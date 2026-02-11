नोकरी आणि व्यवसाय?

- प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉरकरिअरमध्ये नोकरी करावी की व्यवसाय करावा हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने करिअरचे अलीकडचे निर्णय म्हणजेच कोणते शिक्षण घ्यावे, कोणता कोर्स करावा हे अवलंबून असतात. त्याचबरोबर शिक्षण पूर्ण झालेले असल्यास या मुद्द्यावरून मानसिक संभ्रम तयार होतो. कधीकधी आहे ती नोकरी सोडून व्यवसाय करू का, हा विचार अनेक जणांना सतावतो. त्यामुळे काही मुद्दे पाहुयात..नोकरी कुणी करावी?अर्थप्राप्ती किती यापेक्षा ती नियमित आणि निश्चित आहे, हे महत्त्वाचे वाटते.जोखीम आणि जबाबदारी मर्यादित हवी आहे.पदोन्नतीची शाश्वती, अनुकूल नियम, नियोजनबद्ध प्रगती, निश्चित वेळ, सुट्ट्या, रजा, निवृत्तीलाभ, विमा अशा अनेक सुविधा एवढेच पुरेसे आयुष्यात आहे, असे वाटणाऱ्यांनीवर्क-लाइफ बॅलन्स अपेक्षित असणाऱ्यांनी.आपल्याला व्यवसाय शक्य नाही, असे वाटणाऱ्यांनी.भविष्यात उद्योजकता करायची इच्छा असणाऱ्यांनी (सुरवात नोकरीतून)शाश्वत असलेली शासकीय नोकरी उत्तमपणे करणारा व्यवसायाचा विचार करणार नाही. संशोधन, आयटी, व्यवस्थापन, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कामात नोकरीत उत्तुंग भरारी घेणारा खूष असेल तर तो नोकरी सोडण्याच्या भानगडीत पडत नाही. पगार कमी आहे परंतु सगळेच नोकरीवर अवलंबून आहे, असा व्यक्तीदेखील नोकरीबाबत पक्का असतो. .व्यवसाय कुणी करावा?मोठी आर्थिक स्वप्ने असणाऱ्यांनी.जोखीम सहजपणे स्विकारणाऱ्यांनी.निर्णयक्षमता, टीमवर्क आणि नेतृत्वगुण उत्तम असणाऱ्यांनी.नफा-तोट्याची जबाबदारी स्विकारणाऱ्यांनीकामात स्वातंत्र्य हवे असणाऱ्यांनीकार्यक्षम असूनही नोकरीत समाधानी नसणाऱ्यांनी.व्यवसाय हेच माझे कार्यक्षेत्र आहे याबाबत कसलाही संदेह नसणाऱ्यांनी.संयम, चिकाटी, सातत्य ठेवू शकणाऱ्यांनी.शिस्तबद्ध, सतत व्यस्त, आर्थिक सज्ञान असे सद्गुण असणाऱ्यांनी. .व्यवसायात उत्पन्नाला मर्यादा राहत नाही. या पिढीचा व्यवसाय पुढच्या पिढीच्या पिढीसाठी शाश्वत भवितव्य बनतो. व्यवसायात निवृत्तीचे वय नाही. त्यामुळे मी व्यवसाय करतोच, असे वाटणारे सहजपणे इकडे आकृष्ट होतात.आधी नोकरी मग व्यवसाय - शक्यतो हा मार्ग आश्वासक वाटत आला आहे. पुरेसा अनुभव मिळाला आहे, मार्केटचा अंदाज आला आहे, नेटवर्किंग झाले आहे आणि काहीसे भांडवल देखील आहे तर व्यवसाय सुरु करू, असे म्हणणे व्यावहारिक असते..सध्या काय ट्रेंड?नव्या पिढीमध्ये स्वतःचा ‘स्टार्टअप’ व्यवसाय तोही कमीतकमी वयात सुरू करण्याविषयी आकर्षण आहे. सिव्हिल इंजिनिअरिंग करणारा आणि अफाट धाडस असणारा नोकरीपेक्षा व्यवसाय स्वीकारेल. मायक्रोबायोलॉजी करून संशोधन करणारा नोकरीत धन्यता मानेल. अध्यापन चांगले जमते आणि नोकरीत समाधानी नाही असा स्वतःचे ट्यूशन क्लास सुरू करतो..चार्टर्ड अकाउंटंट झालेला आणि व्यापक आवाका असलेला स्वतःची कन्सल्टन्सी चालवतो. काही डॉक्टर्स नोकरी करतात तर काही क्लिनिक चालवितात. त्यामुळे हा निर्णय सार्वत्रिकपणे सांगता येणारा नाही. हे सगळे त्या व्यक्तीच्या अंगभूत कौशल्यांवर, मानसिकतेवर आणि उपलब्ध संधींवर अवलंबून असते. म्हणून हा निर्णय सर्व बाबींचा विचार करून वैयक्तिक क्षमतांवर घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.