचे पैसे देऊ करेल. याला वेट गेन सब्सिडी म्हणतात. एकीकडे तुमचं पोटही भरेल आणि दुसरीकडे बँकेचं खातंही भरलेलं असेल. पण नोकरी नेमकी आहे कशी आणि कुठे, हे पाहूया..Pune Pension Scam : ‘पेन्शन सर्टिफिकेट’च्या झुंजार आमिषात ७० वर्षीय ज्येष्ठाची १६ लाखांची फसवणूक!.साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या एका रिपोर्टनुसार, हे काम कुठल्याही टॉर्चरपेक्षा कमी नाही. टेस्टर्स लोकांना एका दिवसात ५० आईस्क्रीम आणि किलोभर मटणाचे सॅम्पल्स चाखावे लागतात. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये तर एका टेस्टर्सला ४० ते ५० आईस्क्रीम फस्त कराव्या लागतात. चीनमधला मेई वान नावाचा कर्मचारी तर सकाळच्या वेळी अडीच किलोचं सॅम्पल खाऊन टाकतो..हे जॉब चीनमध्ये आहेत. त्यासंबंधीचा एक जाहिरात व्हायरल झाली आहे. जगभरात या जॉबची चर्चा सुरुय. असं काम करुन पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केवळ खायचं काम नाही. तर खाल्ल्यानंतर त्यांना भलामोठा रिपोर्ट तयार करावा लागतो. त्यावरुन कळतं की हे उत्पादन बाजारात चालेल की नाही..Pune News : घोटवडे येथील रस्त्यावर दोन रिक्षासमोरासमोर धडकल्याने ३४ वर्षीय चालकाने आपला जीव गमावला!.पदार्थाची चव, टेक्चर, खाल्ल्यानंतरचा स्वाद आणि ते उत्पादन दिसायला कसं आहे, हेदेखील ध्यानात घ्यावं लागतं. म्हणजे हे काम करणाऱ्यांना प्रत्येक उत्पादन बारकाईने बघावं लागतं. हे काम जितकं मजेदार आहे तितकंच घातकदेखील. काही पदार्थांमध्ये चुकून हानीकारक घटक समाविष्ट झालेले असतात, तेही टेस्टर्सना खावे लागतात. एक चूक टेस्टर्ससाठी जीवघेणी ठरु शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.