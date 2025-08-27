...आणि कुलूप उघडते!

- डी. एस. कुलकर्णी, जीवन कौशल्य प्रशिक्षकमित्रवर्य राजूची अगदी तंद्री लागलेली होती. स्वविचारांच्या शोधात तो अगदी गढून गेला. प्रथम श्वासांवर लक्ष केंद्रित केले. श्वास आत येतो, बाहेर जातो. श्वास आत येताना नाकपुड्यांना जरा गार लागते, बाहेर पडताना किंचित कोमट. हा स्पर्श मोठा गंमतशीर असतो. पोटावर हात ठेवलेले असतील तर, हातांना पोटाचा भाताच जणू दर श्वासागणीक खाली वर जाताना जाणवतो. राजूची तंद्री जरावेळाने मी मोडली..‘काय मित्रा, लागला का रे काही शोध स्वतःचा?’‘हां SWOC ANALYSIS च्या वेळी सांगितलेली ‘सॉर्ट’ही पायरी आठवली. खरंय रे अगदी, जास्त करून, फारच फालतू विचार मनात येतात रे!’‘सांगतो काय तुला मित्रा, मेंदू आणि त्यातील मन, हा आपल्याकडे सगळ्यात दुर्लक्षित अवयव आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा अवयव खरंतर. तू श्वास घेतोस ना, त्यातील ३५ ते ४० टक्के ऑक्सिजन मेंदूला पुरवला जातो बरं.’‘काय सांगतोस?’ राजू अविश्वासाने ओरडलाच.‘काढ शोधून आणि हो मेंदूमधील न्यूरॉन्सची संख्या किती अब्ज आहे, हे पण त्याबरोबर शोध.’‘खरंच की रे, मी बुद्धीने किती श्रीमंत आहे ना?’.‘म्हणून तर सांगतोय मित्रा, स्वतःकडे पुरेसे लक्ष द्यायला हवे. मनातील विचारांचा अधूनमधून का होईना आढावा घ्यावा. आपला स्वसंवाद नेमका काय आहे, हे सजगतेने जाणून घ्यायला हवे. जगप्रसिद्ध अमेरिकन जादूगार हॅरी हाऊडिनी याने सवयीचे केले असते तर, त्याच्या कौशल्याला हार जाण्याची वेळ नसती आली.आपल्या जीवनात काही दरवाजे असतात, जे आपल्याला बंद वाटतात. आपण प्रयत्न करतो, झुंजतो, दमतो आणि शेवटी हार मानतो. कधीकधी ते दरवाजे आधीपासूनच उघडे असतात.‘कोण हा हॅरी हाऊडिनी? आणि काय होती त्याची गोष्ट?’ राजू कुतूहलाने सरसावून बसला..‘हाऊडिनी नेहमी तुरुंगातून, हातकड्यांमधून, साखळ्यांमधून सुटत असे. तो त्याच्या सुटकेच्या स्टंटसाठी प्रसिद्ध होता. एकदा एका गावातील जेलरने त्याला आव्हान दिलं. दरवाजा लॉक केला... असं सगळ्यांना वाटलं. हाऊडिनीने आत्मविश्वासाने काम सुरू केलं.पंधरा मिनिटं गेली, अर्धा तास गेला... कुलूप हलत नव्हतं. तो घामाघूम झाला. एक तास, दोन तास... तरीही नाही! त्याच्या मनात भीती शिरली, ‘हे मी करू शकत नाही.’ थकलेला हाऊडिनी शेवटचा प्रयत्न म्हणून दरवाज्याला टेकला आणि दरवाजा आपोआप उघडला. कारण कुलूप लावलेच नव्हते!.कधी कधी आपण अडकलोय असं वाटतं, पण आपल्याला अडवणारं बाहेरचं कुलूप नाही, आपल्या मनाचं कुलूप असतं.भीती, शंका, नकारात्मक विचार – हाच आपला कैदखाना.एकदा विचार बदला, विश्वास ठेवा, प्रयत्न करत राहा.तुम्हाला जाणवेल – दरवाजा आधीपासूनच उघडा आहे!.एव्हढे सांगितल्यावर राजूची काय प्रतिक्रिया येते, याची मला उत्सुकता होतीच.‘हां रे, या जादूगाराने ‘५S’ आणि ‘SWOC ANALYSIS’चा सराव मन लावून आणि श्रद्धेने केला असता, तर आपले मन काय विचार करते आहे, हे त्याला तत्काळ कळले असते. तो स्थिरचित्त झाला असता. त्याचे संभ्रम दूर झाले असते. त्याचा स्वतःबद्दलचा विश्वास कमी झाला नसता.’‘अगदी बरोबर ही स्थिरचित्तता, सजगता माईंडफूलनेसच्या सरावाने येते. त्याबद्दल आणि त्याच्या फायद्यांबद्दल, कोणकोणत्या क्षेत्रात, या सरावाचा उपयोग होतो, ते पुढील लेखात बघू.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.